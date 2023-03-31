https://sputnikarabic.ae/20230331/الحرس-الثوري-يعلن-مقتل-مستشار-عسكري-إيراني-في-الهجوم-الإسرائيلي-على-دمشق-ويتوعد-بالرد-1075370315.html

الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل ضابط له في الهجوم الإسرائيلي على دمشق ويتوعد بالرد

الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل ضابط له في الهجوم الإسرائيلي على دمشق ويتوعد بالرد

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، مقتل أحد المستشارين الإيرانيين العسكريين خلال الهجوم الإسرائيلي ليل أمس على أطراف دمشق متوعدا بالرد. 31.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-31T10:59+0000

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طهران - سبوتنيك. وجاء في بيان الحرس الثوري الإيراني:"إن الضابط في حرس الثورة الإسلامية ميلاد حيدري، أحد المستشارين الإيرانيين استشهد فجر اليوم الجمعة، في سوريا، في الهجوم الإجرامي للكيان الصهيوني على أطراف العاصمة السورية دمشق".وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن وسائط الدفاع الجوي السورية تمكنت من صد عدوان إسرائيلي على أحد المواقع في ريف دمشق.وأضاف البيان أن "وسائط الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها ، وأدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية".ويأتي هذا العدوان بعد، أن أعلنت وزارة الدفاع السورية صباح أمس، إصابة عسكريين اثنين نتيجة عدوان إسرائيلي على محيط دمشق.وتطالب سوريا بشكل متكرر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها.

https://sputnikarabic.ae/20230330/الدفاع-السورية-الدفاع-الجوي-السوري-يتصدى-لعدوان-إسرائيلي-على-أحد-المواقع-بريف-دمشق-1075350570.html

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