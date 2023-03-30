https://sputnikarabic.ae/20230330/علماء-يكتشفون-صنفا-غريبا-من-الديدان-تتوهج-بضوء-نادر-فيديو--1075334843.html
علماء يكتشفون صنفا غريبا من الديدان "تتوهج بضوء نادر"... صور وفيديو
علماء يكتشفون صنفا غريبا من الديدان "تتوهج بضوء نادر"... صور وفيديو
اكتشفت مجموعة بحثية من جامعة "ناغويا" اليابانية ثلاثة أنواع جديدة من ديدان "بوليسيروس" ذات الإضاءة الحيوية من أجزاء مختلفة في اليابان، وهي ديدان صغيرة معروفة... 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T14:42+0000
2023-03-30T14:42+0000
2023-03-30T14:43+0000
علوم
علماء
اكتشاف ديدان
أخبار اليابان
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ووفقا لمجلة "Royal Society Open Science"، فقد قام الباحثون بتسمية أحد أنواع الديدان المكشتشفة باسم مخلوق من الفلوكلور الياباني يعرف باسم "يوكاي"، أما النوع الثاني سمي باسم "فانوس يوكاي"، أما النوع الثالث باسم عالم أحياء ياباني شهير.ودرس العلماء جزءا صغيرا فقط من أكثر من 7000 نوع من الكائنات ذات الإضاءة الحيوية في العالم. لا تزال الأبحاث مقتصرة على أنواع معينة بسبب وجود عينات يصعب تصنيفها، حيث أنه بدون التحديد الصحيح للأنواع، تكون مقارنات النتائج المختلفة ذات فائدة محدودة.وأضاف "واجهتنا صعوبة كبيرة في تحديد الأنواع، لكن في النهاية نجحنا في اكتشاف 3 أنواع جديدة من هذه الديدان، ووثقت الدراسة خصائصها المتوهجة، مما يمهد الطريق لمزيد من البحث في هذا مجال الإضاءة الحيوية".وأضاف جيمي أن من بين أبرز التحديات التي واجهتهم كانت إعادة إنتاج النتائج التجريبية باستمرار، وهو أمر بالغ الأهمية للتحقق من صحة النتائج وتطوير المعرفة العلمية في هذا المجال.ويقول الباحثون إنهم يستعدون لإجراء المزيد من الأبحاث المكثفة حول الأنواع المكتشفة حديثا، ودراسة سلوكها وبيئتها وتوزيعها، فضلاً عن الآليات الجزيئية والوراثية وراء توهجها البيولوجي. إضافة إلى السعي لتطوير تقنيات وأدوات متقدمة للتمييز بشكل أفضل بين أنواع ديدان "بوليسيروس"، مما يسهل عملية تصنيفها بشكل دقيق.
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علوم, علماء, اكتشاف ديدان, أخبار اليابان
علوم, علماء, اكتشاف ديدان, أخبار اليابان
علماء يكتشفون صنفا غريبا من الديدان "تتوهج بضوء نادر"... صور وفيديو
14:42 GMT 30.03.2023 (تم التحديث: 14:43 GMT 30.03.2023) تابعنا عبر
اكتشفت مجموعة بحثية من جامعة "ناغويا" اليابانية ثلاثة أنواع جديدة من ديدان "بوليسيروس" ذات الإضاءة الحيوية من أجزاء مختلفة في اليابان، وهي ديدان صغيرة معروفة بتمتعها بقدرة التلألؤ البيولوجي، أو الإضاءة الحيوية.
ووفقا لمجلة "Royal Society Open Science"، فقد قام الباحثون بتسمية أحد أنواع الديدان المكشتشفة باسم مخلوق من الفلوكلور الياباني يعرف باسم "يوكاي"، أما النوع الثاني سمي باسم "فانوس يوكاي"، أما النوع الثالث باسم عالم أحياء ياباني شهير.
وتستطيع الكائنات الحية ذات الإضاءة الحيوية، إنتاج ضوء نتيجة لتفاعل كيميائي، ويدخل هذا النوع من الكائنات في مجال الأبحاث العلمية، لذا يعد الاكتشاف الجديد فرصة ذهبية للباحثين في مجال الإضاءة الحيوية.
ودرس العلماء جزءا صغيرا فقط من أكثر من 7000 نوع من الكائنات ذات الإضاءة الحيوية في العالم. لا تزال الأبحاث مقتصرة على أنواع معينة بسبب وجود عينات يصعب تصنيفها، حيث أنه بدون التحديد الصحيح للأنواع، تكون مقارنات النتائج المختلفة ذات فائدة محدودة.
وقال البروفيسور ناوتو جيمي من جامعة ناغويا، الذي قاد الدراسة "ركزت الدراسة على مجموعة فريدة من الديدان المتوهجة في الظلام وجدت في اليابان وتسمى بوليسيروس، وتُنتج هذه الديدان ضوءا أزرق أرجوانيا نادرا، مما يجعلها مثيرة للاهتمام لدى العلماء الذين يدرسون الإضاءة الحيوية."
وأضاف "واجهتنا صعوبة كبيرة في تحديد الأنواع، لكن في النهاية نجحنا في اكتشاف 3 أنواع جديدة من هذه الديدان، ووثقت الدراسة خصائصها المتوهجة، مما يمهد الطريق لمزيد من البحث في هذا مجال الإضاءة الحيوية".
وتفيد دراسة ديدان "بوليسيروس" في تطوير تطبيقات محتملة في مجالات مثل: الطب والمراقبة البيئية والتقنيات المستوحاة من الأحياء، والتي يمكن أن تستفيد من الخصائص الفريدة للكائنات ذات الإضاءة الحيوية.
وأضاف جيمي أن من بين أبرز التحديات التي واجهتهم كانت إعادة إنتاج النتائج التجريبية باستمرار، وهو أمر بالغ الأهمية للتحقق من صحة النتائج وتطوير المعرفة العلمية في هذا المجال.
"استخدمنا أسماء من الفلكلور الشعبي للأنواع الجديدة لأن التلألؤ الحيوي الأزرق البنفسجي الضبابي المنبعث من أنواع ديدان "بوليسيروس" يشبه بشكل لافت للنظر أوصاف هذه المخلوقات الموجودة في الفولكلور".
ويقول الباحثون إنهم يستعدون لإجراء
المزيد من الأبحاث المكثفة حول الأنواع المكتشفة حديثا، ودراسة سلوكها وبيئتها وتوزيعها، فضلاً عن الآليات الجزيئية والوراثية وراء توهجها البيولوجي. إضافة إلى السعي لتطوير تقنيات وأدوات متقدمة للتمييز بشكل أفضل بين أنواع ديدان "بوليسيروس"، مما يسهل عملية تصنيفها بشكل دقيق.