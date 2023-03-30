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https://sputnikarabic.ae/20230330/نهر-عظيم-بضعف-طول-النيل-متخف-تحت-أرض-السعودية-فيديو-1075317514.html
نهر "عظيم" بضعف طول النيل متخف تحت أرض السعودية... فيديو
نهر "عظيم" بضعف طول النيل متخف تحت أرض السعودية... فيديو
كشف تقرير جديد مصور عن "نهر عظيم" يتم العمل على إنشائه في السعودية يبلغ طوله نحو 12 ألف كيلومتر، عن طريق حفر أقنية تحت الأرض لتأسيس شبكة هي الأضخم في العالم. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T10:08+0000
2023-03-30T10:08+0000
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وبحسب الفيديو الذي نشرته شبكة "إم بي سي" السعودية، سيتم العمل على إنشاء شبكة عظيمة لنقل المياه "الحلوة" في السعودية بحجم يشبه حجم نهر ضخم، من خلال حفر قنوات بعمق 4 أمتار وعرض 11 مترا، يتم فيها وضع 3 أنابيب ضخمة.ونوه التقرير إلى أن هذه الشبكة بجميع أفرعها هي واحدة من أكبر شبكات نقل المياه المحلاة في العالم. أطوال الأنابيب تحت المدن السعودية بطول يصل إلى 126 ألف كيلو متر، أي تدور حول العالم 3 مرات، تجر داخلها كمية المياه بحجم 9.4 مليون متر مكعب، أي أن الكمية الموزعة يومياً لو توزعت على كل سكان الكرة الأرضية سيحصل كل إنسان على غالونين (قارورتين) من المياه من إنتاج المياه المحلاة في السعودية.
https://sputnikarabic.ae/20230329/تعرف-على-مكونات-عصير-رياض-محرز-السحري-والمنشط-فيديو-1075284982.html
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العالم العربي, نادي الفيديو
العالم العربي, نادي الفيديو

نهر "عظيم" بضعف طول النيل متخف تحت أرض السعودية... فيديو

10:08 GMT 30.03.2023
© AFP 2023 / NEOMتُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
تُظهر صورة قدمتها نيوم السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
© AFP 2023 / NEOM
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كشف تقرير جديد مصور عن "نهر عظيم" يتم العمل على إنشائه في السعودية يبلغ طوله نحو 12 ألف كيلومتر، عن طريق حفر أقنية تحت الأرض لتأسيس شبكة هي الأضخم في العالم.
وبحسب الفيديو الذي نشرته شبكة "إم بي سي" السعودية، سيتم العمل على إنشاء شبكة عظيمة لنقل المياه "الحلوة" في السعودية بحجم يشبه حجم نهر ضخم، من خلال حفر قنوات بعمق 4 أمتار وعرض 11 مترا، يتم فيها وضع 3 أنابيب ضخمة.

وأشار التقرير إلى أن هذه القنوات هي بحجم "نهر تحت الأرض حرفيا"، تمر مياهه بداخل ثلاثة أنابيب، كل أنبوب بقطر الدائري يبلغ 2.25 متر، وهي أنابيب معالجة ومضادة للتآكل والصدأ والتسريبات، يصل طول خطها الرئيسي إلى12 ألف كيلو متر، أي أكثر من أطول نهر في العالم "نهر النيل" الذي يزيد طوله عن 6 آلاف كيلومتر.

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ونوه التقرير إلى أن هذه الشبكة بجميع أفرعها هي واحدة من أكبر شبكات نقل المياه المحلاة في العالم. أطوال الأنابيب تحت المدن السعودية بطول يصل إلى 126 ألف كيلو متر، أي تدور حول العالم 3 مرات، تجر داخلها كمية المياه بحجم 9.4 مليون متر مكعب، أي أن الكمية الموزعة يومياً لو توزعت على كل سكان الكرة الأرضية سيحصل كل إنسان على غالونين (قارورتين) من المياه من إنتاج المياه المحلاة في السعودية.
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