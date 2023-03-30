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https://sputnikarabic.ae/20230330/لافروف-يترأس-جلسة-حوار-مفتوح-رفيعة-المستوى-بمجلس-الأمن-الدولي-في-أبريل-1075331520.html
لافروف يترأس جلسة حوار مفتوح رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في أبريل
لافروف يترأس جلسة حوار مفتوح رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في أبريل
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سوف يترأس جلسة حوار مفتوح رفيعة المستوى في مجلس الأمن الدولي في شهر أبريل/... 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T13:25+0000
2023-03-30T13:52+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يخطط لترؤس حوار مفتوح رفيع المستوى في مجلس الأمن الدولي خلال الشهر المقبل.وأضافت: "يخطط وفدنا لعقد اجتماع لمجلس الأمن في 10 أبريل / نيسان حول موضوع" المخاطر الناتجة عن انتهاك اتفاقيات تنظيم تصدير المنتجات العسكرية".
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روسيا

لافروف يترأس جلسة حوار مفتوح رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في أبريل

13:25 GMT 30.03.2023 (تم التحديث: 13:52 GMT 30.03.2023)
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سوف يترأس جلسة حوار مفتوح رفيعة المستوى في مجلس الأمن الدولي في شهر أبريل/ نيسان المقبل.
موسكو - سبوتنيك. صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يخطط لترؤس حوار مفتوح رفيع المستوى في مجلس الأمن الدولي خلال الشهر المقبل.

وقالت زاخاروفا في إحاطة صحفية: "الحدث الرئيس الآخر سيكون حواراً مفتوحاً رفيع المستوى حول موضوع "تعددية الأطراف الفعالة من خلال الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة". سيرأس هذا الاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".

وأضافت: "يخطط وفدنا لعقد اجتماع لمجلس الأمن في 10 أبريل / نيسان حول موضوع" المخاطر الناتجة عن انتهاك اتفاقيات تنظيم تصدير المنتجات العسكرية".
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