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خالد بن محمد بن زايد... من هو ولي عهد أبو ظبي الجديد؟
خالد بن محمد بن زايد... من هو ولي عهد أبو ظبي الجديد؟
تصدر الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان اهتمام وكالات الأنباء العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أصدر والده الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل... 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T15:23+0000
2023-03-30T15:23+0000
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واعتبرت إذاعة "مونت كارلو" الدولية، قرار الرئيس الإماراتي بتعيين نجله وليا لعهد أبو ظبي، بأنه يفتح الطريق أمام نجل رئيس الإمارات كي يتولى قيادة الدولة الخليجية الثرية في المستقبل، بحسب الإذاعة. فمن هو الشيخ خالد بن محمد بن زايد؟نشأتهولد لشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان في 8 يناير/ كانون الثاني عام 1982، وهو أكبر أبناء الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، ووالدته هي الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان.تلقى الشيخ خالد بن محمد بن زايد تعليمه في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا وتخرج فيها، وعمل في جهاز أمن الدولة.وفي فبراير/ شباط 2016، برز اسمه عقب تعيينه من جانب رئيس الإمارات الراحل، الشيخ خليفة بن زايد، رئيسا لجهاز أمن الدولة بدرجة وزير في البلاد.مناصب وإسهاماتيشغل الشيخ خالد بن محمد بن زايد، عضوية مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار.وفي يناير/كانون الثاني 2017، صدر قرار بتسمية الشيخ خالد بن محمد بن زايد نائبا لمستشار الأمن الوطني بدرجة وزير.وفي يناير 2019، صدر قرار بتعيينه بعضوية المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبعد قرابة 9 أشهر، تم تعيين الشيخ خالد رئيسا لمكتب أبوظبي التنفيذي، وأصبح مسؤولا عن كل ما يخص المجلس التنفيذي من موضوعات مرفوعة أو خطط أو طلبات أو تخطيط.وفي فبراير 2021، تولى الشيخ خالد عضوية مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك".كما ترأس الشيخ خالد بن محمد بن زايد مجلس برنامج "الجينوم الإماراتي"، وهو ومشروع يهدف إلى وضع خارطة جينية للأفراد ودمجها مع البيانات الصحية، بغرض تقديم رعاية صحية متميزة للمواطنين، اعتمادا على نتائج فحص التسلسل الجيني، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.في 22 مارس/ آذار 2022، أطلق الشيخ خالد "برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد"، لتعزيز تجربة جميع من يتعامل مع الدوائر الحكومية لإمارة أبوظبي وفقاً للمعايير الدولية.كما أطلق ولي عهد أبو ظبي الجديد، مشروع إنشاء متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، الذي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة."الفارس الشهم"أشرف الشيخ خالد بن محمد بن زايد في فبراير/ شباط 2023 على عملية "الفارس الشهم"، التي أطلقتها دولة الإمارات لإغاثة المتضررين من الزلزال الذي تعرضت له تركيا وسوريا، من خلال تسيير جسر جوي لنقل فرق البحث والإنقاذ والمعدات الطبية والمساعدات اللازمة.ممثلا لبلادهمثّل الشيخ خالد بن محمد بن زايد بلاده الإمارات العربية المتحدة في عدد من المناسبات المهمة، ومنها توقيعه مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022، على هامش الزيارة التي أجراها لطوكيو.كما ترأس وفد الإمارات المشارك في مراسم تشييع جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، في العاصمة طوكيو.وقرر الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، أمس الأربعاء، تعيين منصور بن زايد نائبا له إلى جانب محمد بن راشد آل مكتوم.وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن "الشــيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، أصدر قرارا بتعيين الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائبا لرئيس الدولة، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي".كما قرر الرئيس الإماراتي تعيين نجله خالد بن محمد بن زايد، وليا للعهد في إمارة أبو ظبي، فيما أصدر مرسومين أميريين بتعيين هزاع بن زايد وطحنون بن زايد، نائبين لحاكم إمارة أبو ظبي.
https://sputnikarabic.ae/20230329/الرئيس-الإماراتي-يعين-منصور-بن-زايد-نائبا-له-إلى-جانب-محمد-بن-راشد-1075302076.html
https://sputnikarabic.ae/20230330/أمير-قطر-يهاتف-محمد-بن-زايد-ويهنئه-بالتعيينات-الجديدة-في-الإمارات-1075308770.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

خالد بن محمد بن زايد... من هو ولي عهد أبو ظبي الجديد؟

15:23 GMT 30.03.2023
© AFP 2023 / KARIM SAHIBولي عهد أبو ظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبو ظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
ولي عهد أبو ظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان
© AFP 2023 / KARIM SAHIB
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تصدر الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان اهتمام وكالات الأنباء العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أصدر والده الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مرسوما أميريا بتعيينه وليا للعهد في إمارة أبو ظبي الخليجية.
