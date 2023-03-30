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https://sputnikarabic.ae/20230330/ظهور-عريضة-على-الموقع-الرئاسي-الأوكراني-تطالب-بنشر-أسلحة-نووية-في-البلاد-1075333654.html
ظهور عريضة على الموقع الرئاسي الأوكراني تطالب بنشر أسلحة نووية في البلاد
ظهور عريضة على الموقع الرئاسي الأوكراني تطالب بنشر أسلحة نووية في البلاد
نشر موقع الرئاسة الأوكرانية، اليوم الخميس، عريضة إلكترونية تطالب بنشر أسلحة نووية في أوكرانيا أو جعلها دولة نووية، وذلك بمساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T14:03+0000
2023-03-30T14:03+0000
العالم
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وجاء في نص العريضة: "انشر أسلحة نووية من الولايات المتحدة على أراضي أوكرانيا أو اجعل أوكرانيا دولة لها أسلحتها النووية"، وتم جمع مئات التوقيعات على العريضة فقط إلى الآن، حيث من المقرر جمع 25000 صوتًا في الـ 92 يومًا المتبقية.وتم نشر عريضة مماثلة على موقع زيلينسكي في مايو/ أيار 2020، ثم تم دعمها بـ 195 صوتًا بدلاً من 25000 المطلوبة لمزيد من الدراسة، وكانت تحمل عنوان "إعادة وضع الدولة النووي إلى أوكرانيا. إعادة الأسلحة النووية إلى الجيش الأوكراني". جمعت العريضة الجديدة المنشورة علة موقع الرئاة الأوكرانية، 213 توقيعًا في غضون أسبوع تقريبًا. وتشير الصفحة إلى أنه بقي "حتى نهاية التصويت 85 يومًا".
https://sputnikarabic.ae/20220928/موقع-زيلينسكي-ينشر-عريضة-لإعادة-الوضع-النووي-إلى-أوكرانيا-1068353204.html
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العالم
العالم

ظهور عريضة على الموقع الرئاسي الأوكراني تطالب بنشر أسلحة نووية في البلاد

14:03 GMT 30.03.2023
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تمثال مؤسسي كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
© Sputnik . Андрей Стенин
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نشر موقع الرئاسة الأوكرانية، اليوم الخميس، عريضة إلكترونية تطالب بنشر أسلحة نووية في أوكرانيا أو جعلها دولة نووية، وذلك بمساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء في نص العريضة: "انشر أسلحة نووية من الولايات المتحدة على أراضي أوكرانيا أو اجعل أوكرانيا دولة لها أسلحتها النووية"، وتم جمع مئات التوقيعات على العريضة فقط إلى الآن، حيث من المقرر جمع 25000 صوتًا في الـ 92 يومًا المتبقية.
علم أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
موقع زيلينسكي ينشر عريضة لإعادة الوضع النووي إلى أوكرانيا
28 سبتمبر 2022, 11:46 GMT
وتم نشر عريضة مماثلة على موقع زيلينسكي في مايو/ أيار 2020، ثم تم دعمها بـ 195 صوتًا بدلاً من 25000 المطلوبة لمزيد من الدراسة، وكانت تحمل عنوان "إعادة وضع الدولة النووي إلى أوكرانيا. إعادة الأسلحة النووية إلى الجيش الأوكراني".
جمعت العريضة الجديدة المنشورة علة موقع الرئاة الأوكرانية، 213 توقيعًا في غضون أسبوع تقريبًا. وتشير الصفحة إلى أنه بقي "حتى نهاية التصويت 85 يومًا".
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