https://sputnikarabic.ae/20230330/لافروف-يترأس-جلسة-حوار-مفتوح-رفيعة-المستوى-بمجلس-الأمن-الدولي-في-أبريل-1075331520.html
لافروف يترأس جلسة حوار مفتوح رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في أبريل
لافروف يترأس جلسة حوار مفتوح رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في أبريل
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سوف يترأس جلسة حوار مفتوح رفيعة المستوى في مجلس الأمن الدولي في شهر أبريل/... 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T13:25+0000
2023-03-30T13:25+0000
2023-03-30T13:52+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075295842_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_47ff7079f33c8197a7312bb986e831ff.jpg
موسكو - سبوتنيك. صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يخطط لترؤس حوار مفتوح رفيع المستوى في مجلس الأمن الدولي خلال الشهر المقبل.وأضافت: "يخطط وفدنا لعقد اجتماع لمجلس الأمن في 10 أبريل / نيسان حول موضوع" المخاطر الناتجة عن انتهاك اتفاقيات تنظيم تصدير المنتجات العسكرية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075295842_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_f28ae052ec2867e91b238155d46d3526.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
لافروف يترأس جلسة حوار مفتوح رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في أبريل
13:25 GMT 30.03.2023 (تم التحديث: 13:52 GMT 30.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سوف يترأس جلسة حوار مفتوح رفيعة المستوى في مجلس الأمن الدولي في شهر أبريل/ نيسان المقبل.
موسكو - سبوتنيك. صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يخطط لترؤس حوار مفتوح رفيع المستوى في مجلس الأمن الدولي خلال الشهر المقبل.
وقالت زاخاروفا في إحاطة صحفية: "الحدث الرئيس الآخر سيكون حواراً مفتوحاً رفيع المستوى حول موضوع "تعددية الأطراف الفعالة من خلال الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة". سيرأس هذا الاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".
وأضافت: "يخطط وفدنا لعقد اجتماع لمجلس الأمن في 10 أبريل / نيسان حول موضوع" المخاطر الناتجة عن انتهاك اتفاقيات تنظيم تصدير المنتجات العسكرية".