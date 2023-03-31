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https://sputnikarabic.ae/20230331/الاتحاد-الفرنسي-لكرة-القدم-يمنع-إيقاف-المباريات-لإفطار-اللاعبين-المسلمين-1075370055.html
الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يمنع إيقاف المباريات لإفطار اللاعبين المسلمين
الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يمنع إيقاف المباريات لإفطار اللاعبين المسلمين
أصدر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قرارا بمنع إيقاف المباريات المحلية، للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار في شهر رمضان. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T11:06+0000
2023-03-31T11:06+0000
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رياضة
أخبار فرنسا
رمضان
رمضان 2023
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وحسب إذاعة "RMC" الفرنسية، جاء ذلك في بريد إلكتروني أرسله الاتحاد الفرنسي إلى جميع حكام فرنسا.وذكر الاتحاد الفرنسي في رسالته أنه "تم إبلاغ الاتحاد بمقترح إيقاف المباريات بسبب الإفطار في رمضان، لذا وجب التذكير بأن هذه التوقفات تتعارض مع مبدأ الحياد".ويأتي هذا القرار معاكسا لموقف رابطة الدوري الإنجليزي التي طلبت من الحكام السماح بإيقاف المباريات لمنح اللاعبين الصائمين فرصة للإفطار خلال شهر رمضان.يذكر أن الاتحاد الفرنسي كان قد طلب من لاعبي منتخب فرنسا تأجيل صيام عدة أيام في بداية شهر رمضان خلال معسكر "الديوك" في فترة التوقف الدولي في مارس/آذار الحالي. ويثير هذا القرار الكثير من الانتقادات والجدل بين المسلمين في الوسط الرياضي الذين يرون أنه يمثل انتهاكا لحرية ممارسة الدين.
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رياضة, أخبار فرنسا , رمضان, رمضان 2023
رياضة, أخبار فرنسا , رمضان, رمضان 2023

الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يمنع إيقاف المباريات لإفطار اللاعبين المسلمين

11:06 GMT 31.03.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFEالاتحاد الفرنسي لكرة القدم
الاتحاد الفرنسي لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFE
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أصدر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قرارا بمنع إيقاف المباريات المحلية، للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار في شهر رمضان.
وحسب إذاعة "RMC" الفرنسية، جاء ذلك في بريد إلكتروني أرسله الاتحاد الفرنسي إلى جميع حكام فرنسا.
وذكر الاتحاد الفرنسي في رسالته أنه "تم إبلاغ الاتحاد بمقترح إيقاف المباريات بسبب الإفطار في رمضان، لذا وجب التذكير بأن هذه التوقفات تتعارض مع مبدأ الحياد".
ويأتي هذا القرار معاكسا لموقف رابطة الدوري الإنجليزي التي طلبت من الحكام السماح بإيقاف المباريات لمنح اللاعبين الصائمين فرصة للإفطار خلال شهر رمضان.
يذكر أن الاتحاد الفرنسي كان قد طلب من لاعبي منتخب فرنسا تأجيل صيام عدة أيام في بداية شهر رمضان خلال معسكر "الديوك" في فترة التوقف الدولي في مارس/آذار الحالي.
ويثير هذا القرار الكثير من الانتقادات والجدل بين المسلمين في الوسط الرياضي الذين يرون أنه يمثل انتهاكا لحرية ممارسة الدين.
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