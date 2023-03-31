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إعلام: قطر ترسل موفدا رفيع المستوى إلى لبنان الأسبوع المقبل
إعلام: قطر ترسل موفدا رفيع المستوى إلى لبنان الأسبوع المقبل
قالت تقارير إعلامية إن الدوحة سترسل مبعوثا دبلوماسيا رفيعا إلى بيروت من أجل إجراء عدة لقاءات مع مسؤوليين لبنانيين. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T07:33+0000
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ووفقا لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية نقلا عن مصادر دبلوماسية وحكومية، فإن وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد عبد العزيز الخليفي سيزور لبنان الاثنين المقبل.ويعقد الخليفي عدة لقاءات مع مسؤوليين لبنانيين على رأسهم، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب.ويعاني لبنان أزمات سياسية كثيرة، آخرها شغور المنصب الرئاسي منذ انتاء ولاية الرئيس ميشال عون، وفشل البرلمان في انتخاب بديل له على مدار إحدى عشرة مرة، وهو ما انعكس في عدة أزمات اقتصادية يعانيها اللبنانييون في حياتهم اليومية، ليس أقلها انهيار العملة انهيارا تاريخيا لم تشهده لبنان من قبل.طالع أيضا: بعد زيارة ميقاتي وعون للسعودية وقطر... هل ثمة مقاربة خليجية لحل أزمة لبنان وما فرص نجاحها؟
https://sputnikarabic.ae/20221030/قطر-تجري-محادثات-لشراء-30-من-منطقة-الاستكشاف-في-المياه-قبالة-لبنان--1069637453.html
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أخبار قطر اليوم, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار قطر اليوم, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن

إعلام: قطر ترسل موفدا رفيع المستوى إلى لبنان الأسبوع المقبل

07:33 GMT 31.03.2023
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جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
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قالت تقارير إعلامية إن الدوحة سترسل مبعوثا دبلوماسيا رفيعا إلى بيروت من أجل إجراء عدة لقاءات مع مسؤوليين لبنانيين.
ووفقا لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية نقلا عن مصادر دبلوماسية وحكومية، فإن وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد عبد العزيز الخليفي سيزور لبنان الاثنين المقبل.
وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة الطاقة القطرية سعد شريدة الكعبي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
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ويعقد الخليفي عدة لقاءات مع مسؤوليين لبنانيين على رأسهم، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب.

يشار إلى أن زيارة الخليفي تم تأجيلها من قبل بسبب ترتيبات حكومية قطرية، تبعها قرار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتعيين الخليفي في منصبه الجديد، بعدما كان يشغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية.

ويعاني لبنان أزمات سياسية كثيرة، آخرها شغور المنصب الرئاسي منذ انتاء ولاية الرئيس ميشال عون، وفشل البرلمان في انتخاب بديل له على مدار إحدى عشرة مرة، وهو ما انعكس في عدة أزمات اقتصادية يعانيها اللبنانييون في حياتهم اليومية، ليس أقلها انهيار العملة انهيارا تاريخيا لم تشهده لبنان من قبل.
طالع أيضا: بعد زيارة ميقاتي وعون للسعودية وقطر... هل ثمة مقاربة خليجية لحل أزمة لبنان وما فرص نجاحها؟
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