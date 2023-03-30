https://sputnikarabic.ae/20230330/تقرير-طائرة-روسية-دون-طيار-تشكل-تهديدا-حقيقيا-في-الولايات-المتحدة-1075325041.html
تقرير: طائرة روسية دون طيار تشكل "تهديدا حقيقيا" في الولايات المتحدة
تقرير: طائرة روسية دون طيار تشكل "تهديدا حقيقيا" في الولايات المتحدة
وصف تقرير أمريكي الطائرة من دون طيار الروسية من طراز "S-70B Okhotnik"، بأنها تشكل تهديدا حقيقيا للولايات المتحدة، حتى لو كان عدد قليل من هذه الطائرة في الخدمة. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T11:03+0000
2023-03-30T11:03+0000
2023-03-30T11:03+0000
رصد عسكري
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووفقا للتقرير، فإن الميزات التقنية للطائرة الروسية من دون طيار تجعلها سلاحًا خطيرًا.وقال كريس أوزبورن، صاحب موقع "19 فورتييف"، في التقرير أنه حتى لو امتلكت روسيا عددا قليلا من هذه الطائرة في ترسانة أسلحتها فإنها تشكل تهديدا حقيقيا.وكانت شركة "روستيخ" الروسية قد أعلنت اليوم الخميس عن تطوير مادة قادرة على امتصاص 95 في المئة من موجات الراديو في نطاق تردد عال، ليتم وللمرة الأولى استخدام هذه المادة في هياكل الطائرات.وتتكون هذه المادة من عدة طبقات من الألياف الزجاجية المترابطة، وأشارت الشركة في البيان أن المادة قادرة على امتصاص ما يصل لـ95 في المئة من الإشعاع الكهرومغناطيسي الساقط للرادارات.
https://sputnikarabic.ae/20230330/روستيخ-الروسية-تطور-مادة-تخفي-الطائرات-عن-أعين-الرادارات-1075313977.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
تقرير: طائرة روسية دون طيار تشكل "تهديدا حقيقيا" في الولايات المتحدة
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وصف تقرير أمريكي الطائرة من دون طيار الروسية من طراز "S-70B Okhotnik"، بأنها تشكل تهديدا حقيقيا للولايات المتحدة، حتى لو كان عدد قليل من هذه الطائرة في الخدمة.
ووفقا للتقرير، فإن الميزات التقنية للطائرة الروسية من دون طيار تجعلها سلاحًا خطيرًا.
وقال كريس أوزبورن، صاحب موقع "19 فورتييف"، في التقرير أنه حتى لو امتلكت روسيا عددا قليلا من هذه الطائرة في ترسانة أسلحتها فإنها تشكل تهديدا حقيقيا.
وجاء في التقرير: "يقال إنها تعمل مع حجرة أسلحة داخلية، وطلاءات خفية، وتكوين أفقي منخفض الأجنحة. إن القدرة على تخزين الأسلحة داخل الطائرة دون تعليقها على أبراج تعني أن الطائرة من دون طيار يمكنها الهجوم أثناء العمل في وضع التخفي".
وكانت شركة "روستيخ" الروسية قد أعلنت اليوم الخميس عن تطوير مادة قادرة على امتصاص 95 في المئة من موجات الراديو في نطاق تردد عال، ليتم وللمرة الأولى استخدام هذه المادة في هياكل الطائرات.
وتتكون هذه المادة من عدة طبقات من الألياف الزجاجية المترابطة، وأشارت الشركة في البيان أن المادة قادرة على امتصاص ما يصل لـ95 في المئة من الإشعاع الكهرومغناطيسي الساقط للرادارات.