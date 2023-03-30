https://sputnikarabic.ae/20230330/وزير-الخارجية-الأوكراني-مؤيدو-التسوية-السياسية-مع-روسيا-موجودون-في-كل-مكان-1075331743.html
وزير الخارجية الأوكراني: مؤيدو التسوية السياسية مع روسيا "موجودون في كل مكان"
وزير الخارجية الأوكراني: مؤيدو التسوية السياسية مع روسيا "موجودون في كل مكان"
صرح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، بأن فشل الهجوم الذي خططت له القوات المسلحة الأوكرانية سيعزز مواقف مؤيدي التسوية مع روسيا في الغرب. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T13:41+0000
2023-03-30T13:41+0000
2023-03-30T13:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
معارك
الجيش الأوكراني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/0a/1059709502_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_6dd289409eca19d0c0e5dceef6e2e20b.jpg
وقال كوليبا في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية: "إنهم (مؤيدو تسوية النزاع مع روسيا من خلال الدبلوماسية) موجودون في كل مكان - في واشنطن، في برلين، في باريس، في لندن. سيحاولون القيام بشيء إبداعي بروح (اتفاقية) مينسك -3".ووفقا لكوليبا، إذا تعثر الهجوم الأوكراني، فسيؤثر ذلك على الإمداد الإضافي بالأسلحة الأمريكية والأوروبية. كما أشار إلى أن هناك رواية في الغرب تشكل خطورة على كييف مفادها بأن القوات المسلحة الأوكرانية يجب أن تشن "معركة حاسمة واحدة" تحدد نتيجة الصراع بأكمله، وإلا وجب إيقاف المساعدة العسكرية.في وقت سابق، زعمت صحيفة "بيلد" الألمانية، نقلاً عن مسؤول في الناتو، أن كييف كانت تستعد لهجوم، سيكون التركيز الرئيسي له على لوغانسك وزابوروجيه، الهدف هو قطع الاتصالات البرية الروسية مع شبه جزيرة القرم. في الوقت نفسه، أقر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن القوات المسلحة الأوكرانية لا يمكنها حتى الآن شن الهجوم بسبب نقص الذخيرة. ووفقا له، لا تزال كييف تنتظر توريد الأسلحة من الشركاء ووصف الوضع في شرق الجمهورية بأنه غير موات.
https://sputnikarabic.ae/20230330/القوات-الأوكرانية-تقصف-4-مناطق-بجمهورية-دونيتسك-الشعبية-1075305850.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/0a/1059709502_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_3287e060ee7c8454b3a7aa0f9aed6043.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, معارك, الجيش الأوكراني
العالم, أخبار أوكرانيا, معارك, الجيش الأوكراني
وزير الخارجية الأوكراني: مؤيدو التسوية السياسية مع روسيا "موجودون في كل مكان"
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، بأن فشل الهجوم الذي خططت له القوات المسلحة الأوكرانية سيعزز مواقف مؤيدي التسوية مع روسيا في الغرب.
وقال كوليبا في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية: "إنهم (مؤيدو تسوية النزاع مع روسيا من خلال الدبلوماسية) موجودون في كل مكان - في واشنطن، في برلين، في باريس، في لندن. سيحاولون القيام بشيء إبداعي بروح (اتفاقية) مينسك -3".
ووفقا لكوليبا، إذا تعثر الهجوم الأوكراني، فسيؤثر ذلك على الإمداد الإضافي بالأسلحة الأمريكية والأوروبية. كما أشار إلى أن هناك رواية في الغرب تشكل خطورة على كييف مفادها بأن القوات المسلحة الأوكرانية يجب أن تشن "معركة حاسمة واحدة" تحدد نتيجة الصراع بأكمله، وإلا وجب إيقاف المساعدة العسكرية.
وأضاف: "يجب أن نقاوم بكل قوتنا وتصور الهجوم المضاد على أنه معركة حاسمة".
في وقت سابق، زعمت صحيفة "بيلد" الألمانية، نقلاً عن مسؤول في الناتو، أن كييف كانت تستعد لهجوم، سيكون التركيز الرئيسي له على لوغانسك وزابوروجيه، الهدف هو قطع الاتصالات البرية الروسية مع شبه جزيرة القرم. في الوقت نفسه، أقر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن القوات المسلحة الأوكرانية لا يمكنها حتى الآن شن الهجوم بسبب نقص الذخيرة. ووفقا له، لا تزال كييف تنتظر توريد الأسلحة من الشركاء ووصف الوضع في شرق الجمهورية بأنه غير موات.