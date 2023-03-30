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https://sputnikarabic.ae/20230330/علماء-روس-يطورون-منصة-لدراسة-المحركات-عن-طريق-الواقع-الافتراضي-1075334042.html
علماء روس يطورون منصة لدراسة المحركات عن طريق الواقع الافتراضي
علماء روس يطورون منصة لدراسة المحركات عن طريق الواقع الافتراضي
طور علماء روس منصة في الواقع الافتراضي لدراسة هيكل الطائرات ومحركات الصواريخ. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T14:08+0000
2023-03-30T14:08+0000
مجتمع
علوم
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ذكرت الخدمة الصحفية لجامعة سامارا أن علماء الجامعة طوروا أول منصة تعليمية افتراضية في روسيا لدراسة هيكل الطائرات ومحركات الصواريخ.ويهدف تطوير المنصة ليس فقط إلى تدريب الطلاب من التخصصات المتخصصة، بل واستخدامه أيضًا كجزء من التوجيه المهني لأطفال المدارس ولتحسين المستوى المهني للعاملين في مؤسسات بناء المحركات.واستنادا للبرنامج، سيكون من الممكن تفكيك وتجميع نماذج ثلاثية الأبعاد للمحركات وتتميز بمستويات مختلفة من التعقيد.وتُستخدم نظارات الواقع الافتراضي ووحدات التحكم للخوض في بيئة افتراضية والتعامل مع النماذج ثلاثية الأبعاد، وسيتمكن المستخدمون من الاتصال بالمنصة العامة عبر الإنترنت.وباستخدام المنصة، سيكون المتخصصون في المؤسسات قادرين على دراسة بعض المحركات الجديدة التي لم تكن مألوفة سابقًا، وإجراء عمليات تقنية معينة لتجميع الوحدات وتفكيكها.
https://sputnikarabic.ae/20230330/علماء-روس-يطورون-تقنية-لإنشاء-أجهزة-ذات-عناصر-نانوية-1075315011.html
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علوم, منوعات
علوم, منوعات

علماء روس يطورون منصة لدراسة المحركات عن طريق الواقع الافتراضي

14:08 GMT 30.03.2023
© AFP 2023 / Robyn Bekنظارة الالعاب
نظارة الالعاب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
© AFP 2023 / Robyn Bek
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طور علماء روس منصة في الواقع الافتراضي لدراسة هيكل الطائرات ومحركات الصواريخ.
ذكرت الخدمة الصحفية لجامعة سامارا أن علماء الجامعة طوروا أول منصة تعليمية افتراضية في روسيا لدراسة هيكل الطائرات ومحركات الصواريخ.
ووفقا للبيان، فإن حزمة البرامج التي تم إنشاؤها تسمح بإجراء دراسة بصرية أكثر تفصيلاً لهيكل وتشغيل المحركات بناءً على نماذجها الدقيقة ثلاثية الأبعاد الموضوعة في الواقع الافتراضي.
ويهدف تطوير المنصة ليس فقط إلى تدريب الطلاب من التخصصات المتخصصة، بل واستخدامه أيضًا كجزء من التوجيه المهني لأطفال المدارس ولتحسين المستوى المهني للعاملين في مؤسسات بناء المحركات.
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09:08 GMT
واستنادا للبرنامج، سيكون من الممكن تفكيك وتجميع نماذج ثلاثية الأبعاد للمحركات وتتميز بمستويات مختلفة من التعقيد.
وتوفر المنصة حاليا دراسة التوربينات الغازية والصواريخ السائلة والمحركات المكبسية، وفي المستقبل، يمكن تعديل حزمة البرامج وتوسيعها لدراسة أنواع أخرى من المحركات.
وتُستخدم نظارات الواقع الافتراضي ووحدات التحكم للخوض في بيئة افتراضية والتعامل مع النماذج ثلاثية الأبعاد، وسيتمكن المستخدمون من الاتصال بالمنصة العامة عبر الإنترنت.
وباستخدام المنصة، سيكون المتخصصون في المؤسسات قادرين على دراسة بعض المحركات الجديدة التي لم تكن مألوفة سابقًا، وإجراء عمليات تقنية معينة لتجميع الوحدات وتفكيكها.
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