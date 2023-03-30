https://sputnikarabic.ae/20230330/مروحية-كا-52-الروسية-تقصف-مجموعة-أهداف-أوكرانية-فيديو--1075327802.html
مروحية "كا 52" الروسية تقصف أهدافا أوكرانية بحزمة صواريخ... فيديو
مروحية "كا 52" الروسية تقصف أهدافا أوكرانية بحزمة صواريخ... فيديو
أظهرت وزارة الدفاع الروسية طائرات هليكوبتر من طراز "كا-25 أليغاتور" (التمساح) وهي تقصف مواقع للقوات الأوكرانية في منطقة العملية الخاصة. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T11:45+0000
2023-03-30T11:45+0000
2023-03-30T12:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
مروحية كا 52
تدمير
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1e/1062886650_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6dbbaec00fdcb67585822480128395b3.jpg
وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "زفيزدا" التلفزيونية، قيام الجيش بشحن حاوية من صواريخ الطائرات غير موجهة في المروحية، ثم مباشرة أطقمها لمهمتهم وإطلاق الذخائر على الأهداف.في وقت سابق، تحدث راديو "سبوتنيك" عن تكتيكات استخدام طائرات الهليكوبتر "مي-8" و"كا-52" في منطقة العمليات الخاصة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1e/1062886650_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_10dc5b90bc7b52599a19db2370890f21.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, مروحية كا 52, تدمير
رصد عسكري, مروحية كا 52, تدمير
مروحية "كا 52" الروسية تقصف أهدافا أوكرانية بحزمة صواريخ... فيديو
11:45 GMT 30.03.2023 (تم التحديث: 12:13 GMT 30.03.2023) تابعنا عبر
أظهرت وزارة الدفاع الروسية طائرات هليكوبتر من طراز "كا-25 أليغاتور" (التمساح) وهي تقصف مواقع للقوات الأوكرانية في منطقة العملية الخاصة.
وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "زفيزدا" التلفزيونية، قيام الجيش بشحن حاوية من صواريخ الطائرات غير موجهة في المروحية، ثم مباشرة أطقمها لمهمتهم وإطلاق الذخائر على الأهداف.
وأشارت المصادر إلى أن طياري "التمساح" دمروا معاقل وعربات مدرعة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية.
في وقت سابق، تحدث راديو "سبوتنيك" عن تكتيكات استخدام طائرات الهليكوبتر "مي-8" و"كا-52" في منطقة العمليات الخاصة.