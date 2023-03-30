عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230330/كتلته-نحو-33-مليار-ضعف-الشمس-اكتشاف-أكبر-ثقب-أسود-في-الفضاء-1075313282.html
كتلته نحو 33 مليار ضعف الشمس... اكتشاف أكبر ثقب أسود في الفضاء
كتلته نحو 33 مليار ضعف الشمس... اكتشاف أكبر ثقب أسود في الفضاء
اكتشف علماء بريطانيون ثقبا أسود هائلا تبلغ كتلته نحو 33 مليار ضعف كتلة الشمس. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T08:29+0000
2023-03-30T08:29+0000
مجتمع
علوم
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102218/01/1022180113_0:226:4000:2476_1920x0_80_0_0_f5d401562eb5b339d29427d34849f327.jpg
بحسب التقرير الذي نشرته "سكاي نيوز" فقد اكتشف علماء من جامعة "دور هام" البريطانية الثقب الذي وصف بأنه من أكبر الثقوب السوداء التي تم اكتشافها في الفضاء، ليصف جيمس ناينينتغل من قسم الفيزياء في الجامعة هذا الاكتشاف بالمثير.ونشرت نتائج الدراسة في مجلة الإخطارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية، ووفقًا للمؤلفين، فإن اكتشافهم هذا يفتح المجال أمام علماء الفلك لاكتشاف المزيد من الثقوب السوداء فائقة الكتلة.الثقوب السوداء الهائلة هي أجسام أثقل من الشمس بملايين أو بلايين المرات، وتقع في وسط العديد من المجرات، بما في ذلك درب التبانة. تظهر الملاحظات الفيزيائية الفلكية أن الثقوب السوداء الهائلة كانت موجودة في كوننا منذ البداية تقريبًا، يقدر عمر أقدمها بنحو 13.7 مليار سنة ، بينما يبلغ عمر الكون 13.799 مليار سنة. ولا يزال العلماء غير قادرين على تفسير ذلك بشكل لا لبس فيه.
https://sputnikarabic.ae/20230226/اكتشاف-ثقب-أسود-مختبئا-في-فجر-الكون-يشير-إلى-وجود-الوحوش-الكونية-صور-1074019881.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102218/01/1022180113_200:0:3800:2700_1920x0_80_0_0_a90532a1d2fca853ed6c798bd23cbf64.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم, منوعات
علوم, منوعات

كتلته نحو 33 مليار ضعف الشمس... اكتشاف أكبر ثقب أسود في الفضاء

08:29 GMT 30.03.2023
© AFP 2023 / EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORYثقب أسود
ثقب أسود - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
© AFP 2023 / EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY
تابعنا عبرTelegram
اكتشف علماء بريطانيون ثقبا أسود هائلا تبلغ كتلته نحو 33 مليار ضعف كتلة الشمس.
بحسب التقرير الذي نشرته "سكاي نيوز" فقد اكتشف علماء من جامعة "دور هام" البريطانية الثقب الذي وصف بأنه من أكبر الثقوب السوداء التي تم اكتشافها في الفضاء، ليصف جيمس ناينينتغل من قسم الفيزياء في الجامعة هذا الاكتشاف بالمثير.
ونشرت نتائج الدراسة في مجلة الإخطارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية، ووفقًا للمؤلفين، فإن اكتشافهم هذا يفتح المجال أمام علماء الفلك لاكتشاف المزيد من الثقوب السوداء فائقة الكتلة.
ثقب أسود - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
مجتمع
اكتشاف ثقب أسود مختبئا في "فجر الكون" يشير إلى وجود الوحوش الكونية... صور
26 فبراير, 12:45 GMT
الثقوب السوداء الهائلة هي أجسام أثقل من الشمس بملايين أو بلايين المرات، وتقع في وسط العديد من المجرات، بما في ذلك درب التبانة. تظهر الملاحظات الفيزيائية الفلكية أن الثقوب السوداء الهائلة كانت موجودة في كوننا منذ البداية تقريبًا، يقدر عمر أقدمها بنحو 13.7 مليار سنة ، بينما يبلغ عمر الكون 13.799 مليار سنة. ولا يزال العلماء غير قادرين على تفسير ذلك بشكل لا لبس فيه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:27 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала