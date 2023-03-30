نهر "عظيم" بضعف طول النيل متخف تحت أرض السعودية... فيديو
© AFP 2023 / NEOMتُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
© AFP 2023 / NEOM
كشف تقرير جديد مصور عن "نهر عظيم" يتم العمل على إنشائه في السعودية يبلغ طوله نحو 12 ألف كيلومتر، عن طريق حفر أقنية تحت الأرض لتأسيس شبكة هي الأضخم في العالم.
وبحسب الفيديو الذي نشرته شبكة "إم بي سي" السعودية، سيتم العمل على إنشاء شبكة عظيمة لنقل المياه "الحلوة" في السعودية بحجم يشبه حجم نهر ضخم، من خلال حفر قنوات بعمق 4 أمتار وعرض 11 مترا، يتم فيها وضع 3 أنابيب ضخمة.
أنهار تحت الأرض في السعودية أطول من نهر النيل.. الشقيري يأخذك في رحلة مبهرة بالأرقام عن نقل المياه إلى كل مناطق المملكة#سين#رمضان_يجمعنا #MBC1— MBC1 (@mbc1) March 27, 2023
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وأشار التقرير إلى أن هذه القنوات هي بحجم "نهر تحت الأرض حرفيا"، تمر مياهه بداخل ثلاثة أنابيب، كل أنبوب بقطر الدائري يبلغ 2.25 متر، وهي أنابيب معالجة ومضادة للتآكل والصدأ والتسريبات، يصل طول خطها الرئيسي إلى12 ألف كيلو متر، أي أكثر من أطول نهر في العالم "نهر النيل" الذي يزيد طوله عن 6 آلاف كيلومتر.
أمس, 11:58 GMT
ونوه التقرير إلى أن هذه الشبكة بجميع أفرعها هي واحدة من أكبر شبكات نقل المياه المحلاة في العالم. أطوال الأنابيب تحت المدن السعودية بطول يصل إلى 126 ألف كيلو متر، أي تدور حول العالم 3 مرات، تجر داخلها كمية المياه بحجم 9.4 مليون متر مكعب، أي أن الكمية الموزعة يومياً لو توزعت على كل سكان الكرة الأرضية سيحصل كل إنسان على غالونين (قارورتين) من المياه من إنتاج المياه المحلاة في السعودية.