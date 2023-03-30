https://sputnikarabic.ae/20230330/مقتل-31-شخصا-على-الأقل-إثر-حريق-في-سفينة-ركاب-جنوبي-الفلبين-1075316160.html

مقتل 31 شخصا على الأقل إثر حريق في سفينة ركاب جنوبي الفلبين

مقتل 31 شخصا على الأقل إثر حريق في سفينة ركاب جنوبي الفلبين

لقي 31 شخصا على الأقل حتفهم وأُنقذ 230 آخرون إثر حريق اندلع في عبّارة قبالة جزيرة بالوك - بالوك في إقليم باسيلان جنوبي الفليبين، اليوم الخميس. 30.03.2023, سبوتنيك عربي

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وقال حاكم باسيلان، جيم ساليمان، إنه تم انتشال 31 جثة حتى الآن، وفقا لصحيفة "فلبين ستار" الفلبينية.وكان جيم ساليمان رجح في تصريح لوكالة "فرانس برس"، ارتفاع "عدد المفقودين لأن عدد الركاب تجاوز الرقم المسجل في قائمة الركاب"، مؤكدا أنه "قد يكون هناك ركاب لم يتسجلوا في القائمة".وبحسب المسؤول عن إدارة الكوارث في الفلبين، نيكسون ألونزو: "كانت العبارة في طريقها من زامبوانغا في جزيرة ميندناو إلى جزيرة خولو في إقليم سولو عندما شب الحريق في ساعة متقدمة، يوم الأربعاء، ما دفع بالركاب إلى القفز منها".وأشار إلى أن عناصر الإنقاذ وخفر السواحل وصيادين تمكنوا من إنقاذ 195 راكبا و35 من أفراد الطاقم عندما اندلع الحريق، وأصيب 14 شخصا بجروح ولا يزال 7 في عداد المفقودين.

https://sputnikarabic.ae/20220220/اكتشاف-راكب-حي-بعد-حريق-في-عبارة-متجهة-من-اليونان-لإيطاليا-1058890674.html

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