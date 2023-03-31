الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يمنع إيقاف المباريات لإفطار اللاعبين المسلمين
© AFP 2023 / FRANCK FIFEالاتحاد الفرنسي لكرة القدم
© AFP 2023 / FRANCK FIFE
أصدر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قرارا بمنع إيقاف المباريات المحلية، للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار في شهر رمضان.
وحسب إذاعة "RMC" الفرنسية، جاء ذلك في بريد إلكتروني أرسله الاتحاد الفرنسي إلى جميع حكام فرنسا.
وذكر الاتحاد الفرنسي في رسالته أنه "تم إبلاغ الاتحاد بمقترح إيقاف المباريات بسبب الإفطار في رمضان، لذا وجب التذكير بأن هذه التوقفات تتعارض مع مبدأ الحياد".
J’ai vu l’objet du mail je me suis dit « ah cool, ils ont décidés de suivre les anglais » ….— bils (@BilelAffelay) March 30, 2023
après j’ai ouvert 🙂 pic.twitter.com/43vsoYs3gY
ويأتي هذا القرار معاكسا لموقف رابطة الدوري الإنجليزي التي طلبت من الحكام السماح بإيقاف المباريات لمنح اللاعبين الصائمين فرصة للإفطار خلال شهر رمضان.
Mail officiel de la FFF envoyé à tout les arbitres de France pour nous empêcher l'interruption des match pour couper le jeûne du ramadan au footballeur musulman @lequipe @ActuFoot_ @LatourBertrand @pierre_maturana @Nabil_djellit @sofoot @RMCsport @francefootball #Ramadan2023 pic.twitter.com/l64mLTHyRH— Mehdi 🇩🇿🇳🇱 (@mehdii_dz7) March 31, 2023
يذكر أن الاتحاد الفرنسي كان قد طلب من لاعبي منتخب فرنسا تأجيل صيام عدة أيام في بداية شهر رمضان خلال معسكر "الديوك" في فترة التوقف الدولي في مارس/آذار الحالي.
ويثير هذا القرار الكثير من الانتقادات والجدل بين المسلمين في الوسط الرياضي الذين يرون أنه يمثل انتهاكا لحرية ممارسة الدين.