https://sputnikarabic.ae/20230330/شابة-مصرية-ترفع-الأذان-في-مدينة-أمريكية-خلال-شهر-رمضان-فيديو-1075329676.html
شابة مصرية ترفع الأذان في مدينة أمريكية خلال شهر رمضان... فيديو
شابة مصرية ترفع الأذان في مدينة أمريكية خلال شهر رمضان... فيديو
تمكنت شابة مصرية من الحصول على ترخيص لرفع الأذان للصلوات الخمس، من مساجد مدينة إستوريا الأمريكية لأول مرة خلال شهر رمضان. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T12:30+0000
2023-03-30T12:30+0000
2023-03-30T12:30+0000
نادي الفيديو
أذان
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونشرت رنا ووالدتها مقاطع فيديو ترصد اللحظات الأولى التي رُفع فيها الأذان في إستوريا، وعلقتا: "الحمد لله صوت الأذان يُسمع الآن في شوارع إستوريا لأول مرة".وكتبت عبد الحميد في أول رد لها كيف حققت حلمها بنجاح: "أخبار تاريخية.. مجرد فتاة مسلمة من نيويورك في رمضان ولديها ثلاثة تصاريح صوت من الأذان لمساجد إستوريا التي نشأت فيها".وسبق للمصرية رانا عبد الحميد ووالدتها منى البغدادي أن تقدمتا بطلب للجهات المختصة للحصول على تصريح يسمح برفع الأذان عبر مكبرات الصوت في مساجد حي إستوريا الذي تقيمان فيه منذ نحو 31 سنة.
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, أذان, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, أذان, الولايات المتحدة الأمريكية
شابة مصرية ترفع الأذان في مدينة أمريكية خلال شهر رمضان... فيديو
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تمكنت شابة مصرية من الحصول على ترخيص لرفع الأذان للصلوات الخمس، من مساجد مدينة إستوريا الأمريكية لأول مرة خلال شهر رمضان.
ونشرت رنا ووالدتها مقاطع فيديو ترصد اللحظات الأولى التي رُفع فيها الأذان في إستوريا، وعلقتا: "الحمد لله صوت الأذان يُسمع الآن في شوارع إستوريا لأول مرة".
وكتبت عبد الحميد في أول رد لها كيف حققت حلمها بنجاح: "أخبار تاريخية.. مجرد فتاة مسلمة من نيويورك في رمضان ولديها ثلاثة تصاريح صوت من الأذان لمساجد إستوريا التي نشأت فيها".
أضافت: "يعني أنك ستسير في شارع إستوريا وستسمع صوت الأذان قريبا".
وسبق للمصرية رانا عبد الحميد ووالدتها منى البغدادي أن تقدمتا بطلب للجهات المختصة للحصول على تصريح يسمح برفع الأذان عبر مكبرات الصوت في مساجد حي إستوريا الذي تقيمان فيه منذ نحو 31 سنة.