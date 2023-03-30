https://sputnikarabic.ae/20230330/موسكو-رفض-واشنطن-تقديم-بيانات-بموجب-معاهدة-ستارت-لن-يؤثر-على-قرار-روسيا-1075338576.html

موسكو: رفض واشنطن تقديم بيانات بموجب معاهدة "ستارت" لن يؤثر على قرار روسيا

موسكو: رفض واشنطن تقديم بيانات بموجب معاهدة "ستارت" لن يؤثر على قرار روسيا

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن رفض الولايات المتحدة الأمريكية تقديم بيانات بموجب معاهدة "ستارت" لن يؤثر على قرار موسكو بشأن إيقاف العمل بالمعاهدة. 30.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-30T15:02+0000

2023-03-30T15:02+0000

2023-03-30T15:12+0000

روسيا

معاهدة ستارت

إخطار

إخطار

واشنطن

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "من وجهة نظر التنفيذ العملي لمعاهدة ستارت ومصيرها في المستقبل، فإن المعلومات التي لم يتبادلها الطرفان بيانات كمية نصف سنوية بشأن ستارت لا تحمل أي شيء جديد. كما هو معروف، بالنظر إلى الظروف التي نشأت بسبب خطأ واشنطن، لقد علقنا عملية ستارت، وهذا يشمل؛ بما في ذلك إنهاء مشاركة روسيا في تبادل المعلومات بموجب المعاهدة. أما بالنسبة لرفض واشنطن المضاد تقديم البيانات المحددة، فهذا اختيار الولايات المتحدة التي لا تؤثر على قرارنا بأي شكل من الأشكال".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 21 فبراير/ شباط، في رسالة إلى الجمعية الفيدرالية، إن روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الروسية الأمريكية (ستارت -3)، مؤكدًا أن بلاده لا تنسحب من المعاهدة.وأشار إلى أنه قبل العودة إلى المناقشة، من الضروري فهم ما تطالب به دول مثل فرنسا وبريطانيا وكيفية مراعاة ترساناتها الاستراتيجية في الاعتبار، أي إمكانات الضربة المشتركة لحلف "الناتو".تم تسليم المذكرة الرسمية بشأن تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة إلى الجانب الأمريكي في 28 فبراير.

https://sputnikarabic.ae/20230329/ريابكوف-الولايات-المتحدة-لم-تعلق-مشاركتها-في-معاهدة-ستارت-لذا-يجب-عليها-إرسال-الإخطارات-1075264684.html

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