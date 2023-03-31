https://sputnikarabic.ae/20230331/أحزاب-قومية-ويسارية-أردنية-وشخصيات-مستقلة-تنظم-مسيرة-في-عمان-بمناسبة-يوم-الأرض-الفلسطيني-1075373670.html

أحزاب قومية ويسارية أردنية وشخصيات مستقلة تنظم مسيرة في عمان بمناسبة "يوم الأرض" الفلسطيني

أحزاب قومية ويسارية أردنية وشخصيات مستقلة تنظم مسيرة في عمان بمناسبة "يوم الأرض" الفلسطيني

شارك أردنيون، اليوم الجمعة، في مسيرة، دعا إليها ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية والقوى الوطنية، والشخصيات المستقلة، بمناسبة "يوم الأرض" الفلسطيني. 31.03.2023, سبوتنيك عربي

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2023-03-31T12:48+0000

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عمان - سبوتنيك. وانطلقت المسيرة، من أمام المسجد الحسيني، وسط العاصمة عمّان؛ وأكد المشاركون في شعاراتهم، انتصارهم للأردن ودعمهم للمقاومة الفلسطينية.ودعا المشاركون إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية في عمّان؛ ورفعوا شعارات تُذّكر بـ "يوم الأرض"، وتدعوا إلى حماية المقاومة الفلسطينية.كما رفعوا شعارات تدعو إلى إلغاء كل الاتفاقيات، التي تربط الأردن مع إسرائيل، بدءا من اتفاقية "وادي عربة" (اتفاقية السلام مع إسرائيل)، بالإضافة لاتفاقية الغاز، وغيرها من الاتفاقيات، التي لا تلقى قبولا شعبياً أردنياً.تجدر الإشارة إلى أن "يوم الأرض"، هو يوم يحييه الفلسطينيون، في 30 آذار/مارس، من كل عام.وتعود أحداثه إلى العام 1976، بعد أن قامت السّلطات الإسرائيلية، بمصادرة آلاف الدّونمات من الأراضي ذات الملكيّة الخاصّة أو المشاع، في نطاق حدود مناطق ذات أغلبيّة سكانيّة فلسطينيّة.وقد عم إضراب عام ومسيرات، واندلعت مواجهات، أسفرت عن سقوط ستة فلسطينيين، وإصابة واعتقال المئات.وأمس الخميس، أحيا فلسطينيون في قطاع غزة، الذكرى الـ47 لـيوم الأرض، والذي يوافق 30 مارس/ آذار من كل عام، بمهرجان جماهيري قرب الحدود الشرقية لمدينة غزة، حيث نظمت فصائل العمل الوطني والإسلامي مهرجاناً وطنياً تخلله عدة فعاليات.ويعتبر "يوم الأرض" حدثاً محورياً في الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي؛ حيث كانت المرة الأولى، التي يُنظم فيها "عرب 48" (المواطنين العرب في دولة إسرائيل)، احتجاجات منظمة رداً على السياسات الإسرائيلية، بصفة جماعية وطنية فلسطينية.

https://sputnikarabic.ae/20230331/وسط-إغراءات-مالية-مستوطنون-يدعون-لذبح-القرابين-في-المسجد-الأقصى-1075358926.html

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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, ذكرى يوم الأرض, العالم العربي, أخبار الأردن