واعتبرت إذاعة "مونت كارلو" الدولية، قرار الرئيس الإماراتي بتعيين نجله وليا لعهد أبو ظبي، بأنه يفتح الطريق أمام نجل رئيس الإمارات كي يتولى قيادة الدولة الخليجية الثرية في المستقبل، بحسب الإذاعة. فمن هو الشيخ خالد بن محمد بن زايد؟
نشأته
ولد لشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان في 8 يناير/ كانون الثاني عام 1982، وهو أكبر أبناء الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، ووالدته هي الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان.
تلقى الشيخ خالد بن محمد بن زايد تعليمه في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا وتخرج فيها، وعمل في جهاز أمن الدولة.
وفي فبراير/ شباط 2016، برز اسمه عقب تعيينه من جانب رئيس الإمارات الراحل، الشيخ خليفة بن زايد، رئيسا لجهاز أمن الدولة بدرجة وزير في البلاد.
رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
الرئيس الإماراتي يعين منصور بن زايد نائبا له إلى جانب محمد بن راشد
أمس, 19:21 GMT
مناصب وإسهامات
يشغل الشيخ خالد بن محمد بن زايد، عضوية مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار.
وفي يناير/كانون الثاني 2017، صدر قرار بتسمية الشيخ خالد بن محمد بن زايد نائبا لمستشار الأمن الوطني بدرجة وزير.
وفي يناير 2019، صدر قرار بتعيينه بعضوية المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبعد قرابة 9 أشهر، تم تعيين الشيخ خالد رئيسا لمكتب أبوظبي التنفيذي، وأصبح مسؤولا عن كل ما يخص المجلس التنفيذي من موضوعات مرفوعة أو خطط أو طلبات أو تخطيط.
وفي فبراير 2021، تولى الشيخ خالد عضوية مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك".
كما ترأس الشيخ خالد بن محمد بن زايد مجلس برنامج "الجينوم الإماراتي"، وهو ومشروع يهدف إلى وضع خارطة جينية للأفراد ودمجها مع البيانات الصحية، بغرض تقديم رعاية صحية متميزة للمواطنين، اعتمادا على نتائج فحص التسلسل الجيني، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.
في 22 مارس/ آذار 2022، أطلق الشيخ خالد "برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد"، لتعزيز تجربة جميع من يتعامل مع الدوائر الحكومية لإمارة أبوظبي وفقاً للمعايير الدولية.
كما أطلق ولي عهد أبو ظبي الجديد، مشروع إنشاء متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، الذي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة.
"الفارس الشهم"
أشرف الشيخ خالد بن محمد بن زايد في فبراير/ شباط 2023 على عملية "الفارس الشهم"، التي أطلقتها دولة الإمارات لإغاثة المتضررين من الزلزال الذي تعرضت له تركيا وسوريا، من خلال تسيير جسر جوي لنقل فرق البحث والإنقاذ والمعدات الطبية والمساعدات اللازمة.
أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
أمير قطر يهنئ محمد بن زايد بالتعيينات الجديدة في الإمارات
06:37 GMT
ممثلا لبلاده
مثّل الشيخ خالد بن محمد بن زايد بلاده الإمارات العربية المتحدة في عدد من المناسبات المهمة، ومنها توقيعه مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022، على هامش الزيارة التي أجراها لطوكيو.
كما ترأس وفد الإمارات المشارك في مراسم تشييع جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، في العاصمة طوكيو.
وقرر الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، أمس الأربعاء، تعيين منصور بن زايد نائبا له إلى جانب محمد بن راشد آل مكتوم.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن "الشــيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، أصدر قرارا بتعيين الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائبا لرئيس الدولة، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي".
كما قرر الرئيس الإماراتي تعيين نجله خالد بن محمد بن زايد، وليا للعهد في إمارة أبو ظبي، فيما أصدر مرسومين أميريين بتعيين هزاع بن زايد وطحنون بن زايد، نائبين لحاكم إمارة أبو ظبي.
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