https://sputnikarabic.ae/20230331/الدول-التي-رفضت-دفع-ثمن-الغاز-بالروبل-الروسي-1075377618.html
الدول التي رفضت دفع ثمن الغاز بالروبل الروسي
الدول التي رفضت دفع ثمن الغاز بالروبل الروسي
وقع الرئيس الؤوسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، 31 مارس/ آذار، قانونًا لتجارة الغاز مقابل الروبل مع الدول غير الصديقة. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T14:07+0000
2023-03-31T14:07+0000
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وبهذا الخصوص، أعد فريق "سبوتنيك" مخطط ملعوماتي حول الدول التي رفضت دفع ثمن الغاز بالروبل الروسي، وتضاعف إنفاق الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز ثلاث مرات في عام 2022 مقارنة بعام 2021، وأسعار الغاز الطبيعي للسكان في العالم بشكل عام.شاهد أيضا - بوتين: المفهوم الجديد للسياسة الخارجية يعتبر بمثابة أساس عقائدي للعمل لاحقا
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انفوجرافيك, инфографика, اقتصاد
انفوجرافيك, инфографика, اقتصاد
الدول التي رفضت دفع ثمن الغاز بالروبل الروسي
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وقع الرئيس الؤوسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، 31 مارس/ آذار، قانونًا لتجارة الغاز مقابل الروبل مع الدول غير الصديقة.
وبهذا الخصوص، أعد فريق "سبوتنيك" مخطط ملعوماتي حول الدول التي رفضت دفع ثمن الغاز بالروبل الروسي، وتضاعف إنفاق الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز ثلاث مرات في عام 2022 مقارنة بعام 2021، وأسعار الغاز الطبيعي للسكان في العالم بشكل عام.