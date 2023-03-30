عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
بدأ قصف العراق جوا في 19 مارس2003، وغزوه برا في 20 مارس. واستمرت الحملة لأكثر من شهر، بما في ذلك 26 يوما من العمليات القتالية الكبرى، التي قامت بها قوة مشتركة من القوات الأمريكية والبريطانية والأسترالية والبولندية. وفي 1 مايو2003، أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش (الابن) نهاية العمليات القتالية الكبرى.
https://sputnikarabic.ae/20230330/20-عاما-على-غزو-العراق-ونصف-قرن-على-حرب-فيتنام-ماذا-جنى-العالم-من-حروب-أمريكا-الكارثية-1075314556.html
20 عاما على غزو العراق ونصف قرن على حرب فيتنام… ماذا جنى العالم من حروب أمريكا الكارثية؟
20 عاما على غزو العراق ونصف قرن على حرب فيتنام… ماذا جنى العالم من حروب أمريكا الكارثية؟
في مارس / آذار الجاري، تحل الذكرى الـ 50 لانسحاب القوات الأمريكية من فيتنام عام 1973، والذكرى الـ 20 لغزو العراق عام 2003. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T09:20+0000
2023-03-30T09:20+0000
رصد عسكري
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
العراق
أخبار العراق اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أفغانستان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/07/1049498005_0:142:2048:1294_1920x0_80_0_0_52eb37bde605d65ec74afa59a92132ec.jpg
ورغم الفرق الزمني الكبير بين الحربين، إلا أنهما تشتركان في كونهما من أبرز أخطاء السياسة الخارجية الأمريكية خلال نصف قرن.يضاف إلى ذلك، أن كلا الحربين كانت نتائجهما كارثية سواء فيما يتعلق بالخسائر البشرية أو المادية.ففي حرب فيتنام، دخلت الولايات المتحدة الأمريكية الحرب لدعم فيتنام الجنوبية عام 1964، لكنها سحبت قواتها عام 1973، أي قبل انتهاء الحرب بعدما تعرضت لخسائر هائلة في الأرواح وخسائر مادية ضخمة.وبعد انسحاب القوات الأمريكية بعامين، سقطت سايغون وانهزم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية لصالح فيتنام الشمالية المدعومة من قبل الاتحاد السوفييتي، في ذلك الحين.وفي حرب العراق، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بغزوه عام 2003، بذريعة منعه من امتلاك أسلحة دمار شامل، وهو الادعاء الذي ثبت كذبه لاحقا بعد سنوات من الحرب المدمرة التي تسببت في انهيار اقتصادي وسياسي في العراق، إضافة إلى الانهيار الأمني الذي قاد لظهور تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، وسيطرته على أجزاء واسعة من البلاد عام 2014.الخسائر البشرية للولايات المتحدة الأمريكية في حرب فيتنام:الخسائر البشرية للولايات المتحدة الأمريكية في حرب العراق:وبينما تدخلت القوات الأمريكية في حرب فيتنام عام 1964، وبقيت فيها حتى 1973، قبل أن تنسحب دون تحقيق أهدافها، فإن التدخل الأمريكي في العراق بدأ منذ 1991، ووصل ذروته بغزو العراق والسيطرة عليه عام 2003، ثم الانسحاب في 2011، دون تحقيق أي من الأهداف التي تم اتخاذها ذرائع لبدء الحرب، بينما تسببت الحرب في مقتل نحو 200 ألف مدني عراقي.ولا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بأعداد محدودة من قواتها في العراق حتى الآن بذرائع مختلفة أبرزها محاربة الإرهاب، الذي لم يظهر في العراق إلا بعد الغزو الأمريكي.ولا تقتصر تجارب الحروب الأمريكية الفاشلة على حربي فيتنام والعراق، بل تشمل حروبا أخرى أبرزها حرب أفغانستان، التي بدأتها واشنطن عام 2001، بدعوى محاربة الإرهاب وإسقاط حكم حركة طالبان (تخضع لعقوبات الأمم المتحدة).لكن بعد حوالي 20 عاما من الحرب المدمرة، سحبت الولايات المتحدة الأمريكية قواتها بصورة فوضوية من أفغانستان عام 2021، وتخلت عن حلفائها لتعود حركة طالبان إلى الحكم مرة أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230328/50-عاما-على-هزيمة-أمريكا-في-حرب-فيتنام-58-ألف-قتيل-وأكثر-من-300-ألف-جريح-1075252945.html
https://sputnikarabic.ae/20230330/مجلة-تصف-غزو-العراق-بـأسوأ-كوارث-السياسة-الخارجية-الأمريكية-منذ-القرن-الـ20-1075309528.html
https://sputnikarabic.ae/20230324/قائمة-الكذابين-مهندسو-جريمة-غزو-العراق-1075109132.html
https://sputnikarabic.ae/20230320/لماذا-تبقى-واشنطن-قواتها-في-العراق-بعد-20-عاما-من-غزوه-1074963882.html
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/07/1049498005_68:0:1981:1435_1920x0_80_0_0_35b0618d695f9fd7a474d22b49b6cfe5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أفغانستان اليوم
رصد عسكري, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أفغانستان اليوم

20 عاما على غزو العراق ونصف قرن على حرب فيتنام… ماذا جنى العالم من حروب أمريكا الكارثية؟

09:20 GMT 30.03.2023
© AFP 2023 / LUKE FRAZZAالرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش خلال زيارة لمعسكر السيلية في قطر عام 2003 خلال حرب العراق
الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش خلال زيارة لمعسكر السيلية في قطر عام 2003 خلال حرب العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
© AFP 2023 / LUKE FRAZZA
تابعنا عبرTelegram
في مارس / آذار الجاري، تحل الذكرى الـ 50 لانسحاب القوات الأمريكية من فيتنام عام 1973، والذكرى الـ 20 لغزو العراق عام 2003.
ورغم الفرق الزمني الكبير بين الحربين، إلا أنهما تشتركان في كونهما من أبرز أخطاء السياسة الخارجية الأمريكية خلال نصف قرن.
حرب أمريكا في فيتنام - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
50 عاما على هزيمة أمريكا في حرب فيتنام... 58 ألف قتيل وأكثر من 300 ألف جريح
28 مارس, 17:18 GMT
يضاف إلى ذلك، أن كلا الحربين كانت نتائجهما كارثية سواء فيما يتعلق بالخسائر البشرية أو المادية.
ففي حرب فيتنام، دخلت الولايات المتحدة الأمريكية الحرب لدعم فيتنام الجنوبية عام 1964، لكنها سحبت قواتها عام 1973، أي قبل انتهاء الحرب بعدما تعرضت لخسائر هائلة في الأرواح وخسائر مادية ضخمة.
الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش خلال زيارة لمعسكر السيلية في قطر عام 2003 ومعه الجنرال تومي فرانكس قائد القيادة المركزية الأمريكية خلال حرب العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
مجلة تصف غزو العراق بـ"أسوأ كوارث السياسة الخارجية الأمريكية" منذ القرن الـ20
07:22 GMT
وبعد انسحاب القوات الأمريكية بعامين، سقطت سايغون وانهزم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية لصالح فيتنام الشمالية المدعومة من قبل الاتحاد السوفييتي، في ذلك الحين.
وفي حرب العراق، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بغزوه عام 2003، بذريعة منعه من امتلاك أسلحة دمار شامل، وهو الادعاء الذي ثبت كذبه لاحقا بعد سنوات من الحرب المدمرة التي تسببت في انهيار اقتصادي وسياسي في العراق، إضافة إلى الانهيار الأمني الذي قاد لظهور تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، وسيطرته على أجزاء واسعة من البلاد عام 2014.
قائمة الكذابين... مهندسو جريمة غزو العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
قائمة الكذابين... مهندسو جريمة غزو العراق
24 مارس, 18:23 GMT

الخسائر البشرية للولايات المتحدة الأمريكية في حرب فيتنام:

58 ألف قتيل.
300 ألف مصاب.

الخسائر البشرية للولايات المتحدة الأمريكية في حرب العراق:

4600 قتيل.
مئات الآلاف من الجرحى والمصابين.
وبينما تدخلت القوات الأمريكية في حرب فيتنام عام 1964، وبقيت فيها حتى 1973، قبل أن تنسحب دون تحقيق أهدافها، فإن التدخل الأمريكي في العراق بدأ منذ 1991، ووصل ذروته بغزو العراق والسيطرة عليه عام 2003، ثم الانسحاب في 2011، دون تحقيق أي من الأهداف التي تم اتخاذها ذرائع لبدء الحرب، بينما تسببت الحرب في مقتل نحو 200 ألف مدني عراقي.
ولا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بأعداد محدودة من قواتها في العراق حتى الآن بذرائع مختلفة أبرزها محاربة الإرهاب، الذي لم يظهر في العراق إلا بعد الغزو الأمريكي.
تداعيات قصف القاعدة العسكرية الأمريكية عين الأسد في العراق، 13 يناير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
لماذا تبقي واشنطن قواتها في العراق بعد 20 عاما من غزوه؟
20 مارس, 20:51 GMT
ولا تقتصر تجارب الحروب الأمريكية الفاشلة على حربي فيتنام والعراق، بل تشمل حروبا أخرى أبرزها حرب أفغانستان، التي بدأتها واشنطن عام 2001، بدعوى محاربة الإرهاب وإسقاط حكم حركة طالبان (تخضع لعقوبات الأمم المتحدة).
لكن بعد حوالي 20 عاما من الحرب المدمرة، سحبت الولايات المتحدة الأمريكية قواتها بصورة فوضوية من أفغانستان عام 2021، وتخلت عن حلفائها لتعود حركة طالبان إلى الحكم مرة أخرى.
© Sputnikقائمة الكذابين... مهندسو جريمة غزو العراق
قائمة الكذابين... مهندسو جريمة غزو العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
قائمة الكذابين... مهندسو جريمة غزو العراق
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:27 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала