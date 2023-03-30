عربي
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230330/خبير-عسكري-لـسبوتنيك-القوات-الخاصة-في-كييف-تعمل-في-اتجاه-أرتيوموفسك-1075308677.html
خبير عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الخاصة في كييف تعمل في اتجاه أرتيوموفسك
خبير عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الخاصة في كييف تعمل في اتجاه أرتيوموفسك
أعلن الخبير العسكري، المقدم المتقاعد في جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، أن مجموعات تخريبية من القوات الخاصة الأوكرانية التابعة لكييف تعمل في محيط... 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T06:31+0000
2023-03-30T06:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140037_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b5dd25fe92b4cf95a91cacdc4e4f50fe.jpg
وبحسب الخبير فإن هذه القوات لديها سمات خاصة، ينتمي فيها المخربون إلى قوات العمليات الخاصة للتشكيلات المسلحة لأوكرانيا والتي تتمتع بتدريبات تختلف عن غيرها من القوات.وأوضح ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك" أنه بحكم طبيعة الإجراءات، يتم استخدام هذه المجموعات، بالإضافة إلى أداء المهام الفردية، كمجموعات استجابة سريعة.
https://sputnikarabic.ae/20230324/سلطات-زابوروجيه-القوات-الأوكرانية-تتجمع-وتتحضر-لهجوم-عسكري-شامل-1075083212.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140037_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_c7f6ed5109eaf11a34bc63b7f56b38f4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

خبير عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الخاصة في كييف تعمل في اتجاه أرتيوموفسك

06:31 GMT 30.03.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeجنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
تابعنا عبرTelegram
حصري
أعلن الخبير العسكري، المقدم المتقاعد في جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، أن مجموعات تخريبية من القوات الخاصة الأوكرانية التابعة لكييف تعمل في محيط أرتيوموفسك.
وبحسب الخبير فإن هذه القوات لديها سمات خاصة، ينتمي فيها المخربون إلى قوات العمليات الخاصة للتشكيلات المسلحة لأوكرانيا والتي تتمتع بتدريبات تختلف عن غيرها من القوات.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية تتجمع وتتحضر لهجوم عسكري شامل
24 مارس, 05:28 GMT
وأوضح ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك" أنه بحكم طبيعة الإجراءات، يتم استخدام هذه المجموعات، بالإضافة إلى أداء المهام الفردية، كمجموعات استجابة سريعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:36 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала