https://sputnikarabic.ae/20230330/ريابكوف-موسكو-ستخطر-واشنطن-بإطلاق-الصواريخ-الباليستية-العابرة-للقارات-بموجب-اتفاق-عام-1988--1075316574.html

ريابكوف: موسكو ستخطر واشنطن بإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات بموجب اتفاق عام 1988

ريابكوف: موسكو ستخطر واشنطن بإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات بموجب اتفاق عام 1988

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، بأن بلاده أبلغت الولايات المتحدة شفهيا وكتابيًا بموقفها من معاهدة "ستارت". 30.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-30T09:38+0000

2023-03-30T09:38+0000

2023-03-30T09:38+0000

روسيا

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وأعلن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، يوم أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة لم تتلق رسميًا كلمة من روسيا بشأن تعليق جميع إخطارات "ستارت".وقال ريابكوف للصحفيين: "لا أستطيع أن أشرح سبب هذه الفوضى حول هذا. لأننا أخبرناهم شفهيًا ونقلنا موقفنا كتابيًا في شكل مذكرة من وزارة الخارجية. لا يوجد أي غموض - لا يوجد شيء من هذا القبيل".وقال ريابكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو ستظل تخطر واشنطن بإطلاق الصواريخ الباليستية عابرة للقارات والصواريخ الباليستية، التي تطلق من الغواصات بموجب اتفاق عام 1988 بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة :"بالطبع، تحدثنا عن ذلك".وأشار ريابكوف إلى أنه "من وجهة نظر سياسية وقانونية، فإن الوضع هو، أن جميع أنواع تبادل المعلومات، فضلا عن عناصر أخرى من أنشطة التحقق وفقا لمعاهدة "ستارت"، قد تم تعليقها من قبلنا، في إطار تعليق هذا الإتفاق".وأوضح ريابكوف: "ولكن، كما أُعلن في شباط/ فبراير، على أساس طوعي، ستلتزم روسيا بالقيود الكمية المركزية حول الأسلحة الهجومية الاستراتيجية المنصوص عليها في المعاهدة. وستواصل أيضا تنفيذ اتفاق عام 1988، بشأن تبادل الإخطارات بشأن إطلاق الصواريخ. هذا الاتفاق لعام 1988 سوف ينفذ من قبلنا".وتعد "نيو ستارت" (ستارت-3) آخر اتفاقية خاصة بالرقابة على الأسلحة بين موسكو وواشنطن، بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من جانب واحد من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المبرمة مع موسكو عام 1987 واتفاقية "الأجواء المفتوحة".

https://sputnikarabic.ae/20230301/واشنطن-تستكشف-الخطوات-التالية-مع-موسكو-بشأن-نيو-ستارت-وتحثها-على-استئناف-المعاهدة-1074197073.html

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