https://sputnikarabic.ae/20230331/الجيش-الإيراني-سنرد-بحزم-وفي-الوقت-المناسب-على-أي-اعتداء-يستهدف-وحدة-أراضينا-1075367533.html

الجيش الإيراني: سنرد بحزم وفي الوقت المناسب على أي اعتداء يستهدف وحدة أراضينا

الجيش الإيراني: سنرد بحزم وفي الوقت المناسب على أي اعتداء يستهدف وحدة أراضينا

أكد الجيش الإيراني، اليوم الجمعة، أنه سيرد بحزم وفي الوقت المناسب على أي اعتداء يستهدف وحدة الأراضي الإيرانية. 31.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-31T09:28+0000

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2023-03-31T09:28+0000

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الجيش الإيراني

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ونقلت وكالة "تسنيم"، صباح اليوم الجمعة، عن بيان للجيش الإيراني في ذكرى تأسيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في العام 1979، والذي يوافق الأول من أبريل/ نيسان من كل عام، واصفا هذا اليوم بأنه إنجاز تاريخي عظيم.وأفاد بيان الجيش الإيراني بأن "الأول من أبريل هو يوم تبلور وإظهار إرادة شعب واع يمتلك البصيرة في تقرير مصيره وأصل النظام المقدس للجمهورية الإسلامية، الذي جلب الاستقلال والشرف لبلدنا العزيز".وأشار البيان إلى أن هذا اليوم القومي يمثل دعما قويا لإيران وحمى النظام الشعبي من مؤامرات وفتن نظام الهيمنة والاستكبار العالمي طوال الـ 44 عاما الماضية، مقدما نموذجا محليا فعالا للعالم، ضمن سياق سيادة الشعب الدينية.ولفت بيان الجيش الإيراني إلى أن "قواته العسكرية ستبذل الغالي والنفيس وتصون وتحمي بكامل قوته النظام الإيراني الحالي بدعوى اعتباره إنجاز للشعب الإيراني الأبيَّ"، ومشددا على أنه "سيرد بحزم وفي الوقت المناسب على أي اعتداء يستهدف وحدة أراضي الجمهورية الإسلامية الايراني واستقلالها ونظامها المقدس".وفي سياق متصل، قال قائد القوة البحرية بالجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، الجمعة الماضية، إن أي تهديد لا يمكنه أن يثني هذه القوة عن مواصلة التقدم وأداء المهمات.وجاءت تصريحات الأدميرال شهرام إيراني جاءت خلال زيارته لجزيرة خارك جنوبي البلاد، والتي شدد خلالها على أن الجزيرة كانت رمزا للمقاومة الإيرانية خلال الحرب العراقية الإيرانية.وشدد قائد القوة البحرية الإيرانية على أن جزيرة خارك مقر استراتيجي للقوة، كما كانت من قبل خلال سنوات "الدفاع المقدس الثماني" (1980-1988)، واصفا إياها بأنها "جزيرة المذاهب ونموذجا للوحدة الإسلامية في البلاد".وأكد الأدميرال شهرام إيراني أن "مهمة تأمين الطريق الاقتصادي الرئيسي لجمهورية إيران الإسلامية في أقاصي البحار كانت مسؤولية البحرية منذ زمن الدفاع المقدس وحتى اليوم وستستمر في المستقبل ولن يثنينا أي تهديد عن مواصلة طريقنا ومهامنا التي على عاتقنا ولن نتراجع بل سنمضي إلى الأمام أيضا".وفي السياق نفسه، سبق أن أعلنت وزارة الدفاع الصينية عن تنفيذ مناورات بحرية مشتركة في خليج عمان بالمشاركة مع روسيا وإيران في الفترة الممتدة من 15 ولغاية 19 مارس/ آذار الجاري.وجاء في بيان الوزارة الذي نشر على صفحتها الخاصة في موقع "WeChat": "وفقا للاتفاقيات بين القوات المسلحة لروسيا والصين وإيران ودول أخرى، ستجري القوات البحرية للصين وإيران وروسيا ودول أخرى مناورات بحرية مشتركة "حزام الأمن البحري - 2023" في خليج عمان من 15 إلى 19 مارس".

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