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https://sputnikarabic.ae/20230330/مرشح-للرئاسة-التركية-يتعهد-بمواصلة-الوساطة-لتسوية-الأزمة-الأوكرانية-1075317158.html
مرشح للرئاسة التركية يتعهد بمواصلة الوساطة لتسوية الأزمة الأوكرانية
مرشح للرئاسة التركية يتعهد بمواصلة الوساطة لتسوية الأزمة الأوكرانية
تعهد مرشح الرئاسة التركية، سنان أوغان، المدعوم من تحالف "أتا"، بمواصلة التوسط في تسوية الصراع بين روسيا وأوكرانيا إذا فاز في الانتخابات المقرر إقامتها في مايو/... 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T09:52+0000
2023-03-30T09:52+0000
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سبوتنيك. وأوضح أوغان، وهو خريج معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، "كنت قد قدمت رسالة دكتوراه باللغة الروسية، ويمكننا الجلوس على طاولة المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة هذه المسألة، وكذلك مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أريد أن يكون الاجتماع بين روسيا وأوكرانيا عبر وساطة تركيا في إسطنبول لتسوية هذه المسألة".وأضاف المرشح الرئاسي التركي إن الجانب الوحيد المستفيد من الأزمة الأوكرانية هو الغرب، واصفا تسليم قذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف بأنه خطوة خطيرة.وتابع أوغان أن العلاقات بين موسكو وأنقرة تتطلب "اهتماما دقيقا" ويجب تطويرها على أساس المصالح المشتركة، مؤكدا أن "روسيا هي شريكنا التجاري المهم، لا أرى أي عقبات قد تمنع تطوير علاقاتنا".ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في تركيا في 14 مايو المقبل، ويعتبر المنافس الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو كمال كيليجدار أوغلو الذي يدعمه تحالف الأحزاب الستة.ولا تظهر استطلاعات الرأي حاليا فائزا واضحا، ومع ذلك، من المتوقع أن تكون الانتخابات صعبة على الحزب الحاكم وأردوغان بسبب زلزال فبراير/ شباط الذي أودى بحياة 50 ألف شخص على الأقل وتسبب في أضرار مادية كبيرة.وتلقي المعارضة باللوم على أردوغان في "الفساد في صناعة البناء الذي أدى إلى انهيار مبان جديدة في المناطق التي ضربها الزلزال وبطء الاستجابة للكارثة الطبيعية".
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا

مرشح للرئاسة التركية يتعهد بمواصلة الوساطة لتسوية الأزمة الأوكرانية

09:52 GMT 30.03.2023
© Sputnik . Chadicaعلم تركيا
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
© Sputnik . Chadica
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تعهد مرشح الرئاسة التركية، سنان أوغان، المدعوم من تحالف "أتا"، بمواصلة التوسط في تسوية الصراع بين روسيا وأوكرانيا إذا فاز في الانتخابات المقرر إقامتها في مايو/ أيار المقبل.
سبوتنيك. وأوضح أوغان، وهو خريج معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، "كنت قد قدمت رسالة دكتوراه باللغة الروسية، ويمكننا الجلوس على طاولة المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة هذه المسألة، وكذلك مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أريد أن يكون الاجتماع بين روسيا وأوكرانيا عبر وساطة تركيا في إسطنبول لتسوية هذه المسألة".
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
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وأضاف المرشح الرئاسي التركي إن الجانب الوحيد المستفيد من الأزمة الأوكرانية هو الغرب، واصفا تسليم قذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف بأنه خطوة خطيرة.
وتابع أوغان أن العلاقات بين موسكو وأنقرة تتطلب "اهتماما دقيقا" ويجب تطويرها على أساس المصالح المشتركة، مؤكدا أن "روسيا هي شريكنا التجاري المهم، لا أرى أي عقبات قد تمنع تطوير علاقاتنا".
ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في تركيا في 14 مايو المقبل، ويعتبر المنافس الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو كمال كيليجدار أوغلو الذي يدعمه تحالف الأحزاب الستة.
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ولا تظهر استطلاعات الرأي حاليا فائزا واضحا، ومع ذلك، من المتوقع أن تكون الانتخابات صعبة على الحزب الحاكم وأردوغان بسبب زلزال فبراير/ شباط الذي أودى بحياة 50 ألف شخص على الأقل وتسبب في أضرار مادية كبيرة.
وتلقي المعارضة باللوم على أردوغان في "الفساد في صناعة البناء الذي أدى إلى انهيار مبان جديدة في المناطق التي ضربها الزلزال وبطء الاستجابة للكارثة الطبيعية".
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