https://sputnikarabic.ae/20230330/هل-يعني-انضمام-الرياض-لمنظمة-شنغهاي-بصفة-شريك-الحوار-توجه-سعودي-استراتيجي-تجاه-روسيا-والصين؟--1075340679.html

هل يعني انضمام الرياض لمنظمة شنغهاي بصفة شريك الحوار توجه سعودي استراتيجي تجاه روسيا والصين؟

هل يعني انضمام الرياض لمنظمة شنغهاي بصفة شريك الحوار توجه سعودي استراتيجي تجاه روسيا والصين؟

وافق مجلس الوزراء السعودي على قرار الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون في الوقت الذي تبني فيه الرياض شراكة طويلة الأجل مع الصين على الرغم من المخاوف الأمنية... 30.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-30T15:30+0000

2023-03-30T15:30+0000

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30-3 Messaha - Khaled هل يعني انضمام الرياض لمنظمة شنغهاي بصفة شريك الحوار توجه سعودي استراتيجي تجاه روسيا والصين؟

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة وافقت على مذكرة حول منح السعودية صفة شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون.يذكر أن منظمة شنغهاي التي تأسست عام 2001 هي اتحاد سياسي وأمني لدول تشغل مساحة كبيرة من أوراسيا من بينها الصين وروسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابقة في وسط آسيا، وتوسعت لتضم الهند وباكستان متطلعة للعب دور أكبر في مواجهة النفوذ الغربي في المنطقة. ووقعت إيران أيضا وثائق العضوية الكاملة بالمنظمة العام الماضي.في هذا السياق، قال الدكتور عبد الحفيظ محبوب الكاتب والمحلل السياسي السعودي، إن سياسات المملكة العربية السعودية قائمة على مد جسور التعاون مع كل القوى حتى لا ترهن نفسها لقوة دون أخرى، لافتًا إلى أنه في هذا الإطار يأتي انضمامها إلى منظمة شنغهاي.وأشار محبوب إلى أن منظمة شنغهاي منظمة إقليمية كبيرة، ولعبت دورا مهما في المنطقة من خلال ما أنجزته مؤخرا من عقد اتفاق بين السعودية وإيران، مشيرا إلى أن قدرة الصين على عقد هذا الاتفاق أمر ليس هينا أو قليلا فقد أسهم ذلك في خفض التوترات، مما سينعكس إيجابا على المنطقة واقتصادها واستقرارها.ومن جانبه، قال جمال بانون الصحفي السعودي المتخصص في الشئون الاقتصادية، إن السعودية بدأت في السنوات الأخيرة تنوع شراكاتها الاقتصادية والسياسية، لافتا إلى أن المملكة الآن منفتحة اقتصاديا على الأسواق العالمية، وقد رأت في السنوات الأخيرة أن تفتح لها أفقا آخر من خلال منظمة شنغهاي بما تضمنه من أسواق آسيوية.وأضاف بانون أن ذلك يأتي ردا على الفتور الذي اتسمت به العلاقات السعودية الأمريكية في الفترة الاخيرة، وما شعرت به السعودية من خذلان أمريكي لها في عدد من الملفات.وأضاف إسماعيل أننا نشهد في المرحلة المقبلة تحولا في هيكل النظام الدولي وتطورا في الخريطة العالمية، عنوانه توسع نفوذ الصين، لافتا إلى أن دولا كثيرة كالسعودية تحول اختياراتها شرقا، مما ينذر بوضع إقليمي ودولي مختلف كليا.

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