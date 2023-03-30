https://sputnikarabic.ae/20230330/دير-بيتشيرسكايا---لافرا-في-كييف-يقرع-أجراس-الاستغاثة-لمنع-طرد-الرهبان-فيديو-1075324772.html
دير "بيتشيرسكايا - لافرا" في كييف يقرع أجراس الاستغاثة لمنع طرد الرهبان... فيديو
دير "بيتشيرسكايا - لافرا" في كييف يقرع أجراس الاستغاثة لمنع طرد الرهبان... فيديو
أفادت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية (القانونية)، اليوم الخميس، أن أجراس دير "بيتشيرسكايا - لافرا" في كييف، تقرع حاليًا بأصوات الاستغاثة لجمع المؤمنين. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في إفادة الكنيسة على قناتها في "تلغرام"، بأنه "يدق ناقوس الخطر بالقرب من كنيسة ميلاد العذراء، نطلب من الجميع الصلاة".وفي وقت سابق من اليوم، وصل أعضاء لجنة محمية متحف "بيتشيرسكايا - لافرا" الحكومية، ولم يسمح للمؤمنين بالوصول إلى مباني الدير، كما لا يتدخل ضباط إنفاذ القانون من أجل إصلاح الموقف.وسجلت مجموعة العمل الأوكرانية المشتركة بين الهيئات، المعنية بإعداد المقترحات والتوصيات بشأن تنظيم تنفيذ بعض المهام المتعلقة بأنشطة المنظمات الدينية، انتهاكًا من قبل الدير لشروط اتفاقية استخدام ممتلكات الدولة، دون تقديم أي تفاصيل بهذا الشأن.في 11 مارس الجاري، توجّه رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل بطريرك موسكو وسائر روسيا، بنداء إلى رؤساء الكنائس الأرثوذكسية المحلية وعدد من الشخصيات الدينية وممثلي المؤسسات الدولية، عبّر فيه عن قلقه العميق بخصوص ضغط الدولة المتفاقم على المسيحيين الأرثوذكس في أوكرانيا، واصفًا أهداف المسؤولين الأوكرانيين الذين طردوا رهبان دير كييف بيتشيرسك لافرا منه، بالقمعية.
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العالم
دير "بيتشيرسكايا - لافرا" في كييف يقرع أجراس الاستغاثة لمنع طرد الرهبان... فيديو
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أفادت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية (القانونية)، اليوم الخميس، أن أجراس دير "بيتشيرسكايا - لافرا" في كييف، تقرع حاليًا بأصوات الاستغاثة لجمع المؤمنين.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في إفادة الكنيسة على قناتها في "تلغرام"، بأنه "يدق ناقوس الخطر بالقرب من كنيسة ميلاد العذراء، نطلب من الجميع الصلاة".
ويسمع قرع الأجراس في البث المباشر على صفحة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية في "فيسبوك" (المحظورة في روسيا باعتبارها شبكة متطرفة).
وفي وقت سابق من اليوم، وصل أعضاء لجنة محمية متحف "بيتشيرسكايا - لافرا" الحكومية، ولم يسمح للمؤمنين بالوصول إلى مباني
الدير، كما لا يتدخل ضباط إنفاذ القانون من أجل إصلاح الموقف.
وقال رئيس دير اللافرا، إنه لن يسمح لأعضاء اللجنة بدخول أراضي الدير، حتى صدور حكم المحكمة بهذا الشأن.
وفي 10 مارس / آذار الجاري، أبلغت إدارة المحميّة الوطنية "بيتشيرسكايا - لافرا" ( دير لافرا الكهوف في كييف) التابعة لوزارة الثقافة وسياسة الإعلام في أوكرانيا، الرهبان التابعين للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية القانونية بإنهاء الاتفاقية المبرمة مع الدير بشأن استخدام كنائسه ومبانيه، وطلبت من الرهبان مغادرة الدير قبل 29 من شهر مارس الجاري.
وسجلت مجموعة العمل الأوكرانية المشتركة بين الهيئات، المعنية بإعداد المقترحات والتوصيات بشأن تنظيم تنفيذ بعض المهام المتعلقة بأنشطة المنظمات الدينية، انتهاكًا من قبل الدير لشروط اتفاقية استخدام ممتلكات الدولة، دون تقديم أي تفاصيل بهذا الشأن.
وأعلن وزير الثقافة الأوكراني، ألكسندر تكاتشينكو، أن رهبان الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية القانونية يمكنهم البقاء في "بيتشيرسكايا - لافرا" إذا انتقلوا إلى المؤسسة المنشقة "الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا"، بينما، حسب قوله: "العمل المشترك من المتخصصين وضباط إنفاذ القانون سيدفع بهذا القرار".
في 11 مارس الجاري، توجّه رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل بطريرك موسكو وسائر روسيا، بنداء إلى رؤساء الكنائس الأرثوذكسية المحلية وعدد من الشخصيات الدينية وممثلي المؤسسات الدولية، عبّر فيه عن قلقه العميق بخصوص ضغط الدولة المتفاقم على المسيحيين الأرثوذكس في أوكرانيا، واصفًا أهداف المسؤولين الأوكرانيين الذين طردوا رهبان دير كييف بيتشيرسك لافرا منه، بالقمعية.