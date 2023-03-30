https://sputnikarabic.ae/20230330/خبير-عسكري-لـسبوتنيك-القوات-الخاصة-في-كييف-تعمل-في-اتجاه-أرتيوموفسك-1075308677.html
خبير عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الخاصة في كييف تعمل في اتجاه أرتيوموفسك
خبير عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الخاصة في كييف تعمل في اتجاه أرتيوموفسك
أعلن الخبير العسكري، المقدم المتقاعد في جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، أن مجموعات تخريبية من القوات الخاصة الأوكرانية التابعة لكييف تعمل في محيط... 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T06:31+0000
2023-03-30T06:31+0000
2023-03-30T06:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وبحسب الخبير فإن هذه القوات لديها سمات خاصة، ينتمي فيها المخربون إلى قوات العمليات الخاصة للتشكيلات المسلحة لأوكرانيا والتي تتمتع بتدريبات تختلف عن غيرها من القوات.وأوضح ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك" أنه بحكم طبيعة الإجراءات، يتم استخدام هذه المجموعات، بالإضافة إلى أداء المهام الفردية، كمجموعات استجابة سريعة.
https://sputnikarabic.ae/20230324/سلطات-زابوروجيه-القوات-الأوكرانية-تتجمع-وتتحضر-لهجوم-عسكري-شامل-1075083212.html
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روسيا
خبير عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الخاصة في كييف تعمل في اتجاه أرتيوموفسك
تابعنا عبر
حصري
أعلن الخبير العسكري، المقدم المتقاعد في جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، أن مجموعات تخريبية من القوات الخاصة الأوكرانية التابعة لكييف تعمل في محيط أرتيوموفسك.
وبحسب الخبير فإن هذه القوات لديها سمات خاصة، ينتمي فيها المخربون إلى قوات العمليات الخاصة للتشكيلات المسلحة لأوكرانيا والتي تتمتع بتدريبات تختلف عن غيرها من القوات.
وأوضح ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك" أنه بحكم طبيعة الإجراءات، يتم استخدام هذه المجموعات، بالإضافة إلى أداء المهام الفردية، كمجموعات استجابة سريعة.