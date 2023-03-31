https://sputnikarabic.ae/20230331/الرئاسة-البرازيلية-تعلن-عن-موعد-جديد-لزيارة-دا-سيلفا-إلى-الصين-1075387215.html

الرئاسة البرازيلية تعلن عن موعد جديد لزيارة دا سيلفا إلى الصين

الرئاسة البرازيلية تعلن عن موعد جديد لزيارة دا سيلفا إلى الصين

أعلن مكتب الرئيس البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الجمعة، عن موعد جديد لزيارته ‏الرسمية إلى الصين، والتي تأجلت الأسبوع الماضي، بعد إصابته بالتهاب... 31.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-31T19:43+0000

2023-03-31T19:43+0000

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وأشار إلى أن دا سيلفا سيزور الصين في الفترة من 11 إلى 14 نيسان/ أبريل المقبل.وأكد متحدث رئاسي لوكالة "فرانس برس" المواعيد الجديدة للزيارة، قائلا إن جدول الأعمال المحدد لا يزال قيد الإنجاز.ويتضمن جدول أعمال الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، الأولي خلال زيارته إلى بكين، عقده اجتماعا مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، ومنتدى أعمال صيني - برازيلي رفيع المستوى، والذي استمر خلال الأسبوع الحالي من دونه.ومنذ توليه منصبه في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، سعى، لويز إيناسيو دا سيلفا، إلى توثيق العلاقات مع الصين، التي تعد أكبر شريك تجاري للبرازيل.وألغى لولا دا سيلفا رحلته الأصلية، في السبت الماضي، وهو اليوم الذي كان من المقرر أن يغادر فيه إلى الصين، بعد أن تم تشخيص إصابته بما وصفه مكتبه الرئاسي بأنه "التهاب رئوي خفيف".وأكد دا سيلفا (77 عاما) أن زيارته إلى الصين ذات أولوية قصوى، وذلك بعد سنوات من العلاقات المتوترة مع بكين في عهد سلفه، جاير بولسونارو.وأقام لولا دا سيلفا علاقة وثيقة مع القادة الأوروبيين، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي زاره في واشنطن الشهر الماضي.وكان نائب وزير التجارة الصيني، غوه تينغتينغ، أعلن أمس الخميس، أن بلاده أبرمت مع البرازيل اتفاقية بشأن التجارة الثنائية باليوان الصيني تهدف إلى توسيع التعاون في قطاعي الأغذية والتعدين.وأعلنت البرازيل والصين، يوم الأربعاء الماضي، عن إنشاء غرفة مقاصة من شأنها توفير التسويات دون استخدام الدولار الأمريكي، وكذلك الإقراض بالعملات الوطنية لتسهيل وتقليل تكلفة المعاملات والتخلص من الاعتماد على الدولار في العلاقات الثنائية.

https://sputnikarabic.ae/20230326/الرئيس-الصيني-يعلق-على-تأجيل-نظيره-البرازيلي-زيارته-إلى-بكين-بسبب-مرضه-1075151643.html

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