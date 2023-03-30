https://sputnikarabic.ae/20230330/مرشح-للرئاسة-التركية-موقف-الغرب-من-الأزمة-الأوكرانية-متحيز-ويسهم-في-تأجيج-الأوضاع-1075312031.html

مرشح للرئاسة التركية: موقف الغرب من الأزمة الأوكرانية متحيز ويسهم في تأجيج الأوضاع

مرشح للرئاسة التركية: موقف الغرب من الأزمة الأوكرانية متحيز ويسهم في تأجيج الأوضاع

أعلن مرشح تحالف "أتا" (الأسلاف) إلى الانتخابات الرئاسية التركية، سنان أوغان، أن موقف الغرب من الأزمة الأوكرانية متحيز بشكل كبير ويؤجج الأوضاع بدلا من تهدئتها. 30.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-30T07:55+0000

2023-03-30T07:55+0000

2023-03-30T07:55+0000

العالم

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وقال أوغان خلال مقابلة مع "سبوتنيك": "أرى موقف الغرب حيال الأزمة الروسية الأوكرانية متحيزا بشكل كبير، حيث يعمل على تصعيد الوضع بدلا من تهدئته، في الوقت الذي يجب فيه على الجميع العمل على إخماد النار المندلعة في أوكرانيا".وأضاف أوغان:"أرى أن طريقة تدخل الغرب والولايات المتحدة الأمريكية في أزمات المنطقة طريقة خاطئة، رأينا جميعاً نتيجة التدخل الأمريكي في العراق وويلاته على الشعب العراقي، كما رأينا نقل الولايات المتحدة الأمريكية الأسلحة والمعدات العسكرية إلى سوريا في الوقت الذي تتم فيه إقامة دولة لحزب العمال الكردستاني".وأردف بقوله: "لسنا ملزمين بالتصرف كالغرب، وسنعطي الأولوية لتركيا والمنطقة، لأننا نرى المنطقة مثل البيت الواحد، ونعتقد أننا قادرون على حل الصراع في بيتنا وبإمكانياتنا الخاصة".وتابع قائلا: "فيما يتعلق بالعقوبات الغربية المفروضة على روسيا أرى أنه من الضروري إعطاء فرصة للسلام بعبارة أخرى أفضل الحوار مع بوتين بدلا من فرض عقوبات على موسكو، وأعتقد أن الحوار معه ومناقشة كل هذه القضايا أمرٌ يمكن تنفيذه بسهولة".وأعرب أوغان عن أمله في استضافة اجتماع بين الرئيس الروسي، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بمدينة إسطنبول لحل الأزمة القائمة بين البلدين، مضيفا "وسأبذل كل ما بوسعي من أجل تحقيق ذلك في حال فوزي بالرئاسة، لأن هذه الحرب تشكل خطرا على روسيا وأوكرانيا والمنطقة ككل، والرابح الوحيد فيها هو الغرب".وشدد أوغان على أن تركيا ستواصل جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية.وقال: "يجب أن تكون تركيا دولة محايدة في الحرب الروسية الأوكرانية وأن تلعب دور الوسيط في الخلافات بين دول الجوار، وبالتالي أرى أن موقف أنقرة الحالي حيال الأزمة إيجابي رغم وجود أخطاء كثيرة في السياسة الخارجية الحالية التي تنتهجها الحكومة".واعتبر أوغان أن "الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، تعد أمرا مؤسفا للغاية"، مشيرا إلى أن المنطقة عرضة للتدخلات الخارجية، في حين أنها تستطيع حل خلافاتها ومشكلاتها فيما بينها دون تدخل خارجي.

https://sputnikarabic.ae/20230330/مرشح-للرئاسة-التركية-لـسبوتنيك-روسيا-دولة-جارة-مهمة-ويجب-إيلاء-العلاقات-معها-أهمية-خاصة-1075309367.html

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