https://sputnikarabic.ae/20230330/وزير-الخارجية-الأوكراني-مؤيدو-التسوية-السياسية-مع-روسيا-موجودون-في-كل-مكان-1075331743.html

وزير الخارجية الأوكراني: مؤيدو التسوية السياسية مع روسيا "موجودون في كل مكان"

وزير الخارجية الأوكراني: مؤيدو التسوية السياسية مع روسيا "موجودون في كل مكان"

صرح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، بأن فشل الهجوم الذي خططت له القوات المسلحة الأوكرانية سيعزز مواقف مؤيدي التسوية مع روسيا في الغرب. 30.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-30T13:41+0000

2023-03-30T13:41+0000

2023-03-30T13:41+0000

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وقال كوليبا في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية: "إنهم (مؤيدو تسوية النزاع مع روسيا من خلال الدبلوماسية) موجودون في كل مكان - في واشنطن، في برلين، في باريس، في لندن. سيحاولون القيام بشيء إبداعي بروح (اتفاقية) مينسك -3".ووفقا لكوليبا، إذا تعثر الهجوم الأوكراني، فسيؤثر ذلك على الإمداد الإضافي بالأسلحة الأمريكية والأوروبية. كما أشار إلى أن هناك رواية في الغرب تشكل خطورة على كييف مفادها بأن القوات المسلحة الأوكرانية يجب أن تشن "معركة حاسمة واحدة" تحدد نتيجة الصراع بأكمله، وإلا وجب إيقاف المساعدة العسكرية.في وقت سابق، زعمت صحيفة "بيلد" الألمانية، نقلاً عن مسؤول في الناتو، أن كييف كانت تستعد لهجوم، سيكون التركيز الرئيسي له على لوغانسك وزابوروجيه، الهدف هو قطع الاتصالات البرية الروسية مع شبه جزيرة القرم. في الوقت نفسه، أقر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن القوات المسلحة الأوكرانية لا يمكنها حتى الآن شن الهجوم بسبب نقص الذخيرة. ووفقا له، لا تزال كييف تنتظر توريد الأسلحة من الشركاء ووصف الوضع في شرق الجمهورية بأنه غير موات.

https://sputnikarabic.ae/20230330/القوات-الأوكرانية-تقصف-4-مناطق-بجمهورية-دونيتسك-الشعبية-1075305850.html

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