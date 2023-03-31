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الجيش الإسرائيلي يفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه سيتم فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة، وذلك تزامنا مع الاحتفال بعيد الفصح اليهودي. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T11:38+0000
2023-03-31T11:38+0000
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "تويتر" إن القرار جاء بناء على "تقييم الوضع وتوجيهات المستوى السياسي".وأوضح أنه سيتم فرض الإغلاق اعتباراً من مساء 5 أبريل/نيسان (17:00 بالتوقيت المحلي) وحتى منتصف ليل الثامن من الشهر نفسه.وأضاف أنه سيتم فتح المعابر أمام الفلسطينيين من الضفة الغربية يوم الجمعة 7 أبريل، "حسب الخطوات المدنية التي تمت المصادقة عليها بمناسبة شهر رمضان".وتابع "كما سيتم فرض إغلاق أيضا يوم الثلاثاء 11 أبريل عند الساعة 17:00 مساء وحتى اليوم التالي".وأشار إلى أنه خلال فترة الإغلاق سيتم السماح بعبور الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية فقط بعد مصادقة منسق أعمال الحكومة في المناطق.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة

11:38 GMT 31.03.2023
© Sputnik . Ajud. Jiradatالجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
© Sputnik . Ajud. Jiradat
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه سيتم فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة، وذلك تزامنا مع الاحتفال بعيد الفصح اليهودي.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "تويتر" إن القرار جاء بناء على "تقييم الوضع وتوجيهات المستوى السياسي".
وأوضح أنه سيتم فرض الإغلاق اعتباراً من مساء 5 أبريل/نيسان (17:00 بالتوقيت المحلي) وحتى منتصف ليل الثامن من الشهر نفسه.
وأضاف أنه سيتم فتح المعابر أمام الفلسطينيين من الضفة الغربية يوم الجمعة 7 أبريل، "حسب الخطوات المدنية التي تمت المصادقة عليها بمناسبة شهر رمضان".
وتابع "كما سيتم فرض إغلاق أيضا يوم الثلاثاء 11 أبريل عند الساعة 17:00 مساء وحتى اليوم التالي".
وأشار إلى أنه خلال فترة الإغلاق سيتم السماح بعبور الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية فقط بعد مصادقة منسق أعمال الحكومة في المناطق.
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