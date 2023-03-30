https://sputnikarabic.ae/20230330/للمرة-الأولى-منذ-99-عاما-ملكة-جمال-سان-فرانسيسكو-متحولة-جنسيا-1075311604.html
للمرة الأولى منذ 99 عاما... ملكة جمال سان فرانسيسكو متحولة جنسيا
للمرة الأولى منذ 99 عاما... ملكة جمال سان فرانسيسكو متحولة جنسيا
لأول مرة منذ 99 عاما من تاريخ مسابقة ملكة جمال سان فرانسيسكو، فازت فتاة متحولة جنسيا بلقب المسابقة. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T07:16+0000
2023-03-30T07:16+0000
2023-03-30T07:16+0000
مجتمع
منوعات
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/15/1047575866_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2999e15c4078cd7ad0bf770afce94852.jpg
فازت مونري لاسيه المتحولة جنسيا بلقب المسابقة، متحدثة عن أحلامها بشغل منصب مساعد المدعي العام، لتعمل بنفس المحكمة التي يعمل فيها والدها بوابا.ففي مقابلة إعلامية تحدثت لاسيه عن أحلامها ومشاريعها المستقبلية وأملها برؤية المزيد من السيدات يعملن في مناصب حكومية رفيعة.وتحدثت عن هروبها من المنزل منذ 4 أعوام ووقوعها ضحية لهجوم مسلح، بالإضافة لقرار مشاركتها في المسابقة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/15/1047575866_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_099bf1db6b999f744383b671dd6c8891.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, نادي الفيديو
للمرة الأولى منذ 99 عاما... ملكة جمال سان فرانسيسكو متحولة جنسيا
تابعنا عبر
لأول مرة منذ 99 عاما من تاريخ مسابقة ملكة جمال سان فرانسيسكو، فازت فتاة متحولة جنسيا بلقب المسابقة.
فازت مونري لاسيه المتحولة جنسيا بلقب المسابقة، متحدثة عن أحلامها بشغل منصب مساعد المدعي العام، لتعمل بنفس المحكمة التي يعمل فيها والدها بوابا.
ففي مقابلة إعلامية تحدثت لاسيه عن أحلامها ومشاريعها المستقبلية وأملها برؤية المزيد من السيدات يعملن في مناصب حكومية رفيعة.
وتحدثت عن هروبها من المنزل منذ 4 أعوام ووقوعها ضحية لهجوم مسلح، بالإضافة لقرار مشاركتها في المسابقة.