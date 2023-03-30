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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230330/سفير-روسيا-في--المجر-لا-أستبعد-بحث-غازبروم-وشركة-الطاقة-المجرية-تغيير-عقود-توريد-الغاز-1075307697.html
سفير روسيا في المجر: لا أستبعد بحث "غازبروم" وشركة الطاقة المجرية تغيير عقود توريد الغاز
سفير روسيا في المجر: لا أستبعد بحث "غازبروم" وشركة الطاقة المجرية تغيير عقود توريد الغاز
أعلن السفير الروسي في بودابست، يفغيني ستانيسلافوف، أنه لا يستبعد بحث شركة "غازبروم إكسبورت" الروسية وشركة الطاقة المجرية "إم في إم"، إذا لزم الأمر، مسألة تغيير... 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T03:58+0000
2023-03-30T03:58+0000
شركة غازبروم
هنغاريا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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بودابست - سبوتنيك. وقال ستانيسلافوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إذا أصبح سقف سعر الغاز الروسي يشكل بالفعل "صداعا" للجانب الهنغاري، و"لعلاجه"، فسيكون من الضروري تعديل شروط توريد" الوقود الأزرق "الروسي إلى هنغاريا".وأضاف: "لا أرى أي سبب لعدم دراسة هذه المسألة التجارية، في إطار اتصالات العمل بين شركة "غازبروم إكسبورت" وشركة الطاقة المجرية الحكومية "إم في إم"".وفي وقت سابق، هذا الشهر، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن روسيا لا تعترف بأي سقف لأسعار النفط تحدده دول مجموعة السبع.وقال بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين حول كيفية تعامل الكرملين مع البيان الأمريكي، آنذاك، بأن سقف أسعار النفط الروسي الذي حددته دول مجموعة السبع "يعمل بشكل جيد": "من ناحية أخرى، اتخذنا بالطبع إجراءاتنا الخاصة، وبالطبع نحن لا نعترف بأي سقف. نحن نعمل لكي لا يضر هذا النظام بمصالحنا".
https://sputnikarabic.ae/20220929/المفوضية-الأوروبية-تقترح-تحديد-سقف-سعر-للغاز-الروسي-1068378467.html
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شركة غازبروم, هنغاريا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
شركة غازبروم, هنغاريا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

سفير روسيا في المجر: لا أستبعد بحث "غازبروم" وشركة الطاقة المجرية تغيير عقود توريد الغاز

03:58 GMT 30.03.2023
© Sputnik . Максим Блиновشعار شركة "غازبروم"
شعار شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
© Sputnik . Максим Блинов
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أعلن السفير الروسي في بودابست، يفغيني ستانيسلافوف، أنه لا يستبعد بحث شركة "غازبروم إكسبورت" الروسية وشركة الطاقة المجرية "إم في إم"، إذا لزم الأمر، مسألة تغيير شروط إمدادات الغاز الروسي إلى المجر على خلفية فرض "سقف السعر" على الغاز الروسي.
بودابست - سبوتنيك. وقال ستانيسلافوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إذا أصبح سقف سعر الغاز الروسي يشكل بالفعل "صداعا" للجانب الهنغاري، و"لعلاجه"، فسيكون من الضروري تعديل شروط توريد" الوقود الأزرق "الروسي إلى هنغاريا".
السورية للغاز: قريبا.. تحرير بعض منشآت الغاز التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
المفوضية الأوروبية تقترح تحديد سقف سعر للغاز الروسي
29 سبتمبر 2022, 05:44 GMT
وأضاف: "لا أرى أي سبب لعدم دراسة هذه المسألة التجارية، في إطار اتصالات العمل بين شركة "غازبروم إكسبورت" وشركة الطاقة المجرية الحكومية "إم في إم"".
وفي وقت سابق، هذا الشهر، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن روسيا لا تعترف بأي سقف لأسعار النفط تحدده دول مجموعة السبع.
وقال بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين حول كيفية تعامل الكرملين مع البيان الأمريكي، آنذاك، بأن سقف أسعار النفط الروسي الذي حددته دول مجموعة السبع "يعمل بشكل جيد": "من ناحية أخرى، اتخذنا بالطبع إجراءاتنا الخاصة، وبالطبع نحن لا نعترف بأي سقف. نحن نعمل لكي لا يضر هذا النظام بمصالحنا".
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:19 GMT
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