عربي
الدفاع الصينية تعلن استعدادها للتعاون مع الجيش الروسي بهدف الدفاع عن العدالة الدولية
https://sputnikarabic.ae/20230330/مرشح-للرئاسة-التركية-لـسبوتنيك-روسيا-دولة-جارة-مهمة-ويجب-إيلاء-العلاقات-معها-أهمية-خاصة-1075309367.html
مرشح للرئاسة التركية لـ"سبوتنيك": روسيا دولة جارة مهمة ويجب إيلاء العلاقات معها أهمية خاصة
مرشح للرئاسة التركية لـ"سبوتنيك": روسيا دولة جارة مهمة ويجب إيلاء العلاقات معها أهمية خاصة
أكد مرشح تحالف "أتا" (الأسلاف) إلى الانتخابات الرئاسية التركية، سنان أوغان، أن العلاقات مع روسيا يجب أن تحظى باهتمام خاص، كونها جارة مهمة لتركيا. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T06:51+0000
2023-03-30T06:51+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101619/48/1016194888_0:211:4000:2461_1920x0_80_0_0_f9e43aa5bc33b0fc8da22417380b9016.jpg
وقال أوغان في مقابلة مع "سبوتنيك": "روسيا دولة جارة مهمة بالنسبة لتركيا، ويجب متابعة هذه العلاقات بدقة وإيلائها أهمية خاصة، لذا سنقوم بتعزيز علاقاتنا مع روسيا في حال فوزنا في الانتخابات الرئاسية، لأن روسيا شريك تجاري مهم لتركيا".وأضاف أوغان "لا أرى أي مانع من تطوير العلاقات بين أنقرة وموسكو ورفع مستواها، فعلى الرغم من أنهما تبدوان متنافستين في مجالات عديدة، فإن مصلحتهما مشتركة، لذا من الممكن أن نعزز علاقاتنا مع موسكو بشرط مراعاة المصالح المشتركة".وكان "تحالف الجمهور" المكون من أحزاب مؤيدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تقدم، في 21 آذار/ مارس الجاري، بطلب إلى الهيئة العليا للانتخابات لتسمية أردوغان بشكل رسمي مرشحًا عن التحالف في الانتخابات الرئاسية.كما تقدم تحالف مؤلف من أحزاب معارضة تركية، في 22 آذار/مارس الجاري، بطلب رسمي للهيئة العليا للانتخابات لترشيح زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، لخوض الانتخابات الرئاسية.ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة في تركيا يوم 14 أيار/مايو المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230330/أردوغان-لن-تكرر-تركيا-خطأ-دول-الاتحاد-الأوروبي-الذين-علقوا-محطاتهم-النووية-1075307027.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101619/48/1016194888_220:0:3780:2670_1920x0_80_0_0_ead455ba4dba01e89d41bd69d0824e69.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

مرشح للرئاسة التركية لـ"سبوتنيك": روسيا دولة جارة مهمة ويجب إيلاء العلاقات معها أهمية خاصة

06:51 GMT 30.03.2023
© AFP 2023 / Ozan Koseتركيا
تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
© AFP 2023 / Ozan Kose
تابعنا عبرTelegram
حصري
أكد مرشح تحالف "أتا" (الأسلاف) إلى الانتخابات الرئاسية التركية، سنان أوغان، أن العلاقات مع روسيا يجب أن تحظى باهتمام خاص، كونها جارة مهمة لتركيا.
وقال أوغان في مقابلة مع "سبوتنيك": "روسيا دولة جارة مهمة بالنسبة لتركيا، ويجب متابعة هذه العلاقات بدقة وإيلائها أهمية خاصة، لذا سنقوم بتعزيز علاقاتنا مع روسيا في حال فوزنا في الانتخابات الرئاسية، لأن روسيا شريك تجاري مهم لتركيا".
وأضاف أوغان "لا أرى أي مانع من تطوير العلاقات بين أنقرة وموسكو ورفع مستواها، فعلى الرغم من أنهما تبدوان متنافستين في مجالات عديدة، فإن مصلحتهما مشتركة، لذا من الممكن أن نعزز علاقاتنا مع موسكو بشرط مراعاة المصالح المشتركة".
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
أردوغان: لن تكرر تركيا خطأ دول الاتحاد الأوروبي الذين علقوا محطاتهم النووية
03:02 GMT
وكان "تحالف الجمهور" المكون من أحزاب مؤيدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تقدم، في 21 آذار/ مارس الجاري، بطلب إلى الهيئة العليا للانتخابات لتسمية أردوغان بشكل رسمي مرشحًا عن التحالف في الانتخابات الرئاسية.
كما تقدم تحالف مؤلف من أحزاب معارضة تركية، في 22 آذار/مارس الجاري، بطلب رسمي للهيئة العليا للانتخابات لترشيح زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، لخوض الانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة في تركيا يوم 14 أيار/مايو المقبل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:36 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала