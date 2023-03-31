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الدول التي رفضت دفع ثمن الغاز بالروبل الروسي
الدول التي رفضت دفع ثمن الغاز بالروبل الروسي
وقع الرئيس الؤوسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، 31 مارس/ آذار، قانونًا لتجارة الغاز مقابل الروبل مع الدول غير الصديقة. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
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وبهذا الخصوص، أعد فريق "سبوتنيك" مخطط ملعوماتي حول الدول التي رفضت دفع ثمن الغاز بالروبل الروسي، وتضاعف إنفاق الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز ثلاث مرات في عام 2022 مقارنة بعام 2021، وأسعار الغاز الطبيعي للسكان في العالم بشكل عام.شاهد أيضا - بوتين: المفهوم الجديد للسياسة الخارجية يعتبر بمثابة أساس عقائدي للعمل لاحقا
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انفوجرافيك, инфографика, اقتصاد
انفوجرافيك, инфографика, اقتصاد

الدول التي رفضت دفع ثمن الغاز بالروبل الروسي

14:07 GMT 31.03.2023
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وقع الرئيس الؤوسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، 31 مارس/ آذار، قانونًا لتجارة الغاز مقابل الروبل مع الدول غير الصديقة.
وبهذا الخصوص، أعد فريق "سبوتنيك" مخطط ملعوماتي حول الدول التي رفضت دفع ثمن الغاز بالروبل الروسي، وتضاعف إنفاق الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز ثلاث مرات في عام 2022 مقارنة بعام 2021، وأسعار الغاز الطبيعي للسكان في العالم بشكل عام.
الدول التي رفضت دفع ثمن الغاز بالروبل الروسي - سبوتنيك عربي
تضاعف إنفاق الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز ثلاث مرات في عام 2022 مقارنة بعام 2021 - سبوتنيك عربي
أسعار الغاز الطبيعي للسكان - سبوتنيك عربي
شاهد أيضا - بوتين: المفهوم الجديد للسياسة الخارجية يعتبر بمثابة أساس عقائدي للعمل لاحقا
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