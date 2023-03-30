https://sputnikarabic.ae/20230330/رئيس-الحكومة-العراقية-يؤكد-دعمه-لإجراءات-انتخابات-المحافظات-1075333751.html
رئيس الحكومة العراقية يؤكد دعمه لإجراءات انتخابات المحافظات
رئيس الحكومة العراقية يؤكد دعمه لإجراءات انتخابات المحافظات
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، دعم حكومته لعمل مفوضية الانتخابات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T14:06+0000
2023-03-30T14:06+0000
2023-03-30T14:06+0000
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ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي بيانا قال فيه إن "السوداني ترأس اجتماعا حضره رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، حيث جرى مناقشة استعدادات المفوضية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري وفق القانون الجديد، وذلك في إطار الالتزام بالبرنامج الحكومي بإقامة انتخابات شفافة ونزيهة".وبحسب البيان: "ناقش المجتمعون الالتزامات التي شملها القانون الجديد، ومن بينها الموعد المحدد ومراكز التدقيق، وحاجة المفوضية إلى الدعم اللوجستي لإجراء التعاقدات الخاصة بتوفير مستلزمات العملية الانتخابية، كبطاقات الاقتراع وغيرها".وتعهد السوداني بدعم الحكومة لعمل المفوضية في التحضير لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة وضمان نجاحها، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه جميع المحافظين لتقديم الدعم إلى المفوضية، بما يساعد في إنجاح العملية الانتخابية.وفي وقت سابق، أكد عبد القادر النايل، عضو الميثاق الوطني العراقي، أن انتخابات مجالس المحافظات هو خيار الإطار التنسيقي لإعادة التحكم في الحكومات المحلية.وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، أن "هناك قناعة مطلقة لدى الشعب العراقي أن تلك الخطوات هى عبارة عن الدوران في حلقة مفرغة الناتج الوحيد منها إنفاق المزيد من الأموال من خزينة الدولة على حساب معاناة الشعب لتكريس سلطة الإطار".واعتبر النايل أن تلك الخطوة التي اتخذها البرلمان العراقي "سوف تؤلب الصراع مجددا بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري حول السيطرة على المحافظات وعلى المكاسب الانتخابية".
https://sputnikarabic.ae/20230328/الحكومة-العراقية-تجعل-مسألة-المياه-ملفا-سياديا-1075255526.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
رئيس الحكومة العراقية يؤكد دعمه لإجراءات انتخابات المحافظات
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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، دعم حكومته لعمل مفوضية الانتخابات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.
ونقل موقع
"السومرية نيوز" عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي بيانا قال فيه إن "السوداني ترأس اجتماعا حضره رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، حيث جرى مناقشة استعدادات المفوضية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري وفق القانون الجديد، وذلك في إطار الالتزام بالبرنامج الحكومي بإقامة انتخابات شفافة ونزيهة".
وبحسب البيان: "ناقش المجتمعون الالتزامات التي شملها القانون الجديد، ومن بينها الموعد المحدد ومراكز التدقيق، وحاجة المفوضية إلى الدعم اللوجستي لإجراء التعاقدات الخاصة بتوفير مستلزمات العملية الانتخابية، كبطاقات الاقتراع وغيرها".
وتعهد السوداني بدعم الحكومة لعمل المفوضية في التحضير لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة وضمان نجاحها، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه جميع المحافظين لتقديم الدعم إلى المفوضية، بما يساعد في إنجاح العملية الانتخابية.
وفي وقت سابق، أكد عبد القادر النايل، عضو الميثاق الوطني العراقي، أن انتخابات مجالس المحافظات هو خيار الإطار التنسيقي لإعادة التحكم في الحكومات المحلية.
وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك
"، أن "هناك قناعة مطلقة لدى الشعب العراقي أن تلك الخطوات هى عبارة عن الدوران في حلقة مفرغة الناتج الوحيد منها إنفاق المزيد من الأموال من خزينة الدولة على حساب معاناة الشعب لتكريس سلطة الإطار".
واعتبر النايل أن تلك الخطوة التي اتخذها البرلمان العراقي "سوف تؤلب الصراع مجددا بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري حول السيطرة على المحافظات وعلى المكاسب الانتخابية".