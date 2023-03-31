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https://sputnikarabic.ae/20230331/إعلام-مغربي-البرلمان-لم-يحسم-موعد-جلسة-مساءلة-رئيس-الحكومة-1075368864.html
إعلام مغربي: البرلمان لم يحسم موعد جلسة مساءلة رئيس الحكومة
إعلام مغربي: البرلمان لم يحسم موعد جلسة مساءلة رئيس الحكومة
نقلت تقارير إعلامية مغربية عن مصادر برلمانية أن البرلمان المغربي لم يحسم موعد الجلسة التي من المفترض أن يمثل فيها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش للمساءلة، أمام... 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T10:03+0000
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ووفق ما نقله موقع "هسبريس" عن "مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي"، فإن مكتب المجلس لم يقرر بعد استقبال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في الجلسة التي ستخصص لمساءلته.ويفتتح البرلمان المغربي دورته الربيعية الجديدة، يوم الجمعة الموافق الـ 14 من أبريل/ نيسان المقبل، والتي من المفترض أن يتم خلالها عقد تلك الجلسة.وقد عقد مكتب مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي، اجتماعه لكنه ووفقا للمصادر لم يحسم خلاله موضوع عقد الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، حيث أشارت المصادر إلى أن "الأمر بقي في حدود اقتراح تقدمت به بعض الفرق".وتنص تلك الفقرة على أنه "تقدم الأجوبة المتعقلة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة".
https://sputnikarabic.ae/20211013/البرلمان-المغربي-يمنح-الثقة-لحكومة-عزيز-أخنوش-1050426485.html
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أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن

إعلام مغربي: البرلمان لم يحسم موعد جلسة مساءلة رئيس الحكومة

10:03 GMT 31.03.2023
© Sputnikرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
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نقلت تقارير إعلامية مغربية عن مصادر برلمانية أن البرلمان المغربي لم يحسم موعد الجلسة التي من المفترض أن يمثل فيها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش للمساءلة، أمام النواب.
ووفق ما نقله موقع "هسبريس" عن "مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي"، فإن مكتب المجلس لم يقرر بعد استقبال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في الجلسة التي ستخصص لمساءلته.
رئيس الحكومة المكلف في المغرب عزيز أخنوش - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2021
البرلمان المغربي يمنح الثقة لحكومة عزيز أخنوش
13 أكتوبر 2021, 19:08 GMT
ويفتتح البرلمان المغربي دورته الربيعية الجديدة، يوم الجمعة الموافق الـ 14 من أبريل/ نيسان المقبل، والتي من المفترض أن يتم خلالها عقد تلك الجلسة.
وقد عقد مكتب مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي، اجتماعه لكنه ووفقا للمصادر لم يحسم خلاله موضوع عقد الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، حيث أشارت المصادر إلى أن "الأمر بقي في حدود اقتراح تقدمت به بعض الفرق".
يشار إلى أنه ووفقا للفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، من المفترض أن يمثل رئيس الحكومة أمام البرلمان للمساءلة.
وتنص تلك الفقرة على أنه "تقدم الأجوبة المتعقلة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة".
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