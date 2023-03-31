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https://sputnikarabic.ae/20230331/إعلام-محلي-ميقاتي-يحضر-للدعوة-إلى-جلسة-للحكومة-اللبنانية-مطلع-الأسبوع-المقبل-1075363695.html
إعلام محلي: ميقاتي يحضر للدعوة إلى جلسة للحكومة اللبنانية مطلع الأسبوع المقبل
إعلام محلي: ميقاتي يحضر للدعوة إلى جلسة للحكومة اللبنانية مطلع الأسبوع المقبل
قالت تقارير إعلامية محلية، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، يحضر للدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T09:03+0000
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ووفقا لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية، فقد نقلت عن مصادرها أن "ميقاتي الموجود في السعودية حيث يؤدي مناسك حُجّة العمرة مع عائلته، أوعَز إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومستشاريه التحضير للدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل".ولفتت المصادر إلى أن الدعوة تأتي "للبحث في ما تم تأجيله من بنود تتصل بواقع القطاع العام، واعادة النظر في الرواتب والحد الأدنى للأجور وتعويضات النقل واحتساب الرواتب على أي سعر لمنصة "صيرفة" خاص بموظفي القطاع العام، عدا عن المساعدات المدرسية والطبية والحوافز الخاصة بالقطاعات".ويحتدم الجدل في شرعية جلسات حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في ظل شغور المنصب الرئاسي، فيما يتمسك ميقاتي بعقدها من أجل تسيير بعض القطاعات التي تحتاج إلى قرارات عاجلة وفق تصريحاته.ويعاني لبنان أزمات سياسية كثيرة، آخرها شغور المنصب الرئاسي منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وفشل البرلمان في انتخاب بديل له على مدار إحدى عشرة مرة، وهو ما انعكس في عدة أزمات اقتصادية يعانيها اللبنانييون في حياتهم اليومية، ليس أقلها انهيار العملة انهيارا تاريخيا لم تشهده لبنان من قبل.طالع أيضا: ميقاتي يعتزم دعوة الحكومة اللبنانية لعقد جلسة لبحث الوضع الاقتصادي في البلاد
https://sputnikarabic.ae/20221218/إعلام-ميقاتي-يرفض-فكرة-المراسيم-الجوالة-كبديل-لعقد-جلسات-حكومة-تصريف-الأعمال-1071314793.html
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إعلام محلي: ميقاتي يحضر للدعوة إلى جلسة للحكومة اللبنانية مطلع الأسبوع المقبل

09:03 GMT 31.03.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي
رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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قالت تقارير إعلامية محلية، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، يحضر للدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل.
ووفقا لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية، فقد نقلت عن مصادرها أن "ميقاتي الموجود في السعودية حيث يؤدي مناسك حُجّة العمرة مع عائلته، أوعَز إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومستشاريه التحضير للدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل".
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ولفتت المصادر إلى أن الدعوة تأتي "للبحث في ما تم تأجيله من بنود تتصل بواقع القطاع العام، واعادة النظر في الرواتب والحد الأدنى للأجور وتعويضات النقل واحتساب الرواتب على أي سعر لمنصة "صيرفة" خاص بموظفي القطاع العام، عدا عن المساعدات المدرسية والطبية والحوافز الخاصة بالقطاعات".

وقالت الصحيفة إن المصادر أكدت وجود وزيرين "طلبا جلسة عاجلة للمجلس، هما وزير الاتصالات جوني القرم والمال يوسف الخليل، للنظر في مطالب قطاعات خاصة بهما".

ويحتدم الجدل في شرعية جلسات حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في ظل شغور المنصب الرئاسي، فيما يتمسك ميقاتي بعقدها من أجل تسيير بعض القطاعات التي تحتاج إلى قرارات عاجلة وفق تصريحاته.
ويعاني لبنان أزمات سياسية كثيرة، آخرها شغور المنصب الرئاسي منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وفشل البرلمان في انتخاب بديل له على مدار إحدى عشرة مرة، وهو ما انعكس في عدة أزمات اقتصادية يعانيها اللبنانييون في حياتهم اليومية، ليس أقلها انهيار العملة انهيارا تاريخيا لم تشهده لبنان من قبل.
طالع أيضا: ميقاتي يعتزم دعوة الحكومة اللبنانية لعقد جلسة لبحث الوضع الاقتصادي في البلاد
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