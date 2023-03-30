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https://sputnikarabic.ae/20230330/روسيا-تعمل-على-فتح-خطوط-جوية-مباشرة-مع-عدد-من-دول-آسيا-والشرق-الأوسط-1075325200.html
روسيا تعمل على فتح خطوط جوية مباشرة مع عدد من دول آسيا والشرق الأوسط
روسيا تعمل على فتح خطوط جوية مباشرة مع عدد من دول آسيا والشرق الأوسط
صرح رئيس الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي "روس أفياتسيا"، ألكسندر نيرادكو، اليوم الخميس، بأن روسيا تعمل على فتح خطوط جوية مباشرة مع ميانمار وفيتنام والمملكة... 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T11:06+0000
2023-03-30T11:06+0000
روسيا
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وقال نيرادكو خلال اجتماع المائدة المستديرة في مجلس الاتحاد الروسي: "في المستقبل، للعام الحالي، يتم العمل على فتح الاتصالات الجوية مع ميانمار، واستئناف الرحلات الجوية إلى فيتنام ومنغوليا والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية".وأضاف نيرادكو: "كما تدرس شركات الطيران الروسية إمكانية إطلاق رحلات جوية إلى دول القارة الأفريقية، مثل، إثيوبيا، وجنوب أفريقيا، والجزائر، وتونس، ودول أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20230218/الصين-مهتمة-بزيادة-عدد-رحلات-الطيران-إلى-روسيا-1073673487.html
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روسيا تعمل على فتح خطوط جوية مباشرة مع عدد من دول آسيا والشرق الأوسط

11:06 GMT 30.03.2023
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمطار شيريمتيفو، الطيران الروسي "آيروفلوت"، موسكو، روسيا مارس 2021
مطار شيريمتيفو، الطيران الروسي آيروفلوت، موسكو، روسيا مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
© Sputnik . Alexei Maishev
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صرح رئيس الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي "روس أفياتسيا"، ألكسندر نيرادكو، اليوم الخميس، بأن روسيا تعمل على فتح خطوط جوية مباشرة مع ميانمار وفيتنام والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية هذا العام.
وقال نيرادكو خلال اجتماع المائدة المستديرة في مجلس الاتحاد الروسي: "في المستقبل، للعام الحالي، يتم العمل على فتح الاتصالات الجوية مع ميانمار، واستئناف الرحلات الجوية إلى فيتنام ومنغوليا والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية".
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وأضاف نيرادكو: "كما تدرس شركات الطيران الروسية إمكانية إطلاق رحلات جوية إلى دول القارة الأفريقية، مثل، إثيوبيا، وجنوب أفريقيا، والجزائر، وتونس، ودول أخرى".
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