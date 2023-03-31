https://sputnikarabic.ae/20230331/الأركان-العامة-للقوات-المسلحة-الروسية-لا-يوجد-خطط-لموجة-ثانية-من-التعبئة-1075352806.html

القوات المسلحة الروسية تؤكد عدم التخطيط لموجة ثانية من التجنيد الإلزامي

القوات المسلحة الروسية تؤكد عدم التخطيط لموجة ثانية من التجنيد الإلزامي

أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، اليوم الجمعة، عدم التخطيط لموجة ثانية من التجنيد الإجباري حيث يعتبر المتطوعون والأشخاص الذين تم استدعاؤهم... 31.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-31T02:05+0000

2023-03-31T02:05+0000

2023-03-31T02:26+0000

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موسكو- سبوتنيك. وصرح المتحدث باسم المديرية الرئيسية للتنظيم والتجنيد التابعة للأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير تسيمليانسكي، يوم الجمعة، أنه لا توجد خطط لعقد موجة ثانية من التجنيد الإجباري من قبل الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، حيث يعتبر المتطوعون والأشخاص الذين تم استدعاؤهم بالفعل للخدمة كافيين لتنفيذ مهام العملية الخاصة.وقال تسيمليانسكي: "أريد أن أؤكد لكم جميعًا أنه لا يوجد موجة ثانية من التجنيد في خطط الأركان العامة. المتطوعون والمواطنون الذين تم استدعاؤهم بالفعل للخدمة العسكرية وكذلك أولئك الذين أعربوا بشكل طوعي عن رغبتهم في المشاركة في العملية، عددهم يكفي لأداء المهام المسندة إليهم".وأمس الخميس، وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسومًا حول التجنيد الإجباري في الربيع، والذي بموجبه سيتم استدعاء 147 ألف شخص، إلى القوات المسلحة الروسية في الفترة من 1 نيسان/أبريل إلى 15 تموز/يوليو .ذكرت وثيقة نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية، أنه "في الفترة من 1 أبريل إلى 15 يوليو العام الحالي، ستتم الدعوة إلى التجنيد الإجباري للخدمة العسكرية لمواطني روسيا، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 27 عامًا، والذين ليسوا في الاحتياط... واستدعاء 147 ألف شخص إلى التجنيد الإجباري"، ممن يستوفون متطلبات قانون "التجنيد والخدمة العسكرية".وتشير الوثيقة الرئاسية إلى أنه تم إصدار تعليمات إلى الحكومة والسلطات الإقليمية ولجان التجنيد بضمان تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالتجنيد الإجباري.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن من بين الثلاثمائة شخص الذين تمت تعبئتهم، 150 ألفا يتواجدون في منطقة العملية العسكرية الخاصة، من بينهم 77 ألفا في الوحدات القتالية، والباقون في الجيوش الإقليمية.وقال بوتين خلال لقائه مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان: "من بين 300 ألفا من المقاتلين الذين تمت تعبئتهم، 150 ألفا يتواجدون في منطقة العمليات، أي النصف. من بين هؤلاء الـ 150 ألفا المتواجدين في التشكيلات نصفهم فقط، أي 77 ألفا، موجودون مباشرة في الوحدات القتالية، والبقية في الصف الثاني أو الثالث، يؤدون بشكل أساسي وظائف قوات الدفاع الإقليمية، أو يخضعون لتدريب إضافي في منطقة العمليات".وأضاف بوتين:يذكر أنه في 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الرئيس بوتين، عن استكمال التعبئة الجزئية في روسيا، التي بدأت في 21 سبتمبر، وبحسب شويغو ، تم استدعاء 300 ألف شخص. وأنه لا خطط لأية مهام إضافية كجزء من التعبئة الجزئية.وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".

https://sputnikarabic.ae/20220913/الكرملين-لا-يوجد-حديث-عن-تعبئة-عامة-في-روسيا-1067671100.html

https://sputnikarabic.ae/20220913/الكرملين-لا-يوجد-حديث-عن-تعبئة-عامة-في-روسيا-1067671100.html

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