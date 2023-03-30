عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230330/روستيخ-الروسية-تطور-مادة-تخفي-الطائرات-عن-أعين-الرادارات-1075313977.html
"روستيخ" الروسية تطور مادة تخفي الطائرات عن "أعين الرادارات"
"روستيخ" الروسية تطور مادة تخفي الطائرات عن "أعين الرادارات"
طورت شركة روسية مادة قادرة على امتصاص 95 في المئة من موجات الراديو في نطاق تردد عال، ليتم وللمرة الأولى استخدام هذه المادة في هياكل الطائرات. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T08:43+0000
2023-03-30T08:43+0000
مجتمع
علوم
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103735/31/1037353113_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_4b4ddca1c4cf997a0fa21e2aad328453.jpg
بحسب ما ذكرت شركة "روستيخ" الروسية فإن شركة "Roselectronics Holding" التابعة لها، قدمت نماذج أولية من مادة جديدة قادرة بشكل كبير على امتصاص موجات الراديو في نطاق تردد واسع.تم تطوير مادة التخفي من قبل مكتب التصميم المركزي للمواد اللاسلكية الخاصة (جزء من Ruselectronics) لتصنيع شفرات ضاغط المحرك - أحد أكثر الأجزاء وضوحا في الطائرة في نطاق الرادارات.وصرح أليكسي ديموفسكيك، المدير العام لمكتب التصميم، بأن مشكلة إنشاء مادة هيكلية تمتص إشارات الرادار كانت منذ فترة طويلة في صناعة الطائرات العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20211013/--اختراع-روسي-المدافع-الرشاشة-تكتسب-دقة-بندقية-القنص-1050423484.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103735/31/1037353113_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_4cbe90ba2ef6fe99f9483ffeebcaf1c7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم, منوعات
علوم, منوعات

"روستيخ" الروسية تطور مادة تخفي الطائرات عن "أعين الرادارات"

08:43 GMT 30.03.2023
© Sputnik . Anton Balashov /  / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلات "سو-35 إس" التابعة لفرقة الاشتعراض الجوي "سوكولي روسيي" (صقور روسيا) في مطار القاعدة الجوية "سينترالنايا أوغلافايا" في فلاديفوستوك، الروسية
مقاتلات سو-35 إس التابعة لفرقة الاشتعراض الجوي سوكولي روسيي (صقور روسيا) في مطار القاعدة الجوية سينترالنايا أوغلافايا في فلاديفوستوك، الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
© Sputnik . Anton Balashov /
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
طورت شركة روسية مادة قادرة على امتصاص 95 في المئة من موجات الراديو في نطاق تردد عال، ليتم وللمرة الأولى استخدام هذه المادة في هياكل الطائرات.
بحسب ما ذكرت شركة "روستيخ" الروسية فإن شركة "Roselectronics Holding" التابعة لها، قدمت نماذج أولية من مادة جديدة قادرة بشكل كبير على امتصاص موجات الراديو في نطاق تردد واسع.

وتتكون هذه المادة من عدة طبقات من الألياف الزجاجية المترابطة، وأشارت الشركة في البيان أن المادة قادرة على امتصاص مايصل لـ95 في المئة من الإشعاع الكهرومغناطيسي الساقط للرادارات.

تم تطوير مادة التخفي من قبل مكتب التصميم المركزي للمواد اللاسلكية الخاصة (جزء من Ruselectronics) لتصنيع شفرات ضاغط المحرك - أحد أكثر الأجزاء وضوحا في الطائرة في نطاق الرادارات.
مدفع رشاش روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2021
اختراع روسي... المدافع الرشاشة تكتسب دقة بندقية القنص
13 أكتوبر 2021, 12:54 GMT
وصرح أليكسي ديموفسكيك، المدير العام لمكتب التصميم، بأن مشكلة إنشاء مادة هيكلية تمتص إشارات الرادار كانت منذ فترة طويلة في صناعة الطائرات العسكرية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:27 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала