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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230330/روسيا-تسمح-لأمن-الحراسة-بإسقاط-الطائرات-المسيرة-لحماية-المباني-والمقرات-1075306666.html
روسيا تسمح لأمن الحراسة بإسقاط الطائرات المسيرة لحماية المباني والمقرات
روسيا تسمح لأمن الحراسة بإسقاط الطائرات المسيرة لحماية المباني والمقرات
دخل القانون الاتحادي الروسي، اليوم الخميس، الذي يسمح لعناصر أمن حراسة المباني والمقرات العامة والخاصة، بإسقاط المسيرات لحماية مواقعهم. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T02:44+0000
2023-03-30T02:44+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
أخبار روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. ودخل القانون الاتحادي اليوم 30 آذار/ مارس المتعلق بهذا الشأن، الصادر في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2022 "بشأن التعديلات على القانون الاتحادي" بشأن الأسلحة "وبعض القوانين التشريعية للاتحاد الروسي" حيز التنفيذ.تنص وثيقة القانون على السماح "بالتصدي لتواجد طائرات بدون طيار في المجال الجوي لصد هجوم على المواقع المحمية، من قبل موظفي أمن الحراسة أو الأشخاص الموجودين في هذه المواقع".يشير القانون أيضًا إلى أنه يمكن القيام بذلك باستخدام وسائل تقنية خاصة لضرب المسيرات أو تحويل إشارات التحكم عن بعد من هذه الطائرات والتأثير على لوحات التحكم الخاصة بها. يُسمح أيضًا بإصابة أو إتلاف هذه الأجهزة.هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230330/القوات-الروسية-تقضي-على-3-مجموعات-تخريبية-على-محور-كوبيانسك-وتُدمر-3-مسيرات-أوكرانية-1075306764.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار روسيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار روسيا, العالم

روسيا تسمح لأمن الحراسة بإسقاط الطائرات المسيرة لحماية المباني والمقرات

02:44 GMT 30.03.2023
© Sputnik . Виталий Аньков / الانتقال إلى بنك الصورطائرة مسيرة "أورلان 10"
طائرة مسيرة أورلان 10 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
© Sputnik . Виталий Аньков
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دخل القانون الاتحادي الروسي، اليوم الخميس، الذي يسمح لعناصر أمن حراسة المباني والمقرات العامة والخاصة، بإسقاط المسيرات لحماية مواقعهم.
موسكو - سبوتنيك. ودخل القانون الاتحادي اليوم 30 آذار/ مارس المتعلق بهذا الشأن، الصادر في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2022 "بشأن التعديلات على القانون الاتحادي" بشأن الأسلحة "وبعض القوانين التشريعية للاتحاد الروسي" حيز التنفيذ.
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تقضي على 3 مجموعات تخريبية على محور كوبيانسك وتدمر 3 مسيرات أوكرانية
02:06 GMT
تنص وثيقة القانون على السماح "بالتصدي لتواجد طائرات بدون طيار في المجال الجوي لصد هجوم على المواقع المحمية، من قبل موظفي أمن الحراسة أو الأشخاص الموجودين في هذه المواقع".
يشير القانون أيضًا إلى أنه يمكن القيام بذلك باستخدام وسائل تقنية خاصة لضرب المسيرات أو تحويل إشارات التحكم عن بعد من هذه الطائرات والتأثير على لوحات التحكم الخاصة بها. يُسمح أيضًا بإصابة أو إتلاف هذه الأجهزة.
هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:19 GMT
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