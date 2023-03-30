https://sputnikarabic.ae/20230330/مراسل-سبوتنيك-سماع-أصوات-انفجارات-في-محيط-العاصمة-السورية-1075349686.html
مراسل "سبوتنيك": سماع أصوات انفجارات في محيط العاصمة السورية
مراسل "سبوتنيك": سماع أصوات انفجارات في محيط العاصمة السورية
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بسماع انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T21:43+0000
2023-03-30T21:43+0000
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وذكر مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك"، أن طائرات إسرائيلية أطلقت عدد من الصواريخ باتجاه بعض المواقع بمحيط العاصمة دمشق.وتابع أن صواريخ الدفاع الجوي السوري تمكنت من اعتراض معظم الصواريخ الإسرائيلي وإسقاطها.وواصل أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لموجتين من الصواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية من فوق الأراضي المحتلة باتجاه محيط العاصمة دمشق.وأضاف المصدر أن الفرق الفنية توجهت إلى موقع العدوان الإسرائيلي للبدء بحصر الأضرار تمهيدا للإعلان عنها رسميا.يشار إلى أن مضادات الدفاع الجوي السوري تصدت، صباح اليوم الخميس، لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق.وأضاف المصدر الأمني لـ"سبوتنيك" أن: "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق أراضي الجولان المحتل جنوب غرب سوريا، باتجاه بعض المواقع العسكرية في محيط العاصمة دمشق".وأشار المصدر إلى أن: "الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي تصدت للعدوان الإسرائيلي ونجحت بالتصدي لمعظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها".وتتعرض الأراضي السورية بشكل دوري لضربات جوية، تقول الحكومة السورية إنها من تنفيذ إسرائيل، بينما لا تؤكد تل أبيب أو تنفي أنها وراء تلك الهجمات المتكررة.وتطالب سوريا بشكل متكرر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها.
https://sputnikarabic.ae/20230329/الدفاع-السورية-إصابة-عسكريين-اثنين-في-عدوان-إسرائيلي-على-العاصمة-دمشق-1075305371.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
مراسل "سبوتنيك": سماع أصوات انفجارات في محيط العاصمة السورية
21:43 GMT 30.03.2023 (تم التحديث: 21:54 GMT 30.03.2023) تابعنا عبر
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بسماع انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق.
وذكر مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك"، أن طائرات إسرائيلية أطلقت عدد من الصواريخ باتجاه بعض المواقع بمحيط العاصمة دمشق.
وتابع أن صواريخ الدفاع الجوي السوري تمكنت من اعتراض معظم الصواريخ الإسرائيلي وإسقاطها.
وواصل أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لموجتين من الصواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية من فوق الأراضي المحتلة باتجاه محيط العاصمة دمشق.
وأضاف المصدر أن الفرق الفنية توجهت إلى موقع العدوان الإسرائيلي للبدء بحصر الأضرار تمهيدا للإعلان عنها رسميا.
يشار إلى أن مضادات الدفاع الجوي السوري تصدت
، صباح اليوم الخميس، لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق.
وأضاف المصدر الأمني لـ"سبوتنيك" أن: "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق أراضي الجولان المحتل جنوب غرب سوريا، باتجاه بعض المواقع العسكرية في محيط العاصمة دمشق".
وأشار المصدر إلى أن: "الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي تصدت للعدوان الإسرائيلي ونجحت بالتصدي لمعظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها".
وتتعرض الأراضي السورية بشكل دوري لضربات جوية، تقول الحكومة السورية إنها من تنفيذ إسرائيل، بينما لا تؤكد تل أبيب أو تنفي أنها وراء تلك الهجمات المتكررة.
وتطالب سوريا بشكل متكرر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
.