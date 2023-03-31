https://sputnikarabic.ae/20230331/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-ما-يصل-إلى-260-عسكريا-أوكرانيا-في-اتجاه-دونيتسك-1075374736.html
الدفاع الروسية تعلن القضاء على ما يصل إلى 260 عسكريا أوكرانيا في اتجاه دونيتسك
الدفاع الروسية تعلن القضاء على ما يصل إلى 260 عسكريا أوكرانيا في اتجاه دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مجموعة القوات "الجنوبية" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تمكنت من القضاء على ما يصل إلى 260 عسكريا أوكرانيا وتدمير 21 قطعة... 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T13:15+0000
2023-03-31T13:15+0000
2023-03-31T13:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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وقالت الدفاع في بيانها اليومي "في اتجاه دونيتسك، وأثناء العمليات النشطة للوحدات ونيران المدفعية من مجموعة القوات "الجنوبية"، بلغ إجمالي خسائر العدو يوميا 260 جنديا ومرتزقا أوكرانيا، وأربع مركبات قتال مشاة وأربع ناقلات جند مدرعة، ومركبتان قتاليتان مصفحتان، ست مركبات وأربع شاحنات صغيرة ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30".وأضاف البيان: "في اتجاه كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية التي أطلقتها مجموعة القوات "الغربية"، وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وبيريستوفو في مقاطعة خاركوف. وقتل ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدرعتين قتاليتين، بالإضافة إلى تدمير سيارة واحدة ومدفع هاوتزر "دي-20".في اتجاه كراسني- ليمان، أوضحت وزارة الدفاع، أن الضربات الجوية بطائرات هجومية ونيران المدفعية والعمليات النشطة لوحدات مجموعة "المركز" هزمت القوة البشرية للعدو ومعداته في منطقة قرية تشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوغانسك الشعبية.وأعلنت الدفاع "تم القضاء على ما يصل إلى 30 عسكريا أوكرانيا وتدمير 16 مركبة ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "أكاسيا" على محور خيرسون نتيجة للقصف خلال يوم واحد".
https://sputnikarabic.ae/20230331/القوات-الروسية-تدمر-رتلا-كاملا-من-الدبابات-الأوكرانية-فيديو--1075371745.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن القضاء على ما يصل إلى 260 عسكريا أوكرانيا في اتجاه دونيتسك
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مجموعة القوات "الجنوبية" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تمكنت من القضاء على ما يصل إلى 260 عسكريا أوكرانيا وتدمير 21 قطعة عسكرية في يوم واحد باتجاه دونيتسك.
وقالت الدفاع في بيانها اليومي "في اتجاه دونيتسك، وأثناء العمليات النشطة للوحدات ونيران المدفعية من مجموعة القوات "الجنوبية"، بلغ إجمالي خسائر العدو يوميا 260 جنديا ومرتزقا أوكرانيا، وأربع مركبات قتال مشاة وأربع ناقلات جند مدرعة، ومركبتان قتاليتان مصفحتان، ست مركبات وأربع شاحنات صغيرة ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30".
وأضاف البيان: "في اتجاه كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية التي أطلقتها مجموعة القوات "الغربية"، وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وبيريستوفو في مقاطعة خاركوف. وقتل ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدرعتين قتاليتين، بالإضافة إلى تدمير سيارة واحدة ومدفع هاوتزر "دي-20".
في اتجاه كراسني- ليمان، أوضحت وزارة الدفاع، أن الضربات الجوية بطائرات هجومية ونيران المدفعية والعمليات النشطة لوحدات مجموعة "المركز" هزمت القوة البشرية للعدو ومعداته في منطقة قرية تشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوغانسك الشعبية.
"خلال النهار، تم تدمير ما يصل إلى 85 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة وثلاث شاحنات صغيرة ومدافع هاوتزر من طراز "دي-20"، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" في هذا الاتجاه".
وأعلنت الدفاع "تم القضاء على ما يصل إلى 30 عسكريا أوكرانيا وتدمير 16 مركبة ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "أكاسيا" على محور خيرسون نتيجة للقصف خلال يوم واحد".