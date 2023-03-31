https://sputnikarabic.ae/20230331/إعلام-قطر-ترسل-موفدا-رفيع-المستوى-إلى-لبنان-الأسبوع-المقبل-1075356558.html

إعلام: قطر ترسل موفدا رفيع المستوى إلى لبنان الأسبوع المقبل

إعلام: قطر ترسل موفدا رفيع المستوى إلى لبنان الأسبوع المقبل

قالت تقارير إعلامية إن الدوحة سترسل مبعوثا دبلوماسيا رفيعا إلى بيروت من أجل إجراء عدة لقاءات مع مسؤوليين لبنانيين. 31.03.2023, سبوتنيك عربي

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ووفقا لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية نقلا عن مصادر دبلوماسية وحكومية، فإن وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد عبد العزيز الخليفي سيزور لبنان الاثنين المقبل.ويعقد الخليفي عدة لقاءات مع مسؤوليين لبنانيين على رأسهم، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب.ويعاني لبنان أزمات سياسية كثيرة، آخرها شغور المنصب الرئاسي منذ انتاء ولاية الرئيس ميشال عون، وفشل البرلمان في انتخاب بديل له على مدار إحدى عشرة مرة، وهو ما انعكس في عدة أزمات اقتصادية يعانيها اللبنانييون في حياتهم اليومية، ليس أقلها انهيار العملة انهيارا تاريخيا لم تشهده لبنان من قبل.طالع أيضا: بعد زيارة ميقاتي وعون للسعودية وقطر... هل ثمة مقاربة خليجية لحل أزمة لبنان وما فرص نجاحها؟

https://sputnikarabic.ae/20221030/قطر-تجري-محادثات-لشراء-30-من-منطقة-الاستكشاف-في-المياه-قبالة-لبنان--1069637453.html

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أخبار قطر اليوم, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن