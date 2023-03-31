https://sputnikarabic.ae/20230331/الحرس-الثوري-يعلن-مقتل-مستشار-عسكري-إيراني-في-الهجوم-الإسرائيلي-على-دمشق-ويتوعد-بالرد-1075370315.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل ضابط له في الهجوم الإسرائيلي على دمشق ويتوعد بالرد
الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل ضابط له في الهجوم الإسرائيلي على دمشق ويتوعد بالرد
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، مقتل أحد المستشارين الإيرانيين العسكريين خلال الهجوم الإسرائيلي ليل أمس على أطراف دمشق متوعدا بالرد. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T10:59+0000
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طهران - سبوتنيك. وجاء في بيان الحرس الثوري الإيراني:"إن الضابط في حرس الثورة الإسلامية ميلاد حيدري، أحد المستشارين الإيرانيين استشهد فجر اليوم الجمعة، في سوريا، في الهجوم الإجرامي للكيان الصهيوني على أطراف العاصمة السورية دمشق".وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن وسائط الدفاع الجوي السورية تمكنت من صد عدوان إسرائيلي على أحد المواقع في ريف دمشق.وأضاف البيان أن "وسائط الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها ، وأدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية".ويأتي هذا العدوان بعد، أن أعلنت وزارة الدفاع السورية صباح أمس، إصابة عسكريين اثنين نتيجة عدوان إسرائيلي على محيط دمشق.وتطالب سوريا بشكل متكرر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها.
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العالم, العالم العربي
الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل ضابط له في الهجوم الإسرائيلي على دمشق ويتوعد بالرد
10:59 GMT 31.03.2023 (تم التحديث: 11:14 GMT 31.03.2023) تابعنا عبر
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، مقتل أحد المستشارين الإيرانيين العسكريين خلال الهجوم الإسرائيلي ليل أمس على أطراف دمشق متوعدا بالرد.
طهران - سبوتنيك. وجاء في بيان الحرس الثوري الإيراني:"إن الضابط في حرس الثورة الإسلامية ميلاد حيدري، أحد المستشارين الإيرانيين استشهد فجر اليوم الجمعة، في سوريا، في الهجوم الإجرامي للكيان الصهيوني على أطراف العاصمة السورية دمشق".
وأضاف البيان: "نندد بصمت وتقاعس المؤسسات العالمية أمام جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة والانتهاك المستمر لسيادة ووحدة أراضي دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة كسوريا"، مشددا على "أن جريمة الكيان الصهيوني الزائف والمجرم لن تبقى دون رد بلا أي شك".
وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن وسائط الدفاع الجوي السورية تمكنت من صد عدوان إسرائيلي على أحد المواقع في ريف دمشق.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أنه "في تمام الساعة 17 : 00 من فجر اليوم الجمعة، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد المواقع في ريف دمشق".
وأضاف البيان أن "وسائط الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها ، وأدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية".
ويأتي هذا العدوان بعد، أن أعلنت وزارة الدفاع السورية صباح أمس، إصابة عسكريين اثنين نتيجة عدوان إسرائيلي على محيط دمشق.
واعتبرت الخارجية السورية في بيان سابق، أن العدوان الإسرائيلي المتكرر على سوريا هو محاولة للهروب من الأوضاع المتردية في إسرائيل.
وتطالب سوريا بشكل متكرر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها.