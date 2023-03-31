https://sputnikarabic.ae/20230331/الخارجية-الإيرانية-تعتبر-طريق-الحل-للأزمة-اليمنية-سياسيا-1075355433.html

الخارجية الإيرانية تعتبر أن طريق حل الأزمة اليمنية سياسي

الخارجية الإيرانية تعتبر أن طريق حل الأزمة اليمنية سياسي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الجمعة، إن بلاده تعتبر أن طريق الحل للأزمة في اليمن سياسي. 31.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-31T06:49+0000

2023-03-31T06:49+0000

2023-03-31T06:53+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

إيران

العالم

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0f/1061220446_0:149:2561:1589_1920x0_80_0_0_aee95d4b7bfa021f9d9ba312831f5b70.jpg

ويرى كنعاني أنه انطلاقا من رؤية إيران الاستراتيجية وسياساتها المبدئية، فإن حل الأزمة اليمنية يكمن في "الإلغاء الكامل للحصار وإقامة حكومة وطنية على مستوى البلاد ووقف إطلاق النار واحترام سيادة اليمن ووحدة أراضيه وسلامته، وإطلاق عملية سياسية بمشاركة كافة الفئات اليمنية".وذكرت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، أن تصريحات ناصر كنعاني جاءت في ذكرى الحرب على اليمن وآخر المستجدات في الأزمة اليمنية، مؤكدا أن "إيران رحبت بالانفراج النسبي الناجم عن وقف إطلاق النار في 2 أبريل/نيسان من العام الماضي، والهدوء المحدود الذي نشأ في اليمن بعد حرب طويلة من قبل أمريكا، وتعتبر ذلك أرضية مناسبة للتوصل إلى اتفاق نهائي".وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عن أمل بلاده في أن تشهد اليمن في ظل الانفراجة في عملية مفاوضات السلام تحت إشراف الأمم المتحدة، والتقدم الجاري في إقامة سلام مستقر وعادل في البلاد.وناشدت الخارجية الإيرانية بضرورة خلق عملية سياسية بمشاركة كافة الفئات اليمنية، وذلك كله دون أي تدخل خارجي، مطالبة بالاهتمام الجاد بالوضع الإنساني في اليمن وتسريع إرسال المساعدات الإنسانية.وجدد ناصر كنعاني تأكيد بلاده استخدامها كل طاقاتها لإيجاد سلام عادل على أساس حقائق اليمن وإحلال السلام والاستقرار والأمن فيه، آملا عودة الاستقرار والأمن إلى البلاد.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الالآف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230328/إلى-أين-يتجه-اليمن-سلام-أم-حرب-استنزاف-طويلة-الأمد؟-خبراء-يجيبون-1075246968.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, إيران, العالم, الأخبار