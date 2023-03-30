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https://sputnikarabic.ae/20230330/جهاز-الأمن-الفدرالي-الروسي-يعتقل-مراسل-وول-ستريت-جورنال-بتهمة-التجسس-1075312738.html
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مراسل "وول ستريت جورنال" بتهمة التجسس
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مراسل "وول ستريت جورنال" بتهمة التجسس
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، اعتقال مراسل مكتب "وول ستريت جورنال" في موسكو، إيفان غيرشكوفيتش، في مدينة يكاترينبورغ الروسية، للاشتباه في... 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T07:44+0000
2023-03-30T08:10+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الأمن الروسي: "الأنشطة غير القانونية للمواطن الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش، مواليد 1991، المعتمد من قبل وزارة الخارجية الروسية، مراسل مكتب موسكو لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، يشتبه في تجسسه لصالح الحكومة الأميركية".
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روسيا

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مراسل "وول ستريت جورنال" بتهمة التجسس

07:44 GMT 30.03.2023 (تم التحديث: 08:10 GMT 30.03.2023)
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جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، اعتقال مراسل مكتب "وول ستريت جورنال" في موسكو، إيفان غيرشكوفيتش، في مدينة يكاترينبورغ الروسية، للاشتباه في قيامه بالتجسس.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الأمن الروسي: "الأنشطة غير القانونية للمواطن الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش، مواليد 1991، المعتمد من قبل وزارة الخارجية الروسية، مراسل مكتب موسكو لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، يشتبه في تجسسه لصالح الحكومة الأميركية".

وفقًا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، جمع غيرشكوفيتش معلومات تشكل سراً من أسرار الدولة "حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي"، بناءً على تعليمات من الولايات المتحدة الأمريكية. تم اعتقال المواطن الأمريكي أثناء محاولته الحصول على معلومات سرية.

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