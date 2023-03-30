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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230330/مروحية-كا-52-الروسية-تقصف-مجموعة-أهداف-أوكرانية-فيديو--1075327802.html
مروحية "كا 52" الروسية تقصف أهدافا أوكرانية بحزمة صواريخ... فيديو
مروحية "كا 52" الروسية تقصف أهدافا أوكرانية بحزمة صواريخ... فيديو
أظهرت وزارة الدفاع الروسية طائرات هليكوبتر من طراز "كا-25 أليغاتور" (التمساح) وهي تقصف مواقع للقوات الأوكرانية في منطقة العملية الخاصة. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T11:45+0000
2023-03-30T12:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
مروحية كا 52
تدمير
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وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "زفيزدا" التلفزيونية، قيام الجيش بشحن حاوية من صواريخ الطائرات غير موجهة في المروحية، ثم مباشرة أطقمها لمهمتهم وإطلاق الذخائر على الأهداف.في وقت سابق، تحدث راديو "سبوتنيك" عن تكتيكات استخدام طائرات الهليكوبتر "مي-8" و"كا-52" في منطقة العمليات الخاصة.
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رصد عسكري, مروحية كا 52, تدمير
رصد عسكري, مروحية كا 52, تدمير

مروحية "كا 52" الروسية تقصف أهدافا أوكرانية بحزمة صواريخ... فيديو

11:45 GMT 30.03.2023 (تم التحديث: 12:13 GMT 30.03.2023)
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation  / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
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أظهرت وزارة الدفاع الروسية طائرات هليكوبتر من طراز "كا-25 أليغاتور" (التمساح) وهي تقصف مواقع للقوات الأوكرانية في منطقة العملية الخاصة.
وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "زفيزدا" التلفزيونية، قيام الجيش بشحن حاوية من صواريخ الطائرات غير موجهة في المروحية، ثم مباشرة أطقمها لمهمتهم وإطلاق الذخائر على الأهداف.

وأشارت المصادر إلى أن طياري "التمساح" دمروا معاقل وعربات مدرعة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية.

في وقت سابق، تحدث راديو "سبوتنيك" عن تكتيكات استخدام طائرات الهليكوبتر "مي-8" و"كا-52" في منطقة العمليات الخاصة.
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