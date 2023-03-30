عربي
الدفاع الصينية تعلن استعدادها للتعاون مع الجيش الروسي بهدف الدفاع عن العدالة الدولية
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230330/للمرة-الأولى-منذ-99-عاما-ملكة-جمال-سان-فرانسيسكو-متحولة-جنسيا-1075311604.html
للمرة الأولى منذ 99 عاما... ملكة جمال سان فرانسيسكو متحولة جنسيا
للمرة الأولى منذ 99 عاما... ملكة جمال سان فرانسيسكو متحولة جنسيا
لأول مرة منذ 99 عاما من تاريخ مسابقة ملكة جمال سان فرانسيسكو، فازت فتاة متحولة جنسيا بلقب المسابقة. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T07:16+0000
2023-03-30T07:16+0000
مجتمع
منوعات
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/15/1047575866_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2999e15c4078cd7ad0bf770afce94852.jpg
فازت مونري لاسيه المتحولة جنسيا بلقب المسابقة، متحدثة عن أحلامها بشغل منصب مساعد المدعي العام، لتعمل بنفس المحكمة التي يعمل فيها والدها بوابا.ففي مقابلة إعلامية تحدثت لاسيه عن أحلامها ومشاريعها المستقبلية وأملها برؤية المزيد من السيدات يعملن في مناصب حكومية رفيعة.وتحدثت عن هروبها من المنزل منذ 4 أعوام ووقوعها ضحية لهجوم مسلح، بالإضافة لقرار مشاركتها في المسابقة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/15/1047575866_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_099bf1db6b999f744383b671dd6c8891.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, نادي الفيديو
منوعات, نادي الفيديو

للمرة الأولى منذ 99 عاما... ملكة جمال سان فرانسيسكو متحولة جنسيا

07:16 GMT 30.03.2023
© AFP 2023 / Loic Venance مسابقة ملكة جمال فرنسا لعام 2021، 20 ديسمبر 2020
 مسابقة ملكة جمال فرنسا لعام 2021، 20 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
© AFP 2023 / Loic Venance
تابعنا عبرTelegram
لأول مرة منذ 99 عاما من تاريخ مسابقة ملكة جمال سان فرانسيسكو، فازت فتاة متحولة جنسيا بلقب المسابقة.
فازت مونري لاسيه المتحولة جنسيا بلقب المسابقة، متحدثة عن أحلامها بشغل منصب مساعد المدعي العام، لتعمل بنفس المحكمة التي يعمل فيها والدها بوابا.
ففي مقابلة إعلامية تحدثت لاسيه عن أحلامها ومشاريعها المستقبلية وأملها برؤية المزيد من السيدات يعملن في مناصب حكومية رفيعة.
وتحدثت عن هروبها من المنزل منذ 4 أعوام ووقوعها ضحية لهجوم مسلح، بالإضافة لقرار مشاركتها في المسابقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:36 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала