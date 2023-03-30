https://sputnikarabic.ae/20230330/علماء-روس-يطورون-تقنية-لإنشاء-أجهزة-ذات-عناصر-نانوية-1075315011.html
علماء روس يطورون تقنية لإنشاء أجهزة ذات عناصر نانوية
علماء روس يطورون تقنية لإنشاء أجهزة ذات عناصر نانوية
نجح علماء من جامعة ساراتوف التقنية الحكومية من تطوير نموذج رياضي جديد يساعد في تصميم وإنشاء أجهزة ذات عناصر نانوية في صناعات الفضاء والطيران. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T09:08+0000
2023-03-30T09:08+0000
2023-03-30T09:08+0000
علوم
روسيا
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وجاء في تقرير الدراسة "طور علماء الفريق العلمي لقسم الرياضيات والنمذجة في المعهد التقني الفيزيائي التابع لجامعة ساراتوف التقنية الحكومية طريقة تكرارية اقتصادية وصحيحة لحساب حالة إجهاد للألواح النانوية".وأشارت الدراسة أن نموذج الألواح النانوية غير الخطية والطرق الفعالة لتحليل المعادلات التفاضلية الجزئية لها أهمية علمية واسعة في تصميم وإنشاء عناصر حساسة للأنظمة الكهروميكانيكية النانوية، لأنها تصف بدقة ظروف التشغيل الفعلية للأجهزة.وأوضح مؤلفو التقنية أن صحة الطريقة يتم ضمانها من خلال نظريات التقارب لطريقة معاملات المرونة المتغيرة وطريقة التكرارات المتغيرة، التي تُستخدم في مجالات تكنولوجيا الفضاء.
https://sputnikarabic.ae/20221213/روسيا-تصنع-محركات-للأقمار-الصناعية-النانوية-1071156746.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, روسيا
علماء روس يطورون تقنية لإنشاء أجهزة ذات عناصر نانوية
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نجح علماء من جامعة ساراتوف التقنية الحكومية من تطوير نموذج رياضي جديد يساعد في تصميم وإنشاء أجهزة ذات عناصر نانوية في صناعات الفضاء والطيران.
وجاء في تقرير الدراسة "طور علماء الفريق العلمي لقسم الرياضيات والنمذجة في المعهد التقني الفيزيائي التابع لجامعة ساراتوف التقنية الحكومية طريقة تكرارية اقتصادية وصحيحة لحساب حالة إجهاد للألواح النانوية".
13 ديسمبر 2022, 10:44 GMT
وأشارت الدراسة أن نموذج الألواح النانوية غير الخطية والطرق الفعالة لتحليل المعادلات التفاضلية الجزئية لها أهمية علمية واسعة في تصميم وإنشاء عناصر حساسة للأنظمة الكهروميكانيكية النانوية، لأنها تصف بدقة ظروف التشغيل الفعلية للأجهزة.
وأوضح مؤلفو التقنية أن صحة الطريقة يتم ضمانها من خلال نظريات التقارب لطريقة معاملات المرونة المتغيرة وطريقة التكرارات المتغيرة، التي تُستخدم في مجالات تكنولوجيا الفضاء.