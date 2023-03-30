عربي
https://sputnikarabic.ae/20230330/شابة-مصرية-ترفع-الأذان-في-مدينة-أمريكية-خلال-شهر-رمضان-فيديو-1075329676.html
شابة مصرية ترفع الأذان في مدينة أمريكية خلال شهر رمضان... فيديو
شابة مصرية ترفع الأذان في مدينة أمريكية خلال شهر رمضان... فيديو
تمكنت شابة مصرية من الحصول على ترخيص لرفع الأذان للصلوات الخمس، من مساجد مدينة إستوريا الأمريكية لأول مرة خلال شهر رمضان. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T12:30+0000
2023-03-30T12:30+0000
نادي الفيديو
أذان
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/1a/1046964783_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_3b6ac469368cdc51db616359faf990de.jpg
ونشرت رنا ووالدتها مقاطع فيديو ترصد اللحظات الأولى التي رُفع فيها الأذان في إستوريا، وعلقتا: "الحمد لله صوت الأذان يُسمع الآن في شوارع إستوريا لأول مرة".وكتبت عبد الحميد في أول رد لها كيف حققت حلمها بنجاح: "أخبار تاريخية.. مجرد فتاة مسلمة من نيويورك في رمضان ولديها ثلاثة تصاريح صوت من الأذان لمساجد إستوريا التي نشأت فيها".وسبق للمصرية رانا عبد الحميد ووالدتها منى البغدادي أن تقدمتا بطلب للجهات المختصة للحصول على تصريح يسمح برفع الأذان عبر مكبرات الصوت في مساجد حي إستوريا الذي تقيمان فيه منذ نحو 31 سنة.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/1a/1046964783_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_e0b6de8fd9ef9d4e35aa02d24989c42b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, أذان, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, أذان, الولايات المتحدة الأمريكية

شابة مصرية ترفع الأذان في مدينة أمريكية خلال شهر رمضان... فيديو

12:30 GMT 30.03.2023
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصورمسجد "تشالي يار" في مدينة نابرجنيي تشيلني، روسيا 24 أكتوبر 2020
مسجد تشالي يار في مدينة نابرجنيي تشيلني، روسيا 24 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تمكنت شابة مصرية من الحصول على ترخيص لرفع الأذان للصلوات الخمس، من مساجد مدينة إستوريا الأمريكية لأول مرة خلال شهر رمضان.
ونشرت رنا ووالدتها مقاطع فيديو ترصد اللحظات الأولى التي رُفع فيها الأذان في إستوريا، وعلقتا: "الحمد لله صوت الأذان يُسمع الآن في شوارع إستوريا لأول مرة".
وكتبت عبد الحميد في أول رد لها كيف حققت حلمها بنجاح: "أخبار تاريخية.. مجرد فتاة مسلمة من نيويورك في رمضان ولديها ثلاثة تصاريح صوت من الأذان لمساجد إستوريا التي نشأت فيها".

أضافت: "يعني أنك ستسير في شارع إستوريا وستسمع صوت الأذان قريبا".

وسبق للمصرية رانا عبد الحميد ووالدتها منى البغدادي أن تقدمتا بطلب للجهات المختصة للحصول على تصريح يسمح برفع الأذان عبر مكبرات الصوت في مساجد حي إستوريا الذي تقيمان فيه منذ نحو 31 سنة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:40 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала