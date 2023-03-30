عربي
https://sputnikarabic.ae/20230330/ريابكوف-موسكو-ستخطر-واشنطن-بإطلاق-الصواريخ-الباليستية-العابرة-للقارات-بموجب-اتفاق-عام-1988--1075316574.html
ريابكوف: موسكو ستخطر واشنطن بإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات بموجب اتفاق عام 1988
ريابكوف: موسكو ستخطر واشنطن بإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات بموجب اتفاق عام 1988
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، بأن بلاده أبلغت الولايات المتحدة شفهيا وكتابيًا بموقفها من معاهدة "ستارت". 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T09:38+0000
2023-03-30T09:38+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/0b/1048077121_0:159:3073:1887_1920x0_80_0_0_a6ac2cab1a9691e419432b248e790f76.jpg
وأعلن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، يوم أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة لم تتلق رسميًا كلمة من روسيا بشأن تعليق جميع إخطارات "ستارت".وقال ريابكوف للصحفيين: "لا أستطيع أن أشرح سبب هذه الفوضى حول هذا. لأننا أخبرناهم شفهيًا ونقلنا موقفنا كتابيًا في شكل مذكرة من وزارة الخارجية. لا يوجد أي غموض - لا يوجد شيء من هذا القبيل".وقال ريابكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو ستظل تخطر واشنطن بإطلاق الصواريخ الباليستية عابرة للقارات والصواريخ الباليستية، التي تطلق من الغواصات بموجب اتفاق عام 1988 بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة :"بالطبع، تحدثنا عن ذلك".وأشار ريابكوف إلى أنه "من وجهة نظر سياسية وقانونية، فإن الوضع هو، أن جميع أنواع تبادل المعلومات، فضلا عن عناصر أخرى من أنشطة التحقق وفقا لمعاهدة "ستارت"، قد تم تعليقها من قبلنا، في إطار تعليق هذا الإتفاق".وأوضح ريابكوف: "ولكن، كما أُعلن في شباط/ فبراير، على أساس طوعي، ستلتزم روسيا بالقيود الكمية المركزية حول الأسلحة الهجومية الاستراتيجية المنصوص عليها في المعاهدة. وستواصل أيضا تنفيذ اتفاق عام 1988، بشأن تبادل الإخطارات بشأن إطلاق الصواريخ. هذا الاتفاق لعام 1988 سوف ينفذ من قبلنا".وتعد "نيو ستارت" (ستارت-3) آخر اتفاقية خاصة بالرقابة على الأسلحة بين موسكو وواشنطن، بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من جانب واحد من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المبرمة مع موسكو عام 1987 واتفاقية "الأجواء المفتوحة".
https://sputnikarabic.ae/20230301/واشنطن-تستكشف-الخطوات-التالية-مع-موسكو-بشأن-نيو-ستارت-وتحثها-على-استئناف-المعاهدة-1074197073.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/0b/1048077121_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_cb33e356d3b6c2a9f80e9ba157366cb5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

ريابكوف: موسكو ستخطر واشنطن بإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات بموجب اتفاق عام 1988

09:38 GMT 30.03.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر 2020
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، بأن بلاده أبلغت الولايات المتحدة شفهيا وكتابيًا بموقفها من معاهدة "ستارت".
وأعلن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، يوم أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة لم تتلق رسميًا كلمة من روسيا بشأن تعليق جميع إخطارات "ستارت".

وقال ريابكوف للصحفيين: "لا أستطيع أن أشرح سبب هذه الفوضى حول هذا. لأننا أخبرناهم شفهيًا ونقلنا موقفنا كتابيًا في شكل مذكرة من وزارة الخارجية. لا يوجد أي غموض - لا يوجد شيء من هذا القبيل".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
واشنطن تستكشف الخطوات التالية مع موسكو بشأن "نيو ستارت" وتحثها على استئناف المعاهدة
1 مارس, 20:11 GMT
وقال ريابكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو ستظل تخطر واشنطن بإطلاق الصواريخ الباليستية عابرة للقارات والصواريخ الباليستية، التي تطلق من الغواصات بموجب اتفاق عام 1988 بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة :"بالطبع، تحدثنا عن ذلك".

وأشار ريابكوف إلى أنه "من وجهة نظر سياسية وقانونية، فإن الوضع هو، أن جميع أنواع تبادل المعلومات، فضلا عن عناصر أخرى من أنشطة التحقق وفقا لمعاهدة "ستارت"، قد تم تعليقها من قبلنا، في إطار تعليق هذا الإتفاق".

وأوضح ريابكوف: "ولكن، كما أُعلن في شباط/ فبراير، على أساس طوعي، ستلتزم روسيا بالقيود الكمية المركزية حول الأسلحة الهجومية الاستراتيجية المنصوص عليها في المعاهدة. وستواصل أيضا تنفيذ اتفاق عام 1988، بشأن تبادل الإخطارات بشأن إطلاق الصواريخ. هذا الاتفاق لعام 1988 سوف ينفذ من قبلنا".
وتعد "نيو ستارت" (ستارت-3) آخر اتفاقية خاصة بالرقابة على الأسلحة بين موسكو وواشنطن، بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من جانب واحد من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المبرمة مع موسكو عام 1987 واتفاقية "الأجواء المفتوحة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:27 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала