https://sputnikarabic.ae/20230331/إيفانكا-ترامب-وجاريد-كوشنر-يعلقان-لأول-مرة-على-محاكمة-الرئيس-الأمريكي-السابق-1075385165.html
إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر يعلقان لأول مرة على محاكمة الرئيس الأمريكي السابق
إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر يعلقان لأول مرة على محاكمة الرئيس الأمريكي السابق
خرجت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب وزوجها جاريد كوشنر، عن صمتهما، اليوم الجمعة، حيال توجيه لائحة اتهام له، بشأن دفعه أموالا مقابل... 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T18:47+0000
2023-03-31T18:47+0000
2023-03-31T18:47+0000
دونالد ترامب
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ونشرت إيفانكا عبر حسابها على موقع "إنستغرام" (أنشطة "ميتا" التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" محظورة في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة): "أنا أحب والدي وأحب بلدي، واليوم أتألم لكليهما".وأضافت: "إنني أقدّر الأصوات عبر الطيف السياسي التي تعبّر عن الدعم والقلق"، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.من ناحيته، قال جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن لائحة الاتهام الموجه إلى حماه مقلقة، وإشارة إلى أن الديمقراطيين يخشون خوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ضده.وأضاف كوشنر في قمة مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية، أن لائحة الاتهام "تظهر بوضوح الخوف الذي يشعر به الديمقراطيون من ترامب والقوة السياسية التي يتمتع بها"، وفقا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.وأضاف:وأدلى كوشنر بهذه التعليقات، في بداية خطابه حول إحلال السلام في الشرق الأوسط.وتابع جاريد كوشنر عن حماه، دونالد ترامب، الذي عمل معه كمستشار بارز في البيت الأبيض، خلال رئاسته: "كان من الصعب مشاهدة خصومه وهم يواصلون خرق كل الأعراف على مدى السنوات الماضية لمحاولة النيل عليه، لكن ما سأقوله هو أنني كنت بجانبه خلال الكثير من هذه الحالات، وهذا ما جعله أقوى فقط، وعزمه على مواجهة التحديات الكبيرة، والكفاح من أجل التغيير".في سياق متصل، قام الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتغيير سيرته الذاتية عبر حسابه على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، اليوم الجمعة، لتصبح رسالة إلى الشعب الأمريكي، هي: "لن يأتوا ورائي، إنهم يطاردونكم، وأنا فقط أعترض طريقهم!".وصوّتت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية، أمس الخميس، على اتهام ترامب بتهم تتعلق بدوره المزعوم في دفع أموال والتستر على علاقة مزعومة مع ممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز، قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016.وينفي ترامب الاتهامات وكذلك العلاقة المزعومة مع دانيلز.وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أنه من المتوقع أن يمثل ترامب أمام المحكمة، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 4 نيسان/ أبريل المقبل، لتوجيه الاتهام إليه.وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه لن يعلق على لائحة اتهام دونالد ترامب.
https://sputnikarabic.ae/20230331/محامي-ترامب-الرئيس-الأمريكي-السابق-يمثل-أمام-محكمة-نيويورك-الثلاثاء-المقبل-1075352296.html
https://sputnikarabic.ae/20230331/ترامب-جونيور-الولايات-المتحدة-تتحول-لـجمهورية-الموز-1075356360.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن
إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر يعلقان لأول مرة على محاكمة الرئيس الأمريكي السابق
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خرجت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب وزوجها جاريد كوشنر، عن صمتهما، اليوم الجمعة، حيال توجيه لائحة اتهام له، بشأن دفعه أموالا مقابل إسكات ممثلة أفلام إباحية، عن التحدث عن علاقتها المزعومة معه.
ونشرت إيفانكا عبر حسابها على موقع "إنستغرام" (أنشطة "ميتا" التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" محظورة في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة): "أنا أحب والدي وأحب بلدي، واليوم أتألم لكليهما".
وأضافت: "إنني أقدّر الأصوات عبر الطيف السياسي التي تعبّر عن الدعم والقلق"، وفقا لصحيفة
"ذا هيل" الأمريكية.
من ناحيته، قال جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن لائحة الاتهام الموجه إلى حماه مقلقة، وإشارة إلى أن الديمقراطيين يخشون خوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ضده.
وأضاف كوشنر في قمة مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية، أن لائحة الاتهام "تظهر بوضوح الخوف الذي يشعر به الديمقراطيون من ترامب والقوة السياسية التي يتمتع بها"، وفقا لمجلة
"نيوزويك" الأمريكية.
"بصفتي أمريكي، فإنه بأمر مزعج للغاية بالنسبة لي أن أرى زعيم حزب المعارضة وهو يتم اتهامه".
وأدلى كوشنر بهذه التعليقات، في بداية خطابه حول إحلال السلام في الشرق الأوسط.
وتابع جاريد كوشنر
عن حماه، دونالد ترامب، الذي عمل معه كمستشار بارز في البيت الأبيض، خلال رئاسته: "كان من الصعب مشاهدة خصومه وهم يواصلون خرق كل الأعراف على مدى السنوات الماضية لمحاولة النيل عليه، لكن ما سأقوله هو أنني كنت بجانبه خلال الكثير من هذه الحالات، وهذا ما جعله أقوى فقط، وعزمه على مواجهة التحديات الكبيرة، والكفاح من أجل التغيير".
في سياق متصل، قام الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتغيير سيرته الذاتية عبر حسابه على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، اليوم الجمعة، لتصبح رسالة إلى الشعب الأمريكي، هي: "لن يأتوا ورائي، إنهم يطاردونكم، وأنا فقط أعترض طريقهم!".
وصوّتت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية، أمس الخميس، على اتهام ترامب بتهم تتعلق بدوره المزعوم في دفع أموال والتستر على علاقة مزعومة مع ممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز، قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وينفي ترامب الاتهامات وكذلك العلاقة المزعومة مع دانيلز.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أنه من المتوقع أن يمثل ترامب أمام المحكمة، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 4 نيسان/ أبريل المقبل، لتوجيه الاتهام إليه.
وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه لن يعلق على لائحة اتهام دونالد ترامب
.