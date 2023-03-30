https://sputnikarabic.ae/20230330/روسيا-تسمح-لأمن-الحراسة-بإسقاط-الطائرات-المسيرة-لحماية-المباني-والمقرات-1075306666.html
روسيا تسمح لأمن الحراسة بإسقاط الطائرات المسيرة لحماية المباني والمقرات
روسيا تسمح لأمن الحراسة بإسقاط الطائرات المسيرة لحماية المباني والمقرات
دخل القانون الاتحادي الروسي، اليوم الخميس، الذي يسمح لعناصر أمن حراسة المباني والمقرات العامة والخاصة، بإسقاط المسيرات لحماية مواقعهم. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T02:44+0000
2023-03-30T02:44+0000
2023-03-30T02:44+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
أخبار روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062181874_0:153:2313:1454_1920x0_80_0_0_8a7909ea911482c10d80c5d744c3b5c8.jpg
موسكو - سبوتنيك. ودخل القانون الاتحادي اليوم 30 آذار/ مارس المتعلق بهذا الشأن، الصادر في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2022 "بشأن التعديلات على القانون الاتحادي" بشأن الأسلحة "وبعض القوانين التشريعية للاتحاد الروسي" حيز التنفيذ.تنص وثيقة القانون على السماح "بالتصدي لتواجد طائرات بدون طيار في المجال الجوي لصد هجوم على المواقع المحمية، من قبل موظفي أمن الحراسة أو الأشخاص الموجودين في هذه المواقع".يشير القانون أيضًا إلى أنه يمكن القيام بذلك باستخدام وسائل تقنية خاصة لضرب المسيرات أو تحويل إشارات التحكم عن بعد من هذه الطائرات والتأثير على لوحات التحكم الخاصة بها. يُسمح أيضًا بإصابة أو إتلاف هذه الأجهزة.هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230330/القوات-الروسية-تقضي-على-3-مجموعات-تخريبية-على-محور-كوبيانسك-وتُدمر-3-مسيرات-أوكرانية-1075306764.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062181874_0:0:2313:1735_1920x0_80_0_0_48b07f540b4fd1237e8aabec70d15f1b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار روسيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار روسيا, العالم
روسيا تسمح لأمن الحراسة بإسقاط الطائرات المسيرة لحماية المباني والمقرات
تابعنا عبر
دخل القانون الاتحادي الروسي، اليوم الخميس، الذي يسمح لعناصر أمن حراسة المباني والمقرات العامة والخاصة، بإسقاط المسيرات لحماية مواقعهم.
موسكو - سبوتنيك
. ودخل القانون الاتحادي اليوم 30 آذار/ مارس المتعلق بهذا الشأن، الصادر في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2022 "بشأن التعديلات على القانون الاتحادي" بشأن الأسلحة "وبعض القوانين التشريعية للاتحاد الروسي" حيز التنفيذ.
تنص وثيقة القانون على السماح "بالتصدي لتواجد طائرات بدون طيار في المجال الجوي لصد هجوم على المواقع المحمية، من قبل موظفي أمن الحراسة أو الأشخاص الموجودين في هذه المواقع".
يشير القانون أيضًا إلى أنه يمكن القيام بذلك باستخدام وسائل تقنية خاصة لضرب المسيرات أو تحويل إشارات التحكم عن بعد من هذه الطائرات والتأثير على لوحات التحكم الخاصة بها. يُسمح أيضًا بإصابة أو إتلاف هذه الأجهزة.
هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.