https://sputnikarabic.ae/20230330/مرشح-للرئاسة-التركية-لـسبوتنيك-روسيا-دولة-جارة-مهمة-ويجب-إيلاء-العلاقات-معها-أهمية-خاصة-1075309367.html
مرشح للرئاسة التركية لـ"سبوتنيك": روسيا دولة جارة مهمة ويجب إيلاء العلاقات معها أهمية خاصة
مرشح للرئاسة التركية لـ"سبوتنيك": روسيا دولة جارة مهمة ويجب إيلاء العلاقات معها أهمية خاصة
أكد مرشح تحالف "أتا" (الأسلاف) إلى الانتخابات الرئاسية التركية، سنان أوغان، أن العلاقات مع روسيا يجب أن تحظى باهتمام خاص، كونها جارة مهمة لتركيا. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T06:51+0000
2023-03-30T06:51+0000
2023-03-30T06:51+0000
العالم
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وقال أوغان في مقابلة مع "سبوتنيك": "روسيا دولة جارة مهمة بالنسبة لتركيا، ويجب متابعة هذه العلاقات بدقة وإيلائها أهمية خاصة، لذا سنقوم بتعزيز علاقاتنا مع روسيا في حال فوزنا في الانتخابات الرئاسية، لأن روسيا شريك تجاري مهم لتركيا".وأضاف أوغان "لا أرى أي مانع من تطوير العلاقات بين أنقرة وموسكو ورفع مستواها، فعلى الرغم من أنهما تبدوان متنافستين في مجالات عديدة، فإن مصلحتهما مشتركة، لذا من الممكن أن نعزز علاقاتنا مع موسكو بشرط مراعاة المصالح المشتركة".وكان "تحالف الجمهور" المكون من أحزاب مؤيدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تقدم، في 21 آذار/ مارس الجاري، بطلب إلى الهيئة العليا للانتخابات لتسمية أردوغان بشكل رسمي مرشحًا عن التحالف في الانتخابات الرئاسية.كما تقدم تحالف مؤلف من أحزاب معارضة تركية، في 22 آذار/مارس الجاري، بطلب رسمي للهيئة العليا للانتخابات لترشيح زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، لخوض الانتخابات الرئاسية.ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة في تركيا يوم 14 أيار/مايو المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230330/أردوغان-لن-تكرر-تركيا-خطأ-دول-الاتحاد-الأوروبي-الذين-علقوا-محطاتهم-النووية-1075307027.html
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العالم
مرشح للرئاسة التركية لـ"سبوتنيك": روسيا دولة جارة مهمة ويجب إيلاء العلاقات معها أهمية خاصة
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أكد مرشح تحالف "أتا" (الأسلاف) إلى الانتخابات الرئاسية التركية، سنان أوغان، أن العلاقات مع روسيا يجب أن تحظى باهتمام خاص، كونها جارة مهمة لتركيا.
وقال أوغان في مقابلة مع "سبوتنيك": "روسيا دولة جارة مهمة بالنسبة لتركيا، ويجب متابعة هذه العلاقات بدقة وإيلائها أهمية خاصة، لذا سنقوم بتعزيز علاقاتنا مع روسيا في حال فوزنا في الانتخابات الرئاسية، لأن روسيا شريك تجاري مهم لتركيا".
وأضاف أوغان "لا أرى أي مانع من تطوير العلاقات بين أنقرة وموسكو ورفع مستواها، فعلى الرغم من أنهما تبدوان متنافستين في مجالات عديدة، فإن مصلحتهما مشتركة، لذا من الممكن أن نعزز علاقاتنا مع موسكو بشرط مراعاة المصالح المشتركة".
وكان "تحالف الجمهور" المكون من أحزاب مؤيدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تقدم، في 21 آذار/ مارس الجاري، بطلب إلى الهيئة العليا للانتخابات لتسمية أردوغان بشكل رسمي مرشحًا عن التحالف في الانتخابات الرئاسية.
كما تقدم تحالف مؤلف من أحزاب معارضة تركية، في 22 آذار/مارس الجاري، بطلب رسمي للهيئة العليا للانتخابات لترشيح زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، لخوض الانتخابات الرئاسية.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة في تركيا يوم 14 أيار/مايو المقبل.