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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230330/ضابط-مخابرات-أمريكي-يتحدث-عن-هزيمة-لا-مفر-منها-للقوات-الأوكرانية-1075330468.html
ضابط مخابرات أمريكي يتحدث عن هزيمة لا مفر منها للقوات الأوكرانية
ضابط مخابرات أمريكي يتحدث عن هزيمة لا مفر منها للقوات الأوكرانية
صرح سكوت ريتر، ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد، بأن أوكرانيا تواجه هزيمة حتمية. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T12:54+0000
2023-03-30T12:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
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تصريحات الضابط السابق جاءت في مقابلة مع قناة "Red Pilled TV"، على "يوتيوب"، مضيفا: "كل شيء موجود بالفعل. إن الهزيمة الحاسمة لأوكرانيا أمر لا مفر منه. القوات الأوكرانية لا تستطيع فعل أي شيء لمنع روسيا من تدميرها".وصرح مسؤول أوكراني، في وقت سابق، بأن الجيل الجديد من طائرات "سو-35" المقاتلة يمنح روسيا "هيمنة متزايدة" في الأجواء في خضم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، لشبكة "أيه بي سي" الأمريكية، إن طائرات "سو-35" تم تجهيزها برادارات وصواريخ بعيدة المدى فعالة للغاية، وتستخدمها القوات الروسية لمهاجمة الطائرات الأوكرانية في الجو، وكذلك في عمليات الدعم الأرضي.
https://sputnikarabic.ae/20230327/مسؤول-أوكراني-يناشد-الغرب-إنقاذ-نظام-كييف-من-جحيم-سو-35-1075211761.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم

ضابط مخابرات أمريكي يتحدث عن هزيمة لا مفر منها للقوات الأوكرانية

12:54 GMT 30.03.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورجنود تابعون للقوات المسلحة دونيتسك الشعبية في فناء مبنى سكني متعدد الطوابق في مدينة دونيتسك تضرر من جراء القصف الأوكراني 28 مارس 2022
جنود تابعون للقوات المسلحة دونيتسك الشعبية في فناء مبنى سكني متعدد الطوابق في مدينة دونيتسك تضرر من جراء القصف الأوكراني 28 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
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صرح سكوت ريتر، ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد، بأن أوكرانيا تواجه هزيمة حتمية.
تصريحات الضابط السابق جاءت في مقابلة مع قناة "Red Pilled TV"، على "يوتيوب"، مضيفا: "كل شيء موجود بالفعل. إن الهزيمة الحاسمة لأوكرانيا أمر لا مفر منه. القوات الأوكرانية لا تستطيع فعل أي شيء لمنع روسيا من تدميرها".
مشيرا إلى أن هزيمة كييف ستكون بمثابة "ضربة في الوجه" للولايات المتحدة.
وصرح مسؤول أوكراني، في وقت سابق، بأن الجيل الجديد من طائرات "سو-35" المقاتلة يمنح روسيا "هيمنة متزايدة" في الأجواء في خضم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
مقاتلات سوخوي 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
مسؤول أوكراني يناشد الغرب إنقاذ نظام كييف من جحيم "سو-35"
27 مارس, 17:44 GMT
وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، لشبكة "أيه بي سي" الأمريكية، إن طائرات "سو-35" تم تجهيزها برادارات وصواريخ بعيدة المدى فعالة للغاية، وتستخدمها القوات الروسية لمهاجمة الطائرات الأوكرانية في الجو، وكذلك في عمليات الدعم الأرضي.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:40 GMT
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