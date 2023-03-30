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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230330/وزير-الخارجية-الأوكراني-مؤيدو-التسوية-السياسية-مع-روسيا-موجودون-في-كل-مكان-1075331743.html
وزير الخارجية الأوكراني: مؤيدو التسوية السياسية مع روسيا "موجودون في كل مكان"
وزير الخارجية الأوكراني: مؤيدو التسوية السياسية مع روسيا "موجودون في كل مكان"
صرح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، بأن فشل الهجوم الذي خططت له القوات المسلحة الأوكرانية سيعزز مواقف مؤيدي التسوية مع روسيا في الغرب. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T13:41+0000
2023-03-30T13:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
معارك
الجيش الأوكراني
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وقال كوليبا في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية: "إنهم (مؤيدو تسوية النزاع مع روسيا من خلال الدبلوماسية) موجودون في كل مكان - في واشنطن، في برلين، في باريس، في لندن. سيحاولون القيام بشيء إبداعي بروح (اتفاقية) مينسك -3".ووفقا لكوليبا، إذا تعثر الهجوم الأوكراني، فسيؤثر ذلك على الإمداد الإضافي بالأسلحة الأمريكية والأوروبية. كما أشار إلى أن هناك رواية في الغرب تشكل خطورة على كييف مفادها بأن القوات المسلحة الأوكرانية يجب أن تشن "معركة حاسمة واحدة" تحدد نتيجة الصراع بأكمله، وإلا وجب إيقاف المساعدة العسكرية.في وقت سابق، زعمت صحيفة "بيلد" الألمانية، نقلاً عن مسؤول في الناتو، أن كييف كانت تستعد لهجوم، سيكون التركيز الرئيسي له على لوغانسك وزابوروجيه، الهدف هو قطع الاتصالات البرية الروسية مع شبه جزيرة القرم. في الوقت نفسه، أقر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن القوات المسلحة الأوكرانية لا يمكنها حتى الآن شن الهجوم بسبب نقص الذخيرة. ووفقا له، لا تزال كييف تنتظر توريد الأسلحة من الشركاء ووصف الوضع في شرق الجمهورية بأنه غير موات.
https://sputnikarabic.ae/20230330/القوات-الأوكرانية-تقصف-4-مناطق-بجمهورية-دونيتسك-الشعبية-1075305850.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, معارك, الجيش الأوكراني
العالم, أخبار أوكرانيا, معارك, الجيش الأوكراني

وزير الخارجية الأوكراني: مؤيدو التسوية السياسية مع روسيا "موجودون في كل مكان"

13:41 GMT 30.03.2023
© Sputnikوزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا
وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
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صرح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، بأن فشل الهجوم الذي خططت له القوات المسلحة الأوكرانية سيعزز مواقف مؤيدي التسوية مع روسيا في الغرب.
وقال كوليبا في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية: "إنهم (مؤيدو تسوية النزاع مع روسيا من خلال الدبلوماسية) موجودون في كل مكان - في واشنطن، في برلين، في باريس، في لندن. سيحاولون القيام بشيء إبداعي بروح (اتفاقية) مينسك -3".
ووفقا لكوليبا، إذا تعثر الهجوم الأوكراني، فسيؤثر ذلك على الإمداد الإضافي بالأسلحة الأمريكية والأوروبية. كما أشار إلى أن هناك رواية في الغرب تشكل خطورة على كييف مفادها بأن القوات المسلحة الأوكرانية يجب أن تشن "معركة حاسمة واحدة" تحدد نتيجة الصراع بأكمله، وإلا وجب إيقاف المساعدة العسكرية.

وأضاف: "يجب أن نقاوم بكل قوتنا وتصور الهجوم المضاد على أنه معركة حاسمة".

عناصر في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في جمهورية دونيتسك الديمقراطية يلتقط عواقب قصف القوات الأوكرانية لمحطة سكة حديد إيلوفايسك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف 4 مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:20 GMT
في وقت سابق، زعمت صحيفة "بيلد" الألمانية، نقلاً عن مسؤول في الناتو، أن كييف كانت تستعد لهجوم، سيكون التركيز الرئيسي له على لوغانسك وزابوروجيه، الهدف هو قطع الاتصالات البرية الروسية مع شبه جزيرة القرم. في الوقت نفسه، أقر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن القوات المسلحة الأوكرانية لا يمكنها حتى الآن شن الهجوم بسبب نقص الذخيرة. ووفقا له، لا تزال كييف تنتظر توريد الأسلحة من الشركاء ووصف الوضع في شرق الجمهورية بأنه غير موات.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:40 GMT
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