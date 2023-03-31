https://sputnikarabic.ae/20230331/إيران-إسرائيل-تسعى-لتحويل-أذربيجان-إلى-مصدر-تهديد-لأمننا-القومي-1075373313.html

إيران: إسرائيل تسعى لتحويل أذربيجان إلى مصدر تهديد لأمننا القومي

إيران: إسرائيل تسعى لتحويل أذربيجان إلى مصدر تهديد لأمننا القومي

علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الجمعة، على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي بشأن الاتفاق مع وزير خارجية أذربيجان، على "تشكيل جبهة موحدة... 31.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-31T12:18+0000

2023-03-31T12:18+0000

2023-03-31T12:18+0000

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أذربيجان

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068579524_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_76be4006d94231a3bcd3546a06d1d524.jpg

طهران - سبوتنيك. وقال كنعاني إن "هذا الاعتراف هو وثيقة أخرى تثبت النوايا الشريرة للكيان الصهيوني لتحويل أراضي جمهورية أذربيجان إلى تهديد للأمن القومي الإيراني"، مؤكداً أن طهران تدين هذا الأمر بشدة.وأعتبر كنعاني تصريحات الوزيرين الإسرائيلي والأذربيجاني، موافقة ضمنية على التوجه المعادي لإيران، مطالباً بتوضيح من السلطات الأذربيجانية في هذا الصدد.كذلك، شدد متحدث الخارجية الإيرانية على الرابطة التاريخية والدينية بين الشعبين الإيراني والأذربيجاني، مضيفا "إيران حاولت دائمًا إفشال المساعي لإحداث وقيعة بين البلدين، ومن المتوقع أيضاً أن تتجنب حكومة أذربيجان هذا الفخ".وأكد أن إيران لا يمكن أن تظل غير مبالية بمؤامرة إسرائيل ضدها من أراضي جمهورية أذربيجان.وأمس الخميس، عقد وزير خارجية إسرائيل، إيلي كوهين، اجتماعاً مع الوزير الأذربيجاني، جيهان بيراموف، الذي وصل إلى إسرائيل لتدشين سفارة بلاده في تل أبيب.وقال كوهين، عقب الاجتماع، إن "إسرائيل وأذربيجان يجب أن تعملا سوية من أجل منع إيران من حيازة قدرة نووية"، مضيفاً بحسب قناة "كان" الإسرائيلية: "اتفقت مع وزير الخارجية الأذربيجاني على تشكيل جبهة موحدة ضد إيران".وأعلنت وزارة خارجية إسرائيل، أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إجراء ترتيبات لافتتاح سفارة أذربيجان لدى إسرائيل، وذلك لأول مرة منذ إرساء العلاقات، عام 1992.

https://sputnikarabic.ae/20230310/سفير-أذربيجان-لدى-تل-أبيب-لن-نسمح-لإسرائيل-باستخدام-مطاراتنا-لمهاجمة-إيران-1074546424.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

أذربيجان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أذربيجان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار