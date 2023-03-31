https://sputnikarabic.ae/20230331/الدفاع-التايوانية-تأمر-قواتها-بالاستعداد-بعد-رصد-مقاتلات-وسفن-صينية-حول-الجزيرة-1075356003.html

الدفاع التايوانية تأمر قواتها بالاستعداد بعد رصد مقاتلات وسفن صينية حول الجزيرة

الدفاع التايوانية تأمر قواتها بالاستعداد بعد رصد مقاتلات وسفن صينية حول الجزيرة

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الجمعة، أنها رصدت مقاتلات وسفنا صينية بالقرب من الجزيرة، مؤكدة أنها سترد على هذه الأنشطة. 31.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-31T07:12+0000

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وقالت الوزارة في بيان "تم رصد مقاتلتين و3 سفن صينية بالقرب من تايوان بحلول الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي".وأكد البيان أن المقاتلات والسفن الصينية لم تعبر الخط الفاصل لمضيق تايوان كما لم تدخل منطقة الدفاع الجوي التايوانية.يأتي ذلك تزامنا مع قيام الرئيسة التايوانية تساي إنغ ون برحلة دبلوماسية تستغرق 10 أيام إلى أمريكا الجنوبية والوسطى تشمل المرور عبر الولايات المتحدة.وتقول الصين إن أنشطتها في المنطقة مبررة، في إطار سعيها للدفاع عن سلامة ووحدة أراضيها، ولتحذير الولايات المتحدة من "التواطؤ" مع تايوان.وكانت الصين قد كثفت من نشاطاتها العسكرية قرب تايوان، حيث أطلقت أكبر مناوراتها العسكرية منذ سنوات، رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، في مطلع أغسطس/ آب 2022.يشار إلى أن تايوان (الصين) تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.

https://sputnikarabic.ae/20230330/الصين-تحذر-واشنطن-بعد-زيارة-رئيسة-تايوان-1075336754.html

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أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار