https://sputnikarabic.ae/20230330/قيادي-بالانتقالي-يوضح-لـسبوتنيك-حقيقة-العلاقة-بين-هيكلة-المجلس-ووجود-خلافات-مع-الرئاسي-اليمني-1075344775.html

قيادي بالانتقالي يوضح لـ"سبوتنيك" حقيقة العلاقة بين هيكلة المجلس ووجود خلافات مع الرئاسي اليمني

قيادي بالانتقالي يوضح لـ"سبوتنيك" حقيقة العلاقة بين هيكلة المجلس ووجود خلافات مع الرئاسي اليمني

أكد نائب رئيس الدائرة في المجلس الانتقالي الجنوبي، منصور صالح أن "مشروع الهيكلة الخاص بالمجلس هو حاجة وضرورة تفرضها تطورات العمل المؤسسي للمجلس الانتقالي... 30.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-30T18:46+0000

2023-03-30T18:46+0000

2023-03-30T18:46+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

العالم العربي

حصري

تقارير سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/19/1048205177_0:132:2897:1761_1920x0_80_0_0_b875fe3f9fc4dd2f0f635f42495db098.jpg

وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أنه مضت نحو ست سنوات على تأسيس المجلس الانتقالي، خضع نشاطه خلالها لعمليات تقييم مستمرة أظهرت الحاجة لإجراء هيكلة وتصحيح في هيئاته ولجانه المختلفة، ناهيك عن الحاجة لمواكبة تطورات المرحلة وتحدياتها الماثلة، والاستعداد للاستحقاقات القادمة.وأشار صالح، إلى أن الهيكلة هي رسالة واضحة لرغبة المجلس في تطويرعمله المؤسسي ومصداقيته في استيعاب كل مكونات المجتمع الجنوبي في إطاره، كونه ليس حزبا ولا مكونا سياسيا، بل مظلة لكل القوى والمكونات الجنوبية التي تناضل في سبيل تحقيق هدف استقلال الجنوب واستعادة دولته بحدودها المعترف بها دوليا قبل العام 1990.وأوضح أن ما يجري هو مراجعة للواقع وتصويب للآداء وتعزيز للشراكة، وفقا لمعايير وطنية خالصة وهذا سيحدث بحسب توقعاتنا نقلة مهمة في نضال شعبنا وتقوية جبهته الداخلية.ونوه القيادي الجنوبي إلى أن "المجلس الانتقالي كان منذ تأسيسه وما زال حريصا على أن تظل أبوابه مفتوحة لجميع أبناء الجنوب وقد نجح في خلق حالة غير مسبوقة من التقارب الجنوبي من خلال فريق الحوار الوطني الجنوبي، مع المكونات السياسية الجنوبية، والتي أبدت فيه رغبتها في الشراكة أو الاندماج في إطار المجلس الانتقالي".قال المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، إنه لن يكون ملزماً بأي اتفاق بين السعودية وجماعة "أنصار الله" يمس الأمور المتعلقة بالجنوب.وأضاف المجلس لشبكة "سي إن إن"، أنه لن يلتزم بهذا الاتفاق "سواء من الناحية الإدارية أو الأمنية أو في الأمور المتعلقة بمشاركة الموارد".واعتبر أن "الرياض قد عزلت جميع أصحاب المصلحة المعنيين من هذه المحادثات".لكنه في الوقت نفسه، أكد المجلس أنه يدعم المفاوضات إذا اقتصرت على تمديد الهدنة ولم تتناول إلا المخاوف الأمنية السعودية.وفيما يخص طرح العديد من السيناريوهات حول الشكل الذي قد تبدو عليه اليمن بعد الحرب، أوضح المجلس أنه "يريد عودة اليمن إلى الوضع الذي كانت عليه قبل عام 1990 عندما تم تقسيم البلاد إلى شمال اليمن وجنوب اليمن".وكان رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، قد أعلن نهاية فبراير/شباط الماضي، ترحيبه بالمحادثات الجارية بين السعودية وجماعة "أنصار الله" بوساطة سلطنة عُمان، مؤكداً أن أي اتفاق لإنهاء الصراع في اليمن سيكون بين الطرفين اليمنيين ولن تكون المملكة طرفا فيه.وأطلق التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية، دعما للجيش اليمني، لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وتسببت العمليات العسكرية والقصف المتبادل، بمقتل وإصابة مئات الآلاف من العسكريين والمدنيين، ونزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض؛ فضلا عن تدمير هائل في البنية التحتية للبلاد.

https://sputnikarabic.ae/20230320/ما-أهداف-زيارة-رئيس-الانتقالي-الجنوبي-باليمن-إلى-روسيا؟-1074952451.html

https://sputnikarabic.ae/20230328/إلى-أين-يتجه-اليمن-سلام-أم-حرب-استنزاف-طويلة-الأمد؟-خبراء-يجيبون-1075246968.html

https://sputnikarabic.ae/20230330/المبعوث-الأممي-إلى-اليمن-يؤكد-ضرورة-دعم-الحوار-بين-الأطراف-لخفض-التوتر-1075324579.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك