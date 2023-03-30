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مقتل 31 شخصا على الأقل إثر حريق في سفينة ركاب جنوبي الفلبين
مقتل 31 شخصا على الأقل إثر حريق في سفينة ركاب جنوبي الفلبين
لقي 31 شخصا على الأقل حتفهم وأُنقذ 230 آخرون إثر حريق اندلع في عبّارة قبالة جزيرة بالوك - بالوك في إقليم باسيلان جنوبي الفليبين، اليوم الخميس. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T10:24+0000
2023-03-30T10:24+0000
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وقال حاكم باسيلان، جيم ساليمان، إنه تم انتشال 31 جثة حتى الآن، وفقا لصحيفة "فلبين ستار" الفلبينية.وكان جيم ساليمان رجح في تصريح لوكالة "فرانس برس"، ارتفاع "عدد المفقودين لأن عدد الركاب تجاوز الرقم المسجل في قائمة الركاب"، مؤكدا أنه "قد يكون هناك ركاب لم يتسجلوا في القائمة".وبحسب المسؤول عن إدارة الكوارث في الفلبين، نيكسون ألونزو: "كانت العبارة في طريقها من زامبوانغا في جزيرة ميندناو إلى جزيرة خولو في إقليم سولو عندما شب الحريق في ساعة متقدمة، يوم الأربعاء، ما دفع بالركاب إلى القفز منها".وأشار إلى أن عناصر الإنقاذ وخفر السواحل وصيادين تمكنوا من إنقاذ 195 راكبا و35 من أفراد الطاقم عندما اندلع الحريق، وأصيب 14 شخصا بجروح ولا يزال 7 في عداد المفقودين.
https://sputnikarabic.ae/20220220/اكتشاف-راكب-حي-بعد-حريق-في-عبارة-متجهة-من-اليونان-لإيطاليا-1058890674.html
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الفلبين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الحرائق

مقتل 31 شخصا على الأقل إثر حريق في سفينة ركاب جنوبي الفلبين

10:24 GMT 30.03.2023
© AFP 2023 / JAY DIRECTOالفلبين
الفلبين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
© AFP 2023 / JAY DIRECTO
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لقي 31 شخصا على الأقل حتفهم وأُنقذ 230 آخرون إثر حريق اندلع في عبّارة قبالة جزيرة بالوك - بالوك في إقليم باسيلان جنوبي الفليبين، اليوم الخميس.
وقال حاكم باسيلان، جيم ساليمان، إنه تم انتشال 31 جثة حتى الآن، وفقا لصحيفة "فلبين ستار" الفلبينية.
وكان جيم ساليمان رجح في تصريح لوكالة "فرانس برس"، ارتفاع "عدد المفقودين لأن عدد الركاب تجاوز الرقم المسجل في قائمة الركاب"، مؤكدا أنه "قد يكون هناك ركاب لم يتسجلوا في القائمة".
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وبحسب المسؤول عن إدارة الكوارث في الفلبين، نيكسون ألونزو: "كانت العبارة في طريقها من زامبوانغا في جزيرة ميندناو إلى جزيرة خولو في إقليم سولو عندما شب الحريق في ساعة متقدمة، يوم الأربعاء، ما دفع بالركاب إلى القفز منها".
وأشار إلى أن عناصر الإنقاذ وخفر السواحل وصيادين تمكنوا من إنقاذ 195 راكبا و35 من أفراد الطاقم عندما اندلع الحريق، وأصيب 14 شخصا بجروح ولا يزال 7 في عداد المفقودين.
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