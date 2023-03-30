https://sputnikarabic.ae/20230330/روستيخ-الروسية-تطور-مادة-تخفي-الطائرات-عن-أعين-الرادارات-1075313977.html
"روستيخ" الروسية تطور مادة تخفي الطائرات عن "أعين الرادارات"
"روستيخ" الروسية تطور مادة تخفي الطائرات عن "أعين الرادارات"
طورت شركة روسية مادة قادرة على امتصاص 95 في المئة من موجات الراديو في نطاق تردد عال، ليتم وللمرة الأولى استخدام هذه المادة في هياكل الطائرات. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T08:43+0000
2023-03-30T08:43+0000
2023-03-30T08:43+0000
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بحسب ما ذكرت شركة "روستيخ" الروسية فإن شركة "Roselectronics Holding" التابعة لها، قدمت نماذج أولية من مادة جديدة قادرة بشكل كبير على امتصاص موجات الراديو في نطاق تردد واسع.تم تطوير مادة التخفي من قبل مكتب التصميم المركزي للمواد اللاسلكية الخاصة (جزء من Ruselectronics) لتصنيع شفرات ضاغط المحرك - أحد أكثر الأجزاء وضوحا في الطائرة في نطاق الرادارات.وصرح أليكسي ديموفسكيك، المدير العام لمكتب التصميم، بأن مشكلة إنشاء مادة هيكلية تمتص إشارات الرادار كانت منذ فترة طويلة في صناعة الطائرات العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20211013/--اختراع-روسي-المدافع-الرشاشة-تكتسب-دقة-بندقية-القنص-1050423484.html
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علوم, منوعات
"روستيخ" الروسية تطور مادة تخفي الطائرات عن "أعين الرادارات"
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طورت شركة روسية مادة قادرة على امتصاص 95 في المئة من موجات الراديو في نطاق تردد عال، ليتم وللمرة الأولى استخدام هذه المادة في هياكل الطائرات.
بحسب ما ذكرت شركة "روستيخ" الروسية فإن شركة "Roselectronics Holding" التابعة لها، قدمت نماذج أولية من مادة جديدة قادرة بشكل كبير على امتصاص موجات الراديو في نطاق تردد واسع.
وتتكون هذه المادة من عدة طبقات من الألياف الزجاجية المترابطة، وأشارت الشركة في البيان أن المادة قادرة على امتصاص مايصل لـ95 في المئة من الإشعاع الكهرومغناطيسي الساقط للرادارات.
تم تطوير مادة التخفي من قبل مكتب التصميم المركزي للمواد اللاسلكية الخاصة (جزء من Ruselectronics) لتصنيع شفرات ضاغط المحرك - أحد أكثر الأجزاء وضوحا في الطائرة في نطاق الرادارات.
13 أكتوبر 2021, 12:54 GMT
وصرح أليكسي ديموفسكيك، المدير العام لمكتب التصميم، بأن مشكلة إنشاء مادة هيكلية تمتص إشارات الرادار كانت منذ فترة طويلة في صناعة الطائرات العسكرية.