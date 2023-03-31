https://sputnikarabic.ae/20230331/الجيش-الإسرائيلي-يفرض-إغلاقا-شاملا-على-الضفة-الغربية-وقطاع-غزة-1075371397.html

الجيش الإسرائيلي يفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه سيتم فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة، وذلك تزامنا مع الاحتفال بعيد الفصح اليهودي. 31.03.2023, سبوتنيك عربي

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "تويتر" إن القرار جاء بناء على "تقييم الوضع وتوجيهات المستوى السياسي".وأوضح أنه سيتم فرض الإغلاق اعتباراً من مساء 5 أبريل/نيسان (17:00 بالتوقيت المحلي) وحتى منتصف ليل الثامن من الشهر نفسه.وأضاف أنه سيتم فتح المعابر أمام الفلسطينيين من الضفة الغربية يوم الجمعة 7 أبريل، "حسب الخطوات المدنية التي تمت المصادقة عليها بمناسبة شهر رمضان".وتابع "كما سيتم فرض إغلاق أيضا يوم الثلاثاء 11 أبريل عند الساعة 17:00 مساء وحتى اليوم التالي".وأشار إلى أنه خلال فترة الإغلاق سيتم السماح بعبور الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية فقط بعد مصادقة منسق أعمال الحكومة في المناطق.

https://sputnikarabic.ae/20230329/رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-نواجه-تهديدات-وتحديات-في-كل-الميادين-من-إيران-إلى-الضفة-1075274265.html

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