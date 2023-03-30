https://sputnikarabic.ae/20230330/قوات-الدعم-السريع-في-السودان-تؤكد-التزامها-بالاتفاق-السياسي-الإطاري-والوصول-لجيش-قومي-واحد-1075317347.html

قوات الدعم السريع في السودان تؤكد التزامها بالاتفاق السياسي الإطاري والوصول لجيش قومي واحد

قوات الدعم السريع في السودان تؤكد التزامها بالاتفاق السياسي الإطاري والوصول لجيش قومي واحد

جددت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الخميس، "التأكيد على العلاقة الممتازة التي تربطها بالقوات المسلحة السودانية". 30.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-30T10:04+0000

2023-03-30T10:04+0000

2023-03-30T10:04+0000

اتفاق السودان

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

أخبار العالم الآن

العالم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104115/93/1041159347_0:391:6123:3835_1920x0_80_0_0_4ebdf2d531168d7f7e36659cb7f8b39d.jpg

وقالت، في بيان لها، إنها "ملتزمة بشكل كامل بالوصول إلى جيش قومي مهني واحد والعملية السياسية الجارية"، مشددا على أن "أي جهة لن تستطيع أن تعكر صفو العلاقة بينها وبين الجيش".كما أكدت أنها "تعمل بصورة إيجابية في اللجان الفنية المشتركة لإكمال بقية التفاصيل وفق المواقيت المعلنة سابقا"، مشيرةً إلى الاتفاق السياسي الإطاري الموقع في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، التزامها بالعملية السياسية الجارية في السودان، مشيرةً إلى أن القيادة العسكرية تنتظر نتائج عمل اللجان الفنية (ورشة الإصلاح العسكري والأمني) المتعلقة بعمليات الدمج والتحديث للقوات السودانية وصولًا لجيش وطني واحد.وجاء في بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية: "القوات المسلحة تلتزم التزامًا تامًا بالعملية السياسية الجارية الآن، وتشكر جميع المشاركين في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري".وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت السلطات السودانية "التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي مطلع أبريل/ نيسان المقبل، على أن يكون تشكيل مؤسسات الحكومة الانتقالية في 11 من الشهر نفسه".وقال المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، خلال مؤتمر صحفي: "سيتم التوقيع على الاتفاق الإطاري النهائي يوم 1 أبريل المقبل، وعلى الدستور الانتقالي يوم 6 من نفس الشهر".وأوضح أنه "تم الاتفاق على لجنة الصياغة والتي تضم 9 من المكون المدني، وممثل عن الجيش، وممثل عن الدعم السريع"، مؤكدا "الاتفاق على لجنة صياغة الاتفاق النهائي والتي تضم 11 شخصا على أن يبدأ عملها من الغد".ويهدف الاتفاق الإطاري إلى حل أزمة اندلعت في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، عندما أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.

https://sputnikarabic.ae/20230324/المملكة-المتحدة-والاتحاد-الأوروبي-يعتمدان-اتفاق-إطار-وندسور-الجديد-1075111975.html

https://sputnikarabic.ae/20230318/مجلس-السيادة-السوداني-الأطراف-غير-الموقعة-على-الإطاري-ترغب-في-اتفاق-ينهي-الأزمة-1074894038.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, أخبار العالم الآن, العالم, العالم العربي