https://sputnikarabic.ae/20230330/ضابط-مخابرات-أمريكي-يتحدث-عن-هزيمة-لا-مفر-منها-للقوات-الأوكرانية-1075330468.html
ضابط مخابرات أمريكي يتحدث عن هزيمة لا مفر منها للقوات الأوكرانية
ضابط مخابرات أمريكي يتحدث عن هزيمة لا مفر منها للقوات الأوكرانية
صرح سكوت ريتر، ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد، بأن أوكرانيا تواجه هزيمة حتمية. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T12:54+0000
2023-03-30T12:54+0000
2023-03-30T12:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
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تصريحات الضابط السابق جاءت في مقابلة مع قناة "Red Pilled TV"، على "يوتيوب"، مضيفا: "كل شيء موجود بالفعل. إن الهزيمة الحاسمة لأوكرانيا أمر لا مفر منه. القوات الأوكرانية لا تستطيع فعل أي شيء لمنع روسيا من تدميرها".وصرح مسؤول أوكراني، في وقت سابق، بأن الجيل الجديد من طائرات "سو-35" المقاتلة يمنح روسيا "هيمنة متزايدة" في الأجواء في خضم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، لشبكة "أيه بي سي" الأمريكية، إن طائرات "سو-35" تم تجهيزها برادارات وصواريخ بعيدة المدى فعالة للغاية، وتستخدمها القوات الروسية لمهاجمة الطائرات الأوكرانية في الجو، وكذلك في عمليات الدعم الأرضي.
https://sputnikarabic.ae/20230327/مسؤول-أوكراني-يناشد-الغرب-إنقاذ-نظام-كييف-من-جحيم-سو-35-1075211761.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
ضابط مخابرات أمريكي يتحدث عن هزيمة لا مفر منها للقوات الأوكرانية
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صرح سكوت ريتر، ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد، بأن أوكرانيا تواجه هزيمة حتمية.
تصريحات الضابط السابق جاءت في مقابلة مع قناة
"Red Pilled TV"، على "يوتيوب"، مضيفا: "كل شيء موجود بالفعل. إن الهزيمة الحاسمة لأوكرانيا أمر لا مفر منه. القوات الأوكرانية لا تستطيع فعل أي شيء لمنع روسيا من تدميرها".
مشيرا إلى أن هزيمة كييف ستكون بمثابة "ضربة في الوجه" للولايات المتحدة.
وصرح مسؤول أوكراني، في وقت سابق، بأن الجيل الجديد من طائرات "سو-35" المقاتلة يمنح روسيا "هيمنة متزايدة" في الأجواء في خضم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، لشبكة "أيه بي سي
" الأمريكية، إن طائرات "سو-35" تم تجهيزها برادارات وصواريخ بعيدة المدى فعالة للغاية، وتستخدمها القوات الروسية لمهاجمة الطائرات الأوكرانية في الجو، وكذلك في عمليات الدعم الأرضي.