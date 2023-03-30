https://sputnikarabic.ae/20230330/خبير-روسيا-جاهزة-للتصدي-لمحاولات-اختراق-بحر-آزوف-من-قبل-الأوكرانيين-1075321008.html
خبير: روسيا جاهزة للتصدي لمحاولات اختراق بحر آزوف من قبل الأوكرانيين
خبير: روسيا جاهزة للتصدي لمحاولات اختراق بحر آزوف من قبل الأوكرانيين
أعلن رئيس مركز دراسة النزاعات العسكرية والسياسية، أندريه كلينتسفيتش، أنه لا يستبعد قيام القوات الأوكرانية بمحاولات هجومية لاختراق بحر آزوف، لكن سيتم التصدي... 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T10:37+0000
2023-03-30T10:37+0000
2023-03-30T10:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال كلينتسفيتش: "يكشف كل طرف عن إمكانياته، بما في ذلك في نشر معلومات التضليل. ولكن حتى الآن مما نراه لا توجد خصائص حقيقية تمكنهم من الهجوم على بحر آزوف"، مضيفًا بالقول إنه يمكن الاختراق من بعض الثغرات لكن هناك خطوط دفاعية متقدمة.وتابع كلينتسفيتش، بالقول: "يمكن نقل القوات والوسائل الدفاعية إلى هناك لتعزيز الأمن ومنع الاختراقات في حال حصولها إنها مجرد مسألة وقت".وقال كلينتسفيتش في وقت سابق، إن الأمريكيين يستخدمون عقيدة الاختراق الثقيل الاستراتيجية في المواجهة العسكرية في أوكرانيا.ووفقا له، بدأت القوات الأوكرانية باستخدام الجسور العائمة لنقل الدبابات الألمانية والأمريكية بهدف التغلب على الصعوبات الجغرافية، وذلك من أجل إشراكها في عمليات اختراق الخنادق المضادة للدبابات الواقعة في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230318/مسؤول-أوروبي-سابق-يكشف-لـسبوتينك-هدف-واشنطن-الأساسي-من-محاولة-السيطرة-على-القرم--1074872113.html
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روسيا
خبير: روسيا جاهزة للتصدي لمحاولات اختراق بحر آزوف من قبل الأوكرانيين
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أعلن رئيس مركز دراسة النزاعات العسكرية والسياسية، أندريه كلينتسفيتش، أنه لا يستبعد قيام القوات الأوكرانية بمحاولات هجومية لاختراق بحر آزوف، لكن سيتم التصدي لها.
وقال كلينتسفيتش: "يكشف كل طرف عن إمكانياته، بما في ذلك في نشر معلومات التضليل. ولكن حتى الآن مما نراه لا توجد خصائص حقيقية تمكنهم من الهجوم على بحر آزوف"، مضيفًا بالقول إنه يمكن الاختراق من بعض الثغرات لكن هناك خطوط دفاعية متقدمة.
وتابع كلينتسفيتش، بالقول: "يمكن نقل القوات والوسائل الدفاعية إلى هناك لتعزيز الأمن ومنع الاختراقات في حال حصولها إنها مجرد مسألة وقت".
وقال كلينتسفيتش في وقت سابق، إن الأمريكيين يستخدمون عقيدة الاختراق الثقيل الاستراتيجية في المواجهة العسكرية في أوكرانيا.
ووفقا له، بدأت القوات الأوكرانية باستخدام الجسور العائمة لنقل الدبابات الألمانية والأمريكية بهدف التغلب على الصعوبات الجغرافية، وذلك من أجل إشراكها في عمليات اختراق الخنادق المضادة للدبابات الواقعة في المنطقة